¿A quién salvó y a quién traicionó Kim Shantal el 12 de diciembre en el ‘Viernes de Traición’ de la Granja VIP?

Kim Shantal obtuvo la salvación y el poder de "la traición". (Tv Azteca)

Kim Shantal enfrentó una de las decisiones más difíciles en la novena semana de La Granja VIP durante el denominado “viernes de traición”.

Tras obtener el poder de salvar a un compañero y nominar a otro, la influencer se convirtió en el centro de atención del reality de TV Azteca, generando expectativa entre los seguidores del programa.

A quién salvó Kim Shantal

El desenlace de la semana se definió tras el juego de la Salvación, realizado el jueves 11 de diciembre. En esa competencia, Kim Shantal se midió con Sergio Mayer Mori, El Patrón y Eleazar Gómez, todos en riesgo de permanecer en la placa de nominados.

La victoria de Kim no solo le permitió salir de la zona de peligro, sino que también le otorgó el controvertido “poder de la traición”, una herramienta estratégica que le daba la capacidad de modificar el destino de sus compañeros.

Fue así que el viernes pasado, la participante optó por salvar a El Patrón, asegurando su permanencia en la competencia y sorprendiendo a varios de los presentes.

La traición: a quién nominó Kim Shantal

El momento más tenso de la jornada llegó cuando Kim Shantal tuvo que ejercer el poder de la traición.

La decisión recaía entre César Doroteo y La Bea, ambos integrantes del llamado “team cacaraqueo”. Finalmente, Kim eligió nominar a César Doroteo, enviándolo directamente a la placa de nominados junto a Eleazar Gómez.

Kim Shantal ganó la salvación de la semana y salió de la tabla de nominados. (Captura de pantalla TikTok)

¿Cómo fue la nominación y dinámica de la semana?

La situación de nominados se definió tras una asamblea marcada por la tensión y las opciones limitadas, en la que solo figuraban César Doroteo, La Bea y la propia Kim Shantal.

Esta circunstancia obligó al “team cacaraqueo” a nominarse entre sí, intensificando la presión interna. Además, Sergio Mayer Mori utilizó el “huevo dorado” para sacar temporalmente a César Doroteo de la lista de nominados, aunque Adal Ramones advirtió que Doroteo podía regresar a la placa durante la traición, como finalmente ocurrió.

Kim Shantal defiende la amistad con Sergio Mayer Mori y niega cualquier romance, aunque los rumores crecen dentro y fuera de La Granja VIP (TV Azteca)

Así, la lista de nominados de la semana 9 quedó conformada tras una serie de decisiones estratégicas y el uso de poderes especiales.

La victoria de Kim Shantal en el juego de la Salvación y su posterior uso del poder de la traición alteraron la configuración de nominados, dejando en evidencia la intensidad de las estrategias en La Granja VIP.