La Granja VIP en vivo hoy 14 de diciembre: quién será el noveno eliminado según encuestas

El sábado, después de una noche de cine, los miembros del Team Cacaraqueo pidieron a la audiencia votar por Teo para conseguir que todo el equipo llegue a la final, el próximo 21 de diciembre.

Obligada a elegir entre La Bea y Teo, Kim —ganadora del reto de salvación— determinó que las circunstancias hacían más probable la permanencia del youtuber, quien irónicamente había sido sacado del cuadro de nominados por Sergio días antes.

La Granja VIP entró a la antesala de su final. El viernes de Traición , una noche que estuvo marcada por las emociones, Teo volvió al cuadro de nominados para competir contra Eleazar y Sergio , dos granjeros que se han posicionado entre los favoritos del reality.

Sin embargo, en el reality nada está escrito. En las últimas semanas, el granjero nominado el viernes no siempre ha salido, lo que abre la posibilidad a una sorpresa en la semifinal de este domingo.

Mientras los granjeros duermen, las votaciones continúan. De acuerdo con el análisis de preferencias del público y la conversación en plataformas sociales, el eliminado de este domingo estaría entre Sergio Mayer Mori y Teo .

Últimas noticias

Cómo preparar palomitas de sabores, una fusión deliciosa entre lo dulce y lo salado Se trata de una receta que combina lo mejor de dos mundos en cuanto a snacks, una mezcla perfecta para cualquier ocasión

Identifican a más de 34 mil personas en SEMEFOS La colaboración entre instituciones como el INE, la CNB y la FGR permitieron comparar datos

Masa de aire polar genera temperaturas bajo cero este 14 de diciembre en México: ¿Qué estados se verán afectados? Una combinación de sistemas meteorológicos provocará clima frío, ráfagas fuertes y oleaje elevado en varias regiones

Quién será el eliminado de La Granja VIP: así marchan las tendencias a unas horas de la semifinal Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y Teo, uno de ellos se quedará en la antesala de la final del reality show de TV Azteca