Por esta razón debes de cuidar los dientes de leche

En la infancia, los dientes de leche suelen pasar inadvertidos o considerarse poco relevantes. No obstante, su cuidado es fundamental para la salud integral de los niños.

Los dientes de leche, a pesar de su carácter transitorio, tienen un papel clave en el desarrollo bucal, en la nutrición y en el bienestar emocional de los pequeños. La doctora Lilia Espinosa Victoria, académica de la Facultad de Odontología de la UNAM, aclara por qué las piezas dentales temporales requieren atención específica y qué puede suceder si se les descuida.

Por qué los dientes temporales son clave

Los dientes de leche no solo facilitan la masticación de alimentos; también permiten que los niños absorban mejor los nutrientes, especialmente durante el cambio de líquidos a sólidos. Además, contribuyen al desarrollo adecuado del habla, ya que la pérdida de una pieza puede afectar la pronunciación de ciertas palabras.

Una de las funciones más importantes de los dientes temporales es mantener el espacio para los permanentes. Actúan como guías para el crecimiento de la mandíbula y los huesos de la cara. Cuando se pierden antes de tiempo, los ejemplares vecinos pueden desplazarse hacia ese espacio, complicando el acomodo futuro de los dientes definitivos y favoreciendo problemas de alineación.

Otro punto a considerar es el impacto emocional. La presencia de dientes temporales completos y sanos favorece la autoestima de los niños, haciéndolos sentir más seguros en su entorno social.

Los cuidados de los dientes de leche que no deben olvidarse

Cuidar los dientes de leche empieza incluso antes de que surjan. La doctora Espinosa Victoria recomienda limpiar la boca de los bebés con una gasa húmeda, recurriendo a movimientos suaves sobre encías, paladar, mejillas y lengua para eliminar residuos de leche que puedan favorecer la aparición de bacterias.

Cuando aparecen las primeras piezas:

Se debe usar un cepillo de cerdas suaves y solo agua para limpiar los dientes, siempre después de cada comida.

En esta etapa , no es necesario emplear pasta dental , pero sí la supervisión activa de los padres para asegurar una limpieza correcta.

Cuando los niños son capaces de escupir, se puede añadir pasta dental a la rutina. Los padres siguen teniendo un papel relevante como guías y supervisores.

Para la experta de la UNAM, la higiene bucal inculcada desde el inicio genera hábitos que acompañarán al niño en la adultez. Visitar al dentista cada seis meses es una de las recomendaciones clave para identificar caries o cualquier alteración temprana en los dientes de leche.

Las consecuencias de descuidar los dientes de leche

Ignorar el cuidado de los dientes de leche puede tener consecuencias que van más allá de una simple caries. Entre los efectos negativos de una mala higiene se encuentran:

Dientes cercanos pueden ocupar espacios inadecuados .

Problemas de oclusión dental que requerirán ortodoncia en el futuro.

Mayor riesgo de e nfermedades dentales , como las caries.

Alteración en el proceso natural de mineralización: si faltan piezas temporales, los dientes permanentes pueden no recibir los minerales necesarios para su fortalecimiento.

Si bien existe un mito que dice que las caries en los dientes de leche se transmiten a los permanentes, la doctora Espinosa Victoria lo descarta. Lo que realmente se perpetúa es la falta de educación en higiene bucal. Sin buenos hábitos desde la infancia, será difícil lograr una adecuada salud dental en la etapa adulta.