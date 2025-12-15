Hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez pide por la salud del productor: “Estamos orando”

La familia de Pedro Torres, reconocido productor mexicano de televisión y publicidad, atraviesa una etapa de profunda unión y apoyo tras el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa incurable que afecta progresivamente el habla, la movilidad y la respiración.
En este contexto, el círculo íntimo de Torres se ha congregado en la Ciudad de México para acompañarlo y rendirle homenaje, mientras el propio productor, consciente del avance de la enfermedad, ha optado por despedirse de sus seres queridos y colegas, cerrando ciclos personales y profesionales.
En los últimos días, la salud de Pedro Torres se ha visto comprometida al punto de requerir un tanque de oxígeno y enfrentar crecientes dificultades para comunicarse.
Ante la imposibilidad de trasladarse a Saltillo, su ciudad natal, el homenaje se realizó en un hotel cercano a su domicilio, con la organización del gobierno de Coahuila y la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz.
Durante la ceremonia, se le entregó la Presea Manuel Acuña, el máximo reconocimiento que otorga la ciudad a quienes han enriquecido el arte y la cultura.
El evento reunió a sus hijos, exparejas, familiares y amigos cercanos, entre ellos figuras como Emmanuel, Pepe Bastón y el Güero Castro. La actriz Lucía Méndez, exesposa de Torres, también estuvo presente, reforzando el carácter emotivo de la ocasión.
El hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez, Pedro Antonio Torres Méndez, confirmó públicamente el delicado estado de salud de su padre, aunque evitó detallar el padecimiento específico.
En declaraciones a la prensa, expresó: “Bien, gracias, está delicado pero bien, estamos juntos en familia, estamos contentos, gracias a Dios, estamos orando, estamos unidos y estamos en familia”.
Esta declaración se produjo poco antes de que su madre continuara con las entrevistas a medios.
La situación ha sido especialmente difícil para Lucía Méndez y su hijo. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano, la actriz reconoció:
“Estamos en una etapa muy difícil y muy sensible, Pedro Antonio y yo, pues por toda la situación de su papá (…) un día estás bien y al otro no sabes cómo vas a estar”.
Méndez describió el impacto emocional en su hijo: “Anda triste, de capa caída, a veces no come, se deprime, está pasando por una situación dura”.
Al abordar el estado de salud de Torres, Méndez rompió en llanto y afirmó: “Está estable, no precisamente está como piensa la gente, pero sí es muy doloroso para mí”.
La actriz confesó: “He llorado mucho, he llorado enormemente porque es un hombre que marcó mi vida, es el amor de mi vida, es el padre de mi hijo, y te sientes muy triste de ver que es un hombre que ama la vida”.
Sobre la forma en que Torres enfrenta su diagnóstico, la actriz expresó su admiración: “Lo admiro enormemente, la actitud que tiene, lo fregón que es, cuando llegas a su casa la forma en la que te recibe, cuando llegas a su departamento, la cantidad de flores que tiene”.
Familiares y figuras del espectáculo han reiterado que Pedro Torres permanece rodeado de sus seres queridos mientras enfrenta las limitaciones de la ELA.