Sheinbaum entrega títulos de propiedad para 3 mil hectáreas de tierra al pueblo Odami, en Chihuahua: “Es justicia territorial”

Sheinbaum encabezó la entrega de decretos de propiedad comunal para el pueblo ódami. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de decretos de propiedad comunal para 3 mil hectáreas de terrenos a habitantes del pueblo Ódami, en Chihuahua, como parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara.

En en el evento, la mandataria destacó que la entrega de dichos decretos marca el inicio de una nueva etapa tras la reciente reforma al artículo segundo de la Constitución Mexicana, que reconoce explícitamente a los pueblos originarios y afrodescendientes como sujetos de derecho público.

“Ahora con el pueblo Ódami para entregar tierra. Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes pero nunca había sido reconocido, 3 mil hectáreas que se están entregando hoy, para que ustedes puedan reconocerse y hacer justicia”, dijo.

Sheinbaum Pardo anunció que junto con a la entrega de títulos de propiedad, los habitantes de la región serán incorporados al programa ‘Sembrando Vida’, para impulsar el desarrollo de las familias y se atenderán los baches, en coordinación con el gobierno estatal.

Agregó que se ampliarán los centros de salud, se trabajará en el abasto de medicamentos y se construirá la Escuela de Enfermería a un costado del Hospital de Guachochi. para garantizar personal médico de la región.

Tras escuchar a varios pobladores ódamis, la presidenta se comprometió a atender las necesidades en materia de infraestructura carretera, electrificación, conectividad y de nuevas escuelas para el próximo año y regresar al territorio para supervisar avances.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que 161 mil chihuahuenses de la Sierra Tarahumara reciben alguno de los Programas para el Bienestar, con una inversión de 5 mil 600 millones de pesos en 2025; además de 446 comunidades que han recibido de manera directa 380 millones de pesos del FAISPIAM para realizar obras de infraestructura básica.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que con estas 3 mil 27 hectáreas que se restituyen, suman 6 mil 26 hectáreas de la Sierra Tarahumara devueltas a sus pueblos originarios; adicional al apoyo del Programa Sembrando Vida, que en 2025 tuvo 20 mil 568 productoras y productores beneficiados con una inversión de mil 310 mdp.

Además, anunció la conversión del Hospital Rural de Guachochi a Hospital General de Subzona para fortalecer la atención de la salud en la región.

El representante de la comunidad Ódami, Antonio Ayala Loera, agradeció el anuncio que hizo el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para iniciar la construcción de la Escuela de Enfermería que formará a las y los jóvenes en su lengua originaria y garantizará personal médico en la región.