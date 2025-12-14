México

Disfrazan de “Concho” a perrito encargado de la seguridad de los conciertos de Bad Bunny en México

El canino capturó la atención de los fanáticos del puertorriqueño

El perrito enamoró a los fans de Bad Bunny (SSC/captura de pantalla)

Durante uno de los multitudinarios conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, la presencia de un perrito policía vestido como el sapo Concho se transformó en uno de los momentos más entrañables de la noche.

Mientras el evento se desarrollaba con la intensidad propia de un espectáculo masivo, la figura de Killer, el canino encargado de apoyar en el operativo, se volvió viral.

En el cierre del evento, Killer no solo cumplió con su función de resguardar a los asistentes, sino que también logró calmar los nervios y provocar sonrisas entre quienes lo vieron aparecer entre la gente. El perrito estaba disfrazado con una diadema que simulaba los ojos del famoso sapito de Bad Bunny.

¿Quién es Concho?

Esta especie es endémica de Puerto Rico; sin embargo, su existencia se encuentra constantemente amenazada por factores como la gentrificación Crédito: (Bad Bunny/Youtube)

El lanzamiento del álbum “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny puso en la conversación a Concho, un sapito animado que se ha convertido en un emblema de la resistencia cultural y ambiental de Puerto Rico.

En el cortometraje con el que Bad Bunny presentó su nueva era, dirigido y protagonizado por el cineasta puertorriqueño Jacobo Morales, Concho acompaña al personaje principal en un recorrido emocional por el pasado, compartiendo escenas de introspección y cotidianeidad.

El sapo, que se distingue por caminar erguido, vestir un traje gris y botas azules, no solo escucha las reflexiones del protagonista, sino que también participa en momentos simbólicos como compartir alimentos y dialogar sobre la vida y el tiempo perdido.

Uno de los factores que contribuye a su extinción es la presencia de especies invasoras Crédito: (Jan P. Zegarra, U.S. Fish and Wildlife Service/ Wikimedia)

La relevancia de Concho se extiende a las plataformas digitales, donde aparece en los “shorts” de Bad Bunny en Spotify. Allí, el personaje realiza actividades sincronizadas con las canciones del álbum: baila y limpia al ritmo de “NUEVAYol”, practica yoga con “VOY A LLeVARTE PA PR”, se viste durante “PERFuMITO NUEVO” y despierta con “KETU TeCRÉ”.

La elección de este anfibio no es fortuita. Concho representa al sapo concho puertorriqueño (Peltophryne lemur), una especie endémica de la isla. Según la Asociación Puertorriqueña de Fotógrafos de Naturaleza, “esta es la única especie de sapo endémica de Puerto Rico. En el pasado se encontraba distribuida en Virgen Gorda (BVI) y en área norte y sur de P.R. Las poblaciones en Virgen Gorda y del área norte de P.R. se estiman extintas”.

El sapo se caracteriza por su tamaño mediano, coloración que varía del amarillo al marrón oscuro, protuberancias sobre los ojos y un hocico curvo y largo.

