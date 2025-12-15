La Granja VIP: Quién fue el noveno eliminado del reality

Después de una semana llena de traiciones y polémicas, uno de los famosos más queridos salió definitivamente de la granja . (Captura de pantalla TikTok)

En la semifinal de La Granja VIP, se vivió un episodio marcado por la tensión y la expectativa. El público determinó la salida de Sergio Mayer Mori, quien quedó fuera de la contienda a escasos días de la final, luego de enfrentarse en la terna de nominados junto a Eleazar Gómez y César Doroteo. La votación, que superó los 86 millones de participaciones, reflejó el alto grado de involucramiento de la audiencia en esta etapa clave del programa.

Durante la penúltima Gala, los tres nominados accedieron a una sección especial conocida como “La Tentación”. El conductor, Adal Ramones, presentó a cada participante dos opciones de contenido: un post viral en redes sociales que los mencionaba o una escena interna del reality relacionada con su desempeño. Finalmente, a cada uno se le mostró ambos materiales, lo que generó reacciones diversas entre los concursantes.

La recta final se juegó entre Teo y Sergio. (Captura de pantalla TikTok)

El primer participante en regresar al grupo fue Eleazar Gómez. Observó un video donde Sergio Mayer Mori se quejaba de su desempeño y su escasa colaboración con los caballos en la estación asignada, afirmando: “no lo soporto”. El post de redes sociales que le mostraron ofrecía palabras de apoyo para él: “Es el villano de mil historias mal contadas, cuando salga se dará cuenta de cuánto ha ganado”.

A continuación, César Doroteo recibió el mensaje de un post en X que lo señalaba como favorito de parte del público por su carisma. En el video correspondiente, Mayer Mori hacía una valoración negativa, calificándolo como “un mueble” en la competencia.

Sergio Mayer se convirtió en el noveno eliminado. (Captura de pantalla TikTok)

Finalmente, Sergio Mayer Mori conoció el contenido dirigido a él. Visualizó una escena donde Eleazar Gómez expresaba desconfianza respecto a su estrategia dentro del juego y dudaba de su lealtad al grupo. El post dirigido a Mayer Mori hacía referencia a “Princesa de la noche”, tema musical de Carolina Ross.

La eliminación de Sergio Mayer Mori representa la recta final de esta edición de La Granja VIP, que avanza a la definición del ganador tras la voluntad y la estrategia del público en votaciones masivas.

De igual manera, la más reciente jornada en el reality estuvo marcada por una ruptura inesperada entre los participantes. El intercambio realizado en el programa modificó el panorama de alianzas, reveló nuevas tácticas y confirmó que, en esta etapa del concurso, todos los concursantes enfrentan un riesgo constante de eliminación.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Eleazar Gómez La Bea