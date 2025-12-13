México

UNAM alerta: usar musgo natural en nacimientos navideños daña ecosistemas por años

La Universidad Nacional Autónoma de México advierte que retirar musgo de su hábitat natural provoca daños ecológicos que tardan años en revertirse y llama a optar por alternativas sustentables durante la temporada navideña

La UNAM advierte que un parche de musgo puede tardar hasta siete años en recuperarse tras ser extraído. (Foto: FB/@Noticias "La Voz")

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó un llamado a la población para evitar el uso de musgo natural en nacimientos y decoraciones navideñas, al advertir que su extracción de la naturaleza provoca daños severos a los ecosistemas, los cuales pueden tardar varios años en revertirse.

Durante la temporada decembrina, el musgo suele ser retirado de bosques, zonas montañosas y áreas húmedas para adornar nacimientos, una práctica que, aunque tradicional, tiene un impacto ambiental significativo, señaló la Máxima Casa de Estudios.

La UNAM precisó que el musgo no es un simple elemento decorativo, sino un organismo vivo que cumple funciones esenciales dentro del equilibrio ecológico. Su retiro masivo, particularmente en estas fechas, afecta directamente la salud del suelo, la disponibilidad de agua y la supervivencia de diversas especies.

El musgo, clave para la vida del ecosistema

De acuerdo con especialistas de la UNAM, el musgo desempeña un papel fundamental en los ecosistemas terrestres. Su presencia favorece la germinación de semillas, ya que actúa como un sustrato natural que protege a las plantas jóvenes y facilita su desarrollo en condiciones adecuadas de humedad.

Además, el musgo contribuye a mantener la estabilidad del suelo, pues ayuda a retener minerales y reduce la erosión. Esta función es especialmente relevante en zonas montañosas o con altos niveles de humedad, donde la pérdida de suelo puede provocar daños ambientales de largo plazo.

El musgo cumple funciones clave para el suelo, la humedad y la biodiversidad, señalan especialistas universitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de sus aportes clave es su capacidad para absorber y liberar agua de manera gradual, funcionando como una especie de esponja natural. Gracias a ello, regula la humedad del entorno y contribuye al equilibrio hídrico de los ecosistemas donde se desarrolla.

Un refugio natural que tarda años en recuperarse

La UNAM también subrayó que el musgo sirve de refugio y alimento para microorganismos, insectos y pequeños animales, los cuales dependen de este organismo para sobrevivir. Cuando el musgo es arrancado, estas especies pierden su hábitat, lo que genera un efecto en cadena dentro del ecosistema.

Uno de los puntos más preocupantes es la lentitud con la que crece el musgo. Según la Universidad, un parche extraído puede tardar hasta siete años en recuperarse por completo, siempre y cuando no vuelva a ser perturbado.

“La extracción que se realiza cada temporada navideña supera ampliamente la capacidad natural de regeneración del musgo”, advirtió la UNAM. Este desbalance provoca que sus poblaciones disminuyan de forma constante y que los ecosistemas donde habita comiencen a deteriorarse de manera progresiva.

Compra responsable y alternativas sustentables

Ante esta situación, la UNAM recomendó que, en caso de adquirir musgo, se verifique que provenga de proveedores autorizados, con un plan de manejo aprobado por las autoridades ambientales y cuya extracción se haya realizado de manera legal y controlada.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a optar por alternativas artificiales o materiales reciclados para los nacimientos navideños, con el fin de preservar el medio ambiente y evitar daños que, aunque no siempre visibles de inmediato, tienen consecuencias a largo plazo.

