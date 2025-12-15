Muere Juan José Zerboni, actor y productor teatral, a los 72 años

Juan José Zerboni inició su carrera actoral a los 57 años tras una invitación de Álvaro Cerviño en CasAzul (RS)

El fallecimiento de Juan José Zerboni, reconocido actor y productor teatral mexicano, ha conmocionado al mundo del teatro nacional. Su partida, ocurrida a los 72 años, deja un vacío en la escena artística, especialmente porque Zerboni se mantuvo activo hasta sus últimos días, compartiendo recientemente en redes sociales una salida con amigos para asistir a una pastorela.

La noticia fue confirmada por la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT), que expresó su pesar a través de un mensaje en redes sociales: “#ACPT lamenta el fallecimiento de Juan José Zerboni, actor de teatro y doblaje y productor teatral. Q.E.P.D”.

El programa radiofónico “Entre bambalinas”, donde Zerboni fue locutor durante ocho años, también dedicó un emotivo mensaje en Facebook:

“Con mucho dolor, el equipo de Entre bambalinas lamenta profundamente informar el deceso de nuestro compañero Juan José Zerboni, acaecido este sábado 13 de diciembre. Durante 8 años fuimos cómplices, colegas, pero sobre todo amigos. Su partida nos deja un enorme vacío… A partir de 2026 continuaremos rindiendo homenaje a su persona en cada uno de nuestros programas”.

Hasta el momento, ni la familia ni los colaboradores cercanos han revelado las causas del fallecimiento, lo que ha generado incertidumbre entre sus seguidores.

La Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales confirma la muerte de Juan José Zerboni y expresa su pesar en redes sociales (RS)

Un inicio actoral en la madurez de su vida

La trayectoria de Juan José Zerboni resulta singular por su inicio tardío en la actuación profesional. Tras años de trabajar en un call center, Zerboni aceptó a los 57 años la invitación del maestro Álvaro Cerviño para tomar un taller de teatro en CasAzul, donde participó en el montaje de “El enfermo imaginario”.

En una entrevista para el canal de YouTube “Ovejas negras”, Zerboni relató que el aplauso y la risa del público lo cautivaron de inmediato, impulsándolo a integrarse a diversos grupos teatrales y a participar en montajes de clásicos como “El hombre de la mancha”.

Juan José Zerboni en la televisión mexicana

Además de su labor actoral, Zerboni incursionó en la producción teatral y en el doblaje, prestando su voz a títulos como “¡Nop!, Escuela nocturna”, “La diplomática”, “Expedientes de lo inexplicable” y “El legado”.

Su carrera en televisión y plataformas digitales incluyó participaciones en producciones nacionales e internacionales, entre ellas:

“El extraño retorno de Diana Salazar” (2025), donde interpretó a Quevedo

“La Hora Marcada” (2023), como Anciano Nariz

“Triptych” (2023), en el papel de Sacerdote

“Dra. Lucía: Un don extraordinario” (2023), como Claudio, padre de Lucía

“Casa Meraki” (2023)

“Mujeres asesinas” (2022), como Ebanista Mayor

“Lotería del crimen” (2022), como Luis Carlos

“Rumis” (2021), donde encarnó a Pancracio.

También formó parte de los elencos de “Como dice el dicho” y “Lo que callamos las mujeres”.

El programa 'Entre bambalinas' rinde homenaje a Juan José Zerboni, quien fue locutor y colaborador durante ocho años (RS)

En el ámbito teatral, Zerboni fue integrante de la Compañía Los Trashumantes, dirigida por Álvaro Cerviño, y fundador de la Compañía Entre Tiempo, bajo la dirección de Karla Reyes Galván.

Además, se desempeñó como productor, director y conductor del programa radiofónico “Entre bambalinas”, dedicado a la difusión teatral, y fue miembro fundador del Colegio de Productores de la Ciudad de México.

En una de sus últimas entrevistas, Zerboni expresó su mayor anhelo: “Mi mayor deseo es morir siendo un hombre activo, arriba de un escenario, como los grandes actores que admiro”.

Su historia queda como ejemplo de perseverancia y pasión por el arte, consolidando un legado que trasciende la edad y las circunstancias.