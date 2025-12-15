¿Quiénes son las legisladoras que se enfrentaron a golpes en el Congreso de la CDMX?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó los hechos y subrayó que ninguna diferencia política justifica la violencia en el Congreso.

La sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México terminó en caos luego de una confrontación física entre legisladoras de Morena y del PAN durante la discusión del dictamen que propone la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales capitalino (InfoCDMX).

El altercado, que incluyó empujones, jaloneos y golpes, obligó a suspender los trabajos legislativos y abrió un debate público sobre la violencia en los espacios parlamentarios.

¿Quiénes participaron en el enfrentamiento?

Entre las legisladoras involucradas, directa e indirectamente, destacan perfiles de ambas bancadas:

Claudia Susana Pérez Romero (PAN): diputada por el Distrito 20 (Álvaro Obregón–Cuajimalpa). Fue una de las más afectadas; tras el altercado se le vio con collarín y recibió atención médica. Preside la Comisión de Agenda 2030 y cuenta con trayectoria legislativa.

Claudia Susana Pérez Romero, diputada del PAN por el Distrito 20, resultó lesionada durante el altercado en el Congreso de la CDMX. Crédito: Claudia Pérez

Yuriri Ayala Zúñiga (Morena): diputada por Gustavo A. Madero y presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Registros visuales la ubican en los primeros empujones en la tribuna.

Yuriri Ayala Zúñiga, diputada de Morena por Gustavo A. Madero, participó en los forcejeos durante la sesión del Congreso de la CDMX. Crédito: Yuriri Ayala

Daniela Gicela Álvarez Camacho (PAN): diputada por el Distrito 19 (Tlalpan–Xochimilco). En videos se observa que recibió golpes; preside la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.

Preside la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y estuvo en el centro de los empujones y jaloneos en la tribuna.

María del Rosario Morales Ramos (APPT) : representante de Álvaro Obregón. Estuvo presente durante los jaloneos; preside la Comisión de Registro Notarial y Tenencia de la Tierra.

Martha Soledad Ávila Ventura (Morena) : presidenta de la Mesa Directiva. Intervino para intentar recuperar el orden en su calidad de responsable de la conducción de la sesión.

América Alejandra Rangel Lorenzana (PAN) : diputada por Miguel Hidalgo. Fue captada grabando y gritando durante el enfrentamiento.

Jesús Sesma Suárez (PVEM): quedó atrapado en los empujones iniciales y posteriormente intentó contener el conflicto.

El contexto del conflicto legislativo

El Pleno analizaba el dictamen para extinguir el InfoCDMX y crear un nuevo órgano de transparencia adscrito a la Contraloría Jurídica del Gobierno capitalino.

La discusión se tensó cuando diputadas y diputados del PAN tomaron la tribuna para frenar la votación, al acusar que Morena incumplió acuerdos previos sobre la integración del nuevo organismo, particularmente sobre si debía ser colegiado o encabezado por una sola persona.

Confrontación entre bancadas del PAN y Morena durante debate sobre el InfoCDMX Crédito: Congreso de la Ciudad de México

La protesta escaló rápidamente hasta derivar en forcejeos dentro y alrededor de la Mesa Directiva.

El momento que detonó la violencia

La tensión alcanzó su punto máximo cuando la bancada panista rodeó la tribuna.

A la acción se sumaron legisladores del PRI, lo que incrementó la presión.

Las imágenes mostraron incluso jalones de cabello en la zona de la Mesa Directiva, evidenciando la pérdida de control del pleno.

Reacciones y consecuencias políticas

Ante la falta de condiciones, la Mesa Directiva decretó un receso y analiza reanudar la sesión en una sede alterna.

La discusión de fondo está centrada en el presupuesto y el paquete financiero de la capital. Crédito: Gobierno CDMX

El incidente dejó como saldo una legisladora lesionada y cuestionamientos sobre la conducción del debate.

En este contexto, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, condenó los hechos y subrayó que ninguna diferencia política justifica la violencia dentro del Congreso, llamando a resolver los desacuerdos por la vía del diálogo y el respeto institucional.

La discusión sobre el futuro del InfoCDMX quedó pausada, mientras el episodio reaviva el debate sobre los límites de la confrontación política en el recinto legislativo.