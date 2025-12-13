Policía se vuelve viral al impedir a estudiante portar la bandera de México en ceremonia de graduación: “Esto es América”

El hecho ocurrió detrás del escenario y fue captado en video que circula en X.

En un contexto marcado por debates políticos y sociales sobre la discriminación hacia la comunidad hispanoamericana en Estados Unidos, un video difundido en la red social X generó una fuerte reacción entre usuarios de distintas posturas.

Las imágenes muestran a un joven que se disponía a participar en su ceremonia de graduación y al que se le impidió portar la bandera de México, situación que rápidamente se volvió viral.

El material audiovisual capta al estudiante vestido con toga y birrete, además de una estola amarilla, mientras permanece detrás del escenario, aparentemente minutos antes de salir frente al público. En ese espacio, delimitado por cortinas oscuras, se observa la presencia de un oficial de policía que dialoga con el joven. Segundos después, el elemento de seguridad abandona el lugar llevando consigo la bandera mexicana, sin que el graduado pueda subir al escenario con el símbolo nacional.

El caso reavivó discusiones sobre identidad, inclusión y derechos de expresión.

El hecho evidenció un momento de tensión entre la manifestación de identidad cultural y las normas establecidas para eventos institucionales como las ceremonias de graduación. Este tipo de situaciones suele abrir discusiones sobre los límites de la expresión personal en actos oficiales, especialmente cuando se trata de símbolos nacionales distintos al del país anfitrión.

Tras su publicación, el video se difundió rápidamente en diversas plataformas digitales, donde provocó reacciones encontradas. Un sector de usuarios estadounidenses respaldó la acción del oficial de policía, argumentando que la ceremonia debía apegarse a protocolos formales. Algunos mensajes celebraron la intervención con expresiones como “Esto es AMÉRICA”, destacando lo que consideran una defensa del orgullo nacional.

En contraste, otros usuarios calificaron el acto como desproporcionado y excluyente. Desde esta perspectiva, se señaló que impedir al estudiante portar la bandera de México representa una limitación a la libertad de expresión y una señal de rechazo hacia la diversidad cultural presente en el país. Para este grupo, el incidente refleja una problemática más amplia relacionada con la discriminación y la falta de inclusión de comunidades migrantes o de origen latino.

Algunos estadunidenses celebraron la decisión, pero otros acusaron que se trató de discriminación Crédito: X / @its_The_Dr

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si la institución educativa involucrada emitió algún posicionamiento oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, el video continúa acumulando reproducciones y comentarios, consolidándose como un ejemplo más de cómo actos aparentemente aislados pueden detonar debates nacionales sobre identidad, derechos y convivencia cultural en Estados Unidos.