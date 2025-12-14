México

La Granja VIP en vivo hoy 14 de diciembre: quién será el noveno eliminado según encuestas

Sigue el minuto a minuto del reality show de TV Azteca previo a su gran final

14:09 hsHoy

Mientras los granjeros duermen, las votaciones continúan. De acuerdo con el análisis de preferencias del público y la conversación en plataformas sociales, el eliminado de este domingo estaría entre Sergio Mayer Mori y Teo.

Sin embargo, en el reality nada está escrito. En las últimas semanas, el granjero nominado el viernes no siempre ha salido, lo que abre la posibilidad a una sorpresa en la semifinal de este domingo.

Eleazar Gómez se perfila como
Eleazar Gómez se perfila como otro de los finalistas, según encuestas en redes sociales. (Vaya Vaya / facebook)
12:54 hsHoy

La Granja VIP entró a la antesala de su final. El viernes de Traición, una noche que estuvo marcada por las emociones, Teo volvió al cuadro de nominados para competir contra Eleazar y Sergio, dos granjeros que se han posicionado entre los favoritos del reality.

Obligada a elegir entre La Bea y Teo, Kim —ganadora del reto de salvación— determinó que las circunstancias hacían más probable la permanencia del youtuber, quien irónicamente había sido sacado del cuadro de nominados por Sergio días antes.

El sábado, después de una noche de cine, los miembros del Team Cacaraqueo pidieron a la audiencia votar por Teo para conseguir que todo el equipo llegue a la final, el próximo 21 de diciembre.

Los miembros del Team Cacaraqueo
Los miembros del Team Cacaraqueo pidieron a la audiencia votar por Teo. (Captura de pantalla TikTok)

