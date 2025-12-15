México

Por esta razón debes de cuidar los dientes de leche

Un correcto aseo bucal desde los primeros años contribuye a la formación de hábitos saludables y reduce el riesgo de enfermedades dentales y problemas en la adultez

Guardar
El cuidado de los dientes
El cuidado de los dientes de leche es esencial para la salud bucal y el desarrollo integral de los niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la infancia, los dientes de leche suelen pasar inadvertidos o considerarse poco relevantes. No obstante, su cuidado es fundamental para la salud integral de los niños.

Los dientes de leche, a pesar de su carácter transitorio, tienen un papel clave en el desarrollo bucal, en la nutrición y en el bienestar emocional de los pequeños. La doctora Lilia Espinosa Victoria, académica de la Facultad de Odontología de la UNAM, aclara por qué las piezas dentales temporales requieren atención específica y qué puede suceder si se les descuida.

Por qué los dientes temporales son clave

Los dientes de leche no solo facilitan la masticación de alimentos; también permiten que los niños absorban mejor los nutrientes, especialmente durante el cambio de líquidos a sólidos. Además, contribuyen al desarrollo adecuado del habla, ya que la pérdida de una pieza puede afectar la pronunciación de ciertas palabras.

Una de las funciones más importantes de los dientes temporales es mantener el espacio para los permanentes. Actúan como guías para el crecimiento de la mandíbula y los huesos de la cara. Cuando se pierden antes de tiempo, los ejemplares vecinos pueden desplazarse hacia ese espacio, complicando el acomodo futuro de los dientes definitivos y favoreciendo problemas de alineación.

Otro punto a considerar es el impacto emocional. La presencia de dientes temporales completos y sanos favorece la autoestima de los niños, haciéndolos sentir más seguros en su entorno social.

Los cuidados de los dientes de leche que no deben olvidarse

Los dientes temporales facilitan la
Los dientes temporales facilitan la masticación y la absorción de nutrientes clave en la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar los dientes de leche empieza incluso antes de que surjan. La doctora Espinosa Victoria recomienda limpiar la boca de los bebés con una gasa húmeda, recurriendo a movimientos suaves sobre encías, paladar, mejillas y lengua para eliminar residuos de leche que puedan favorecer la aparición de bacterias.

Cuando aparecen las primeras piezas:

  • Se debe usar un cepillo de cerdas suaves y solo agua para limpiar los dientes, siempre después de cada comida.
  • En esta etapa, no es necesario emplear pasta dental, pero sí la supervisión activa de los padres para asegurar una limpieza correcta.
  • Cuando los niños son capaces de escupir, se puede añadir pasta dental a la rutina. Los padres siguen teniendo un papel relevante como guías y supervisores.

Para la experta de la UNAM, la higiene bucal inculcada desde el inicio genera hábitos que acompañarán al niño en la adultez. Visitar al dentista cada seis meses es una de las recomendaciones clave para identificar caries o cualquier alteración temprana en los dientes de leche.

Las consecuencias de descuidar los dientes de leche

La pérdida prematura de dientes
La pérdida prematura de dientes de leche puede causar problemas de alineación y espacio en la dentadura permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ignorar el cuidado de los dientes de leche puede tener consecuencias que van más allá de una simple caries. Entre los efectos negativos de una mala higiene se encuentran:

  • Dientes cercanos pueden ocupar espacios inadecuados.
  • Problemas de oclusión dental que requerirán ortodoncia en el futuro.
  • Mayor riesgo de enfermedades dentales, como las caries.
  • Alteración en el proceso natural de mineralización: si faltan piezas temporales, los dientes permanentes pueden no recibir los minerales necesarios para su fortalecimiento.

Si bien existe un mito que dice que las caries en los dientes de leche se transmiten a los permanentes, la doctora Espinosa Victoria lo descarta. Lo que realmente se perpetúa es la falta de educación en higiene bucal. Sin buenos hábitos desde la infancia, será difícil lograr una adecuada salud dental en la etapa adulta.

Temas Relacionados

Dientes de LecheDientes Salud bucalmexico-noticias

Más Noticias

Toluca vs Tigres final del Apertura 2025 Liga MX en vivo: Nahuel falla el penal

Ya no hay más minutos de juego para las dos escuadras, desde los once pasos se sabrá quién se corona con el título

Toluca vs Tigres final del

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 14 de diciembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Resultados del Tris: ganadores y

Qué beneficios tienen las nueces y por qué se recomienda consumir todos los días

Este alimento aporta energía y se puede realizar en varias presentaciones

Qué beneficios tienen las nueces

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy 14 de diciembre

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la lotería mexicana

Melate, Revancha y Revanchita resultados

Ataque armado contra Guardia Nacional deja arsenal y drogas aseguradas en Chihuahua

Casi 40 armas de fuego y chalecos tácticos fueron incautados

Ataque armado contra Guardia Nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado contra Guardia Nacional

Ataque armado contra Guardia Nacional deja arsenal y drogas aseguradas en Chihuahua

Trasladan a 25 reos de Michoacán a penales federales por su liderazgo negativo y capacidad de corromper

Identifican 8 grupos criminales relacionados al robo contra transportistas en Edomex: sus nombres y dónde operan

El Cártel Jalisco Nueva Generación y otras 4 organizaciones más son señaladas por extorsionar a los limoneros en Michoacán

Cae “Jaguar” en Culiacán, líder de célula delictiva ligada a Los Mayos del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia corrió peligro en

Maribel Guardia corrió peligro en mar abierto tras consumir alcohol: “Julián me salvó desde arriba”

Wendy Guevara revela información sobre los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos México 4

Tras su divorcio de Otto Padrón, Angélica Vale toca el tema de las infidelidades: “Son mensajes que sí duelen”

Hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez pide por la salud del productor: “Estamos orando”

A cuatro meses de su ruptura, Lalo Salazar admite querer mucho a Laura Flores: “No sé por qué no cuajó”

DEPORTES

Toluca vs Tigres final del

Toluca vs Tigres final del Apertura 2025 Liga MX en vivo: Nahuel falla el penal

Gignac es agredido por un aficionado de Toluca: así fue el momento en que golpearon al delantero de Tigres

Por qué Sebastián Córdova se perderá la final Toluca vs Tigres del Apertura 2025

Así fue como Marco Verde sumó su cuarto triunfo como boxeador profesional ante Raphael Igbokwe

Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys: cuándo y dónde ver en México