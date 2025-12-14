La Granja VIP en vivo hoy 14 de diciembre: quién será el noveno eliminado según encuestas

Mientras los granjeros duermen, las votaciones continúan. De acuerdo con el análisis de preferencias del público y la conversación en plataformas sociales, el eliminado de este domingo estaría entre Sergio Mayer Mori y Teo.
Sin embargo, en el reality nada está escrito. En las últimas semanas, el granjero nominado el viernes no siempre ha salido, lo que abre la posibilidad a una sorpresa en la semifinal de este domingo.
La Granja VIP entró a la antesala de su final. El viernes de Traición, una noche que estuvo marcada por las emociones, Teo volvió al cuadro de nominados para competir contra Eleazar y Sergio, dos granjeros que se han posicionado entre los favoritos del reality.
Obligada a elegir entre La Bea y Teo, Kim —ganadora del reto de salvación— determinó que las circunstancias hacían más probable la permanencia del youtuber, quien irónicamente había sido sacado del cuadro de nominados por Sergio días antes.
El sábado, después de una noche de cine, los miembros del Team Cacaraqueo pidieron a la audiencia votar por Teo para conseguir que todo el equipo llegue a la final, el próximo 21 de diciembre.