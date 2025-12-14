Contra todo pronóstico, perrita rescatada en Metro Pantitlán se recupera favorablemente

Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Una historia que comenzó con violencia y maltrato hoy se ha transformado en un símbolo de esperanza y solidaridad. Mili, una perrita víctima de un brutal ataque, fue rescatada gracias a la rápida intervención del personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Centro de Transferencia Canina (CTC), luego de ser encontrada gravemente herida en las inmediaciones de la estación Pantitlán.

De acuerdo con los reportes oficiales, la perrita fue agredida con una botella de vidrio en el exterior de la estación, lo que le provocó una herida profunda y una severa pérdida de sangre. A pesar del dolor y el estado crítico en el que se encontraba, Mili logró ingresar por su cuenta a las instalaciones del Metro. Exhausta, se recostó a unos metros del personal de Seguridad Industrial, como si supiera que ahí podría encontrar ayuda.

Mili fue rescatada en Metro Pantitlán, Foto: (@AdrianRubalcava/X)

Cuando un perro pierde una gran cantidad de sangre, su cuerpo entra rápidamente en shock: la temperatura desciende, el corazón se debilita y la vida puede extinguirse en cuestión de minutos. Conscientes de la gravedad de la situación, elementos de Seguridad Industrial y del CTC activaron de inmediato los protocolos de atención animal.

Tras recibir primeros auxilios en el lugar, Mili fue trasladada al Centro de Transferencia Canina del Metro, donde médicos veterinarios la intervinieron quirúrgicamente. Durante la cirugía se localizó un fragmento de vidrio incrustado en una de sus extremidades, confirmando la violencia del ataque. Gracias a la atención oportuna y al monitoreo constante, lograron estabilizarla y salvarle la vida.

Hoy, el director general del STC Metro, Adrián Ruvalcava, compartió el caso en redes sociales, como una muestra de la eficaz labor del personal involucrado y en donde calificó el caso de Mili como un “milagro”. “Hoy, contra todo pronóstico, está mejor. Ya mueve la colita, quiere jugar y vuelve a confiar”, escribió, subrayando el orgullo institucional por quienes no se rindieron hasta salvarla.

Mili muestra mejora tras cirugía. Foto: (@AdrianRubalcava/X)

En algunas comunicaciones oficiales, la perrita también fue nombrada “Mila”; sin embargo, ambas referencias corresponden al mismo caso. Actualmente, se encuentra en recuperación y bajo observación médica permanente. Debido a que existe una denuncia por presunto maltrato animal, Mili no podrá ser integrada por ahora al programa de adopciones del Metro, hasta que las autoridades determinen lo conducente.

El caso de Mili no solo visibiliza la crueldad del maltrato animal, sino también la importancia de la denuncia ciudadana y de contar con protocolos claros para la protección de los animales en espacios públicos. En el Metro de la Ciudad de México, salvar vidas —humanas y no humanas— también forma parte del viaje.