Hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez pide por la salud del productor: “Estamos orando”

La familia de Pedro Torres se une en la Ciudad de México tras el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) (Instagram)

La familia de Pedro Torres, reconocido productor mexicano de televisión y publicidad, atraviesa una etapa de profunda unión y apoyo tras el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa incurable que afecta progresivamente el habla, la movilidad y la respiración.

En este contexto, el círculo íntimo de Torres se ha congregado en la Ciudad de México para acompañarlo y rendirle homenaje, mientras el propio productor, consciente del avance de la enfermedad, ha optado por despedirse de sus seres queridos y colegas, cerrando ciclos personales y profesionales.

En los últimos días, la salud de Pedro Torres se ha visto comprometida al punto de requerir un tanque de oxígeno y enfrentar crecientes dificultades para comunicarse.

Ante la imposibilidad de trasladarse a Saltillo, su ciudad natal, el homenaje se realizó en un hotel cercano a su domicilio, con la organización del gobierno de Coahuila y la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz.

Pedro Torres recibe la Presea Manuel Acuña en un emotivo homenaje organizado por el gobierno de Coahuila y el alcalde de Saltillo (@javierdiaz.glez, Instagram)

Durante la ceremonia, se le entregó la Presea Manuel Acuña, el máximo reconocimiento que otorga la ciudad a quienes han enriquecido el arte y la cultura.

El evento reunió a sus hijos, exparejas, familiares y amigos cercanos, entre ellos figuras como Emmanuel, Pepe Bastón y el Güero Castro. La actriz Lucía Méndez, exesposa de Torres, también estuvo presente, reforzando el carácter emotivo de la ocasión.

El hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez, Pedro Antonio Torres Méndez, confirmó públicamente el delicado estado de salud de su padre, aunque evitó detallar el padecimiento específico.

El productor mexicano enfrenta complicaciones de salud que afectan su movilidad, habla y respiración debido a la ELA (Infobae México)

En declaraciones a la prensa, expresó: “Bien, gracias, está delicado pero bien, estamos juntos en familia, estamos contentos, gracias a Dios, estamos orando, estamos unidos y estamos en familia”.

Esta declaración se produjo poco antes de que su madre continuara con las entrevistas a medios.

La situación ha sido especialmente difícil para Lucía Méndez y su hijo. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano, la actriz reconoció:

“Estamos en una etapa muy difícil y muy sensible, Pedro Antonio y yo, pues por toda la situación de su papá (…) un día estás bien y al otro no sabes cómo vas a estar”.

Méndez describió el impacto emocional en su hijo: “Anda triste, de capa caída, a veces no come, se deprime, está pasando por una situación dura”.

Lucía Méndez y su hijo Pedro Antonio Torres Méndez atraviesan una etapa difícil por el delicado estado de salud de Pedro Torres (Foto: Instagram/@luciamendezof)

Al abordar el estado de salud de Torres, Méndez rompió en llanto y afirmó: “Está estable, no precisamente está como piensa la gente, pero sí es muy doloroso para mí”.

La actriz confesó: “He llorado mucho, he llorado enormemente porque es un hombre que marcó mi vida, es el amor de mi vida, es el padre de mi hijo, y te sientes muy triste de ver que es un hombre que ama la vida”.

Sobre la forma en que Torres enfrenta su diagnóstico, la actriz expresó su admiración: “Lo admiro enormemente, la actitud que tiene, lo fregón que es, cuando llegas a su casa la forma en la que te recibe, cuando llegas a su departamento, la cantidad de flores que tiene”.

El hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez revela cómo vive la familia el delicado estado de salud del productor (Foto Instagram: @luciamendezof)

Familiares y figuras del espectáculo han reiterado que Pedro Torres permanece rodeado de sus seres queridos mientras enfrenta las limitaciones de la ELA.