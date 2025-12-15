México

Clara Brugada condena la violencia en el Congreso de la CDMX

La jefa de Gobierno hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a resolver sus diferencias mediante el diálogo y el debate

La jefa de Gobierno pidió a todas las fuerzas políticas priorizar el interés de la ciudad.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó los hechos de violencia registrados en el Congreso local, luego de que una sesión ordinaria fuera suspendida por una confrontación física en la tribuna, en medio de la discusión por reformas relacionadas con el órgano de transparencia y la aprobación del paquete financiero de la capital.

Los incidentes ocurrieron cuando diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) protestaron por la desaparición del instituto de transparencia capitalino, lo que derivó en empujones, jaloneos y golpes entre legisladores de distintas bancadas.

La situación obligó a detener los trabajos legislativos y generó reacciones desde el Gobierno de la Ciudad.

Condena a la violencia y llamado a la civilidad

Durante una reunión de seguridad, Brugada calificó como preocupante que se recurra a la confrontación física dentro del Congreso y subrayó que este tipo de acciones no contribuyen al debate democrático.

La discusión de fondo está centrada en el presupuesto y el paquete financiero de la capital. Crédito: Gobierno CDMX

Señaló que existen condiciones suficientes para discutir y aprobar el paquete financiero de la ciudad sin recurrir a estrategias que, dijo, buscan frenar el proceso legislativo.

“Rechazo las estrategias de violencia en el Congreso. Hay condiciones de diálogo para aprobar los temas, y condeno que se use la confrontación para detener cualquier discusión, especialmente sobre el presupuesto”, sostuvo la mandataria capitalina.

Clara Brugada insistió en que el Congreso es un espacio para el diálogo, el intercambio de argumentos y la construcción de acuerdos, incluso cuando existen diferencias políticas profundas.

En ese sentido, reiteró su llamado a dejar de lado la violencia y retomar las discusiones por la vía pacífica e institucional.

Transparencia y presupuesto, el fondo del conflicto

Brugada afirmó que, en lo relacionado con las reformas al órgano de transparencia, la Ciudad de México se mantendrá alineada a lo que establecen las leyes federales, garantizando la mayor autonomía posible del instituto.

Confrontación entre bancadas del PAN y Morena durante debate sobre el InfoCDMX Crédito: Congreso de la Ciudad de México

Consideró que este tema no debería generar un conflicto mayor, pues el marco legal ya está definido a nivel nacional.

No obstante, advirtió que la discusión de fondo parece estar centrada en el presupuesto y el paquete financiero, el cual fue trabajado durante varios días entre el secretario de Finanzas y legisladores de distintas fuerzas políticas.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, la falta de acuerdo final no obedece a carencias del proyecto, sino a diferencias políticas que deben resolverse mediante el debate parlamentario.

Legisladores involucrados en los hechos

La confrontación dejó al descubierto la participación directa e indirecta de varias y varios legisladores en los hechos violentos.

Una de las diputadas más afectadas fue Claudia Susana Pérez Romero, legisladora local del PAN por el Distrito 20, que abarca Álvaro Obregón y Cuajimalpa, quien fue vista posteriormente utilizando un collarín, reflejo de la intensidad del altercado ocurrido en el pleno.

Yuriri Ayala Zúñiga, diputada local de Morena por la alcaldía Gustavo A. Madero fue la otra protagonista del violeto encuentro.

La diputada Claudia Pérez resultó lesionada durante el altercado y fue atendida en el recinto. Crédito: Claudia Pérez

El episodio generó críticas desde distintos sectores, que exigieron responsabilidades y un retorno inmediato a la normalidad legislativa para evitar mayores afectaciones al funcionamiento del Congreso capitalino.

Consecuencias políticas y llamado a la responsabilidad

Brugada subrayó que toda decisión tomada en el Congreso tiene consecuencias políticas y sociales, tanto si se aprueban como si se bloquean las reformas y el presupuesto.

En ese contexto, llamó a todas las fuerzas políticas a asumir su responsabilidad frente a la ciudadanía y a priorizar el interés de la ciudad.

Entre los puntos destacados por la jefa de Gobierno se encuentran:

  • La necesidad de resolver las diferencias mediante el diálogo y el debate.
  • Evitar el uso de la violencia como herramienta política.
  • Garantizar la aprobación del paquete financiero en beneficio de la ciudad.
  • Mantener la autonomía y funcionamiento de los órganos conforme a la ley.

Finalmente, reiteró su confianza en que el conflicto pueda resolverse de la mejor manera y que el Congreso retome su papel como espacio de deliberación democrática.

