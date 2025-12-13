Puebla tendrá Universidad de Bellas Artes en 2026, anunció el gobernador Alejandro Armenta

Puebla tendrá la Universidad de Bellas Artes en 2026, así lo anunció el gobernador Alejandro Armenta. Crédito: YouTube

La transformación de un costoso recinto emblemático por su polémica historia marcará el inicio de una nueva etapa educativa en el estado de Puebla. El sitio que albergó al Museo Internacional del Barroco, una construcción que ha simbolizado el uso cuestionable de los recursos públicos, se convertirá en la futura Universidad de las Bellas Artes de Puebla.

Esta iniciativa, impulsada por Alejandro Armenta, gobernador del estado, busca responder a demandas históricas de la juventud por espacios de formación artística y revertir el legado de endeudamiento que marcó la creación del museo.

Una obra controversial al servicio de la juventud

Durante su Primer Informe de Gobierno este sábado 13 de diciembre de 2025, celebrado en el Ecoparque Metropolitano con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, representante de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Armenta reafirmó el significado del anuncio. El mandatario indicó que el museo, hasta este año en manos privadas y considerado el más costoso del mundo por metro cuadrado, será cedido para el beneficio de los poblanos.

“Este museo se transformará en la Universidad de las Bellas Artes de Puebla (...). Campeonas y campeones en las siete bellas artes porque nuestros jóvenes se lo merecen”, expresó Armenta en referencia a la enseñanza de arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, danza y cine.

El cambio busca devolver a la comunidad una infraestructura que previamente, según sus palabras, no pertenecía a la ciudadanía.

Un acuerdo llevó al anuncio de la próxima Universidad de Artes

El gobernador relató que la operación se materializó tras un acuerdo con Grupo Hermes, evitando así un pago proyectado de 8 mil millones de pesos que habría gravado las finanzas estatales hasta dos sexenios más.

Según su informe, la administración liberó a Puebla de un compromiso anual de 523 millones de pesos tras abonar un monto final de 2 mil millones de pesos para finalizar el contrato de asociación público-privada.

Armenta destacó el contraste entre esta gestión y la política de gobiernos anteriores, quienes, aseguró, habrían “hipotecado” al estado para llevar a cabo esta obra y otras adquisiciones poco ventajosas.

Explicó: “Hoy celebramos el fin de esa deuda y el inicio de una nueva forma de entender la administración pública en nuestro estado. El Museo Barroco dejó de ser un monumento al derroche para convertirse en emblema del ahorro y el uso eficiente de los recursos públicos”.

Futuras casas de estudios y escenarios pendientes

La conversión del museo representa la tercera iniciativa educativa mayor promovida por el actual mandatario, sumándose a la Universidad del Deporte y la Universidad de las Ciencias Policiales.

Sin embargo, aún no se han divulgado detalles sobre el futuro uso cultural del recinto, ya que no existe licitación definida ni se conoce con precisión cómo impactará la creación de la universidad en el acceso al propio museo.

