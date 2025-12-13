Nieve y tren polar llegan a México: cuándo y dónde disfrutar de la experiencia

Una escapada familiar permite disfrutar de un ambiente polar, luces y actividades únicas en un bosque cercano a la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de las fiestas decembrinas, Puebla ofrece la oportunidad de vivir toda una experiencia navideña que combina nieve real, un recorrido iluminado y la posibilidad de abordar el Tren Polar.

El evento organizado por Distrito Polar se desarrolla en un entorno boscoso que busca transportar a los visitantes al Polo Norte, lo que promete activar el espíritu navideño.

El evento navideño en Puebla estará disponible hasta el 3 de enero de 2026 con múltiples atracciones.

El impacto de la Navidad en México, una época de unión familiar

La llegada de la Navidad en México es un acontecimiento profundamente arraigado en la cultura y tradiciones del país, resultado de la fusión entre las costumbres indígenas y la herencia española.

Aunque la festividad tiene su origen en la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, en México se vive de manera única, con celebraciones que inician desde mediados de diciembre y se extienden hasta enero.

Además, es considerada una época de unión familiar, alegría, música, gastronomía, características que refuerzan la identidad cultural del país y hacen de estas fechas un momento especial.

En medio de la emoción que se vive en las celebraciones de fin de año, Puebla ofrece un escenario de película que traslada a los visitantes hasta el Polo Norte.

Las actividades navideñas en Puebla se realizan diariamente de 17:00 a 21:00 horas con ambientación nocturna.

Cuándo y dónde disfrutar de la nieve y el tren polar

El evento estará disponible hasta el 3 de enero de 2026 y contará con una serie de atracciones y espectáculos diseñados para toda la familia, según informó su sitio oficial.

Entre las principales actividades se encuentra:

Sendero: Fábrica de Magia, donde todo comienza. La casa de Santa Claus. La experiencia interactiva denominada Casa de Jengi. El Show de Angry: El Fragmento de la Alegría. El espectáculo final: El renacer de la estrella polar.

Distrito Polar, conocido como La cabaña del león, ofrece hospedaje en cabañas rodeadas de naturaleza, lo que permite a los visitantes prolongar su estancia y aprovechar al máximo la escapada de la capital.

Una propuesta inmersiva invita a vivir tradiciones, gastronomía y shows nocturnos en un entorno natural.

Precios y lo que incluyen:

Las actividades se llevan a cabo diariamente de 17:00 a 21:00 horas, por lo que también se puede disfrutar de la iluminación y la ambientación nocturna.

Respecto a los precios, se puede elegir entre dos tipos de acceso:

Entrada general: 341 pesos mexicanos más cargos por compra en línea.

Acceso VIP: 569 pesos mexicanos. Costo que incluye zona preferencial en los espectáculos y un recorrido exclusivo a bordo del Tren Polar.

Ubicación exacta para disfrutar de la nieve en Puebla

Las actividades que brindan un escenario navideño se encuentran en Crucero Camino Pedernales 246, Ciudad de Libres, Puebla. Una alternativa accesible para quienes buscan una experiencia fuera de la capital.

Cabe destacar que además de las actividades antes mencionadas, la jornada finalizará con un espectáculo nocturno que integrará tecnología LED, efectos especiales y música original.