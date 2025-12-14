México

Contra todo pronóstico, perrita rescatada en Metro Pantitlán se recupera favorablemente

Mili, como fue llamada, había sufrido una agresión directa con una botella de vidrio

Guardar
Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Una historia que comenzó con violencia y maltrato hoy se ha transformado en un símbolo de esperanza y solidaridad. Mili, una perrita víctima de un brutal ataque, fue rescatada gracias a la rápida intervención del personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Centro de Transferencia Canina (CTC), luego de ser encontrada gravemente herida en las inmediaciones de la estación Pantitlán.

De acuerdo con los reportes oficiales, la perrita fue agredida con una botella de vidrio en el exterior de la estación, lo que le provocó una herida profunda y una severa pérdida de sangre. A pesar del dolor y el estado crítico en el que se encontraba, Mili logró ingresar por su cuenta a las instalaciones del Metro. Exhausta, se recostó a unos metros del personal de Seguridad Industrial, como si supiera que ahí podría encontrar ayuda.

Mili fue rescatada en Metro
Mili fue rescatada en Metro Pantitlán, Foto: (@AdrianRubalcava/X)

Cuando un perro pierde una gran cantidad de sangre, su cuerpo entra rápidamente en shock: la temperatura desciende, el corazón se debilita y la vida puede extinguirse en cuestión de minutos. Conscientes de la gravedad de la situación, elementos de Seguridad Industrial y del CTC activaron de inmediato los protocolos de atención animal.

Tras recibir primeros auxilios en el lugar, Mili fue trasladada al Centro de Transferencia Canina del Metro, donde médicos veterinarios la intervinieron quirúrgicamente. Durante la cirugía se localizó un fragmento de vidrio incrustado en una de sus extremidades, confirmando la violencia del ataque. Gracias a la atención oportuna y al monitoreo constante, lograron estabilizarla y salvarle la vida.

Hoy, el director general del STC Metro, Adrián Ruvalcava, compartió el caso en redes sociales, como una muestra de la eficaz labor del personal involucrado y en donde calificó el caso de Mili como un “milagro”. “Hoy, contra todo pronóstico, está mejor. Ya mueve la colita, quiere jugar y vuelve a confiar”, escribió, subrayando el orgullo institucional por quienes no se rindieron hasta salvarla.

Mili muestra mejora tras cirugía.
Mili muestra mejora tras cirugía. Foto: (@AdrianRubalcava/X)

En algunas comunicaciones oficiales, la perrita también fue nombrada “Mila”; sin embargo, ambas referencias corresponden al mismo caso. Actualmente, se encuentra en recuperación y bajo observación médica permanente. Debido a que existe una denuncia por presunto maltrato animal, Mili no podrá ser integrada por ahora al programa de adopciones del Metro, hasta que las autoridades determinen lo conducente.

El caso de Mili no solo visibiliza la crueldad del maltrato animal, sino también la importancia de la denuncia ciudadana y de contar con protocolos claros para la protección de los animales en espacios públicos. En el Metro de la Ciudad de México, salvar vidas —humanas y no humanas— también forma parte del viaje.

Temas Relacionados

Perrita rescatadaSTC MetroMetro CDMXMetro Pantitlánmexico-noticias

Más Noticias

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 14 de diciembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Chispazo: todos los números ganadores del 13 de diciembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores

Toluca vs Tigres: estas son las posibles alineaciones que se presentarán en la gran final de la Liga MX

Toluca y Tigres se enfrentarán en un duelo decisivo, donde la estrategia de ambos equipos será determinante para conocer al nuevo campeón del futbol mexicano

Toluca vs Tigres: estas son

Resultados del Tris: ganadores y números premiados del 13 de diciembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Tris: ganadores y

Procesan al “Dumbo”, jefe de plaza del CJNG en Quintana Roo, y tres presuntos miembros del grupo criminal

El sujeto es señalado por encargarse de la distribución de armas y drogas, así como de ordenar ataques a rivales

Procesan al “Dumbo”, jefe de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al “Dumbo”, jefe de

Procesan al “Dumbo”, jefe de plaza del CJNG en Quintana Roo, y tres presuntos miembros del grupo criminal

Violencia en Tamaulipas: ataque armado en un taller de Reynosa deja cuatro personas muertas

“El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia, solicitó un plazo para que se defina su situación jurídica

Así operaba “La Mesa”, la red de tráfico de migrantes vinculada a Los Rusos en Arizona, EEUU

Zhenli Ye Gon obtiene amparo para conocer detalles sobre su arresto en EEUU, permanecerá en el Altiplano

ENTRETENIMIENTO

Estos son los actores que

Estos son los actores que le dieron voz a los personajes de “Soy Frankelda”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más descargadas en iTunes México

Disfrazan de “Concho” a perrito encargado de la seguridad de los conciertos de Bad Bunny en México

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

DEPORTES

Toluca vs Tigres: estas son

Toluca vs Tigres: estas son las posibles alineaciones que se presentarán en la gran final de la Liga MX

PSG vs Flamengo: cómo se podrá ver desde México la final de la Copa Intercontinental 2025

Artur Beterbiev revela si peleará con David Benavidez en el 2026: “Es interesante”

La contundente postura de Javier Alarcón sobre la continuidad de Larcamón en Cruz Azul: “¿A quién pones?”

Esta es la cantidad de dinero que David Benavidez habría aceptado si Canelo hubiera peleado con él: “Ahora todo cambió”