Pensión Mujeres Bienestar: hoy sábado 13 de diciembre es el último día de registro para mujeres de 60 a 64 años

La Secretaría del Bienestar informó que pueden acudir todas las mujeres sin importar la letra inicial de su apellido

La Secretaría del Bienestar confirmó que hoy sábado 13 de diciembre es el último día para inscribirse a la Pensión Mujeres Bienestar, uno de los programas prioritarios del Gobierno de México enfocado en fortalecer la autonomía económica de mujeres adultas en etapa previa a la pensión universal.

El operativo de incorporación inició el 1 de diciembre y concluye hoy, con atención presencial en los Módulos del Bienestar instalados en todo el país. A diferencia de los días previos, cuando el registro se organizó por orden alfabético, este sábado pueden acudir todas las interesadas, sin restricción por apellido.

La dependencia federal hizo un llamado a las mujeres que aún no se han inscrito para que aprovechen esta última jornada y eviten quedar fuera del programa durante el cierre del año.

¿Quiénes deben acudir hoy 13 de diciembre?

El registro está dirigido a mujeres de 60 a 64 años cumplidos, así como a aquellas que cumplen 60 años durante diciembre de 2025 y que todavía no forman parte del padrón de beneficiarias.

Concluye el registro a la Pensión Mujeres Bienestar, programa prioritario del Gobierno de México que brinda apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años para fortalecer su autonomía y bienestar financiero

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el programa es universal, por lo que no se solicita comprobación de ingresos ni intermediarios. Basta con cumplir la edad requerida, contar con nacionalidad mexicana y residir en el país.

Las autoridades recordaron que las mujeres que cumplan 65 años posteriormente y ya estén inscritas en Mujeres Bienestar no deberán realizar un nuevo trámite, ya que su incorporación a la Pensión para Personas Adultas Mayores será automática.

Monto del apoyo y forma de pago

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar reciben un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales, el cual se deposita directamente en la Tarjeta Bienestar, sin comisiones ni gestores externos.

El objetivo del programa es reducir brechas de desigualdad, brindar estabilidad económica y reconocer el trabajo no remunerado que históricamente han realizado millones de mujeres en el país.

Lugar y horario de atención

El registro se realiza únicamente de manera presencial en los Módulos del Bienestar habilitados en las 32 entidades federativas.

Horario: de 10:00 a 16:00 horas

Consulta de módulos: en el sitio oficial gob.mx/bienestar

La recomendación es acudir con tiempo suficiente, ya que al tratarse del último día del operativo, se prevé una mayor afluencia.

Requisitos para registrarse hoy

Para completar el trámite este sábado 13 de diciembre, las interesadas deben presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP actualizado.

Acta de nacimiento .

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses).

Teléfono de contacto.

El trámite es gratuito y no requiere intermediarios.

Concluye el registro a la Pensión Mujeres Bienestar, programa prioritario del Gobierno de México que brinda apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años para fortalecer su autonomía y bienestar financiero

Última oportunidad de diciembre

La Secretaría del Bienestar reiteró que hoy es la última oportunidad para registrarse en diciembre a la Pensión Mujeres Bienestar. Quienes cumplan con los requisitos y realicen su inscripción podrán acceder al apoyo económico bimestral una vez que su registro sea validado e incorporado al padrón oficial.

Para miles de mujeres en todo el país, este sábado representa un paso clave para asegurar un ingreso fijo y fortalecer su bienestar económico rumbo a 2026.