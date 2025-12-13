México

Sheinbaum entrega títulos de propiedad para 3 mil hectáreas de tierra al pueblo Odami, en Chihuahua: “Es justicia territorial”

La presidenta dialogó con pobladores, quienes le denunciaron diversas problemáticas en servicios de salud, energía y conectividad

Guardar
Sheinbaum encabezó la entrega de
Sheinbaum encabezó la entrega de decretos de propiedad comunal para el pueblo ódami. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de decretos de propiedad comunal para 3 mil hectáreas de terrenos a habitantes del pueblo Ódami, en Chihuahua, como parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara.

En en el evento, la mandataria destacó que la entrega de dichos decretos marca el inicio de una nueva etapa tras la reciente reforma al artículo segundo de la Constitución Mexicana, que reconoce explícitamente a los pueblos originarios y afrodescendientes como sujetos de derecho público.

“Ahora con el pueblo Ódami para entregar tierra. Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes pero nunca había sido reconocido, 3 mil hectáreas que se están entregando hoy, para que ustedes puedan reconocerse y hacer justicia”, dijo.

Sheinbaum Pardo anunció que junto con a la entrega de títulos de propiedad, los habitantes de la región serán incorporados al programa ‘Sembrando Vida’, para impulsar el desarrollo de las familias y se atenderán los baches, en coordinación con el gobierno estatal.

Agregó que se ampliarán los centros de salud, se trabajará en el abasto de medicamentos y se construirá la Escuela de Enfermería a un costado del Hospital de Guachochi. para garantizar personal médico de la región.

Tras escuchar a varios pobladores ódamis, la presidenta se comprometió a atender las necesidades en materia de infraestructura carretera, electrificación, conectividad y de nuevas escuelas para el próximo año y regresar al territorio para supervisar avances.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que 161 mil chihuahuenses de la Sierra Tarahumara reciben alguno de los Programas para el Bienestar, con una inversión de 5 mil 600 millones de pesos en 2025; además de 446 comunidades que han recibido de manera directa 380 millones de pesos del FAISPIAM para realizar obras de infraestructura básica.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que con estas 3 mil 27 hectáreas que se restituyen, suman 6 mil 26 hectáreas de la Sierra Tarahumara devueltas a sus pueblos originarios; adicional al apoyo del Programa Sembrando Vida, que en 2025 tuvo 20 mil 568 productoras y productores beneficiados con una inversión de mil 310 mdp.

Además, anunció la conversión del Hospital Rural de Guachochi a Hospital General de Subzona para fortalecer la atención de la salud en la región.

El representante de la comunidad Ódami, Antonio Ayala Loera, agradeció el anuncio que hizo el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para iniciar la construcción de la Escuela de Enfermería que formará a las y los jóvenes en su lengua originaria y garantizará personal médico en la región.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumChihuahuaPropiedad Comunalmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex en vivo este 13 de diciembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Asesinan a funcionario del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en operativo de alcoholímetro

Nelson Hernández Pérez fue atacado a tiros cuando se encontraba en el punto de vigilancia

Asesinan a funcionario del Ayuntamiento

Antes de morir, Abraham Quintanilla aseguró que matarían a Yolanda Saldivar si salía de prisión tras el asesinato de Selena

El padre de la reina del Tex-Mex soltó incendiarias declaraciones sobre la asesina de su hija, tiempo antes de fallecer

Antes de morir, Abraham Quintanilla

La calidad del aire en la CDMX este 13 de diciembre

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

La calidad del aire en

Maestros del SNTE van por incremento salarial del 13% para 2026: “Se lo merecen”

Buscarán impulsar la derogación de la USICAMM por afectaciones al desarrollo profesional y los derechos del sector

Maestros del SNTE van por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jacobo Reyes León, copropietario de

Jacobo Reyes León, copropietario de Miss Universo, tramita amparo contra acusaciones en red criminal de Raúl Rocha Cantú

Lujos, lamborghinis y ferraris: los excesos que llevaron a “El Limones” ante la justicia, según experto

Balacera en festejo a la Virgen de Guadalupe deja cuatro muertos y dos heridos en Irapuato, Guanajuato

Gobernador de Coahuila afirma que “El Limones” usó la CATEM para cometer extorsiones en La Laguna

Culiacán en la mira: la guerra del Cártel de Sinaloa coloca al estado entre los más inseguros tras racha de paz

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo y Luisito Comunica

Galilea Montijo y Luisito Comunica viven la fiesta VIP de Bad Bunny: así se baila en La Casita del GNP

¿No más peleas? Ángela Aguilar se habría reunido con las hijas de Emiliano Aguilar, aseguran

Sofía Rivera Torres admite “estoy gorda” tras críticas en redes por sus comentarios iniciales a Lucerito Mijares

Bad Bunny interrumpe su concierto en CDMX para rendir tributo a sus muertos: “Fue un momento que me marcó”

El secreto detrás del éxito de Selena, según la estricta crianza de Abraham Quintanilla

DEPORTES

Místico retiene el campeonato mundial

Místico retiene el campeonato mundial semicompleto del CMLL ante Soberano Jr. en una noche histórica en la Arena México

John Cena: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo su última lucha en WWE desde México

John Cena vs Gunther: fecha, hora y dónde ver en México su última lucha en WWE

John Cena: estos fueron los luchadores mexicanos que combatieron a la estrella de la WWE

Rayados se despide de John Cena: su Monty rinde homenaje a la leyenda de la WWE