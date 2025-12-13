H3N2, la llamada “súper gripe”: su origen, mutaciones y nivel de riesgo

Estudios científicos señalan que el virus H3N2 se originó en humanos y se adaptó a cerdos.| Canvas

La gripe H3N2 ha encendido las alertas sanitarias en diversas regiones de Europa, particularmente en Reino Unido y Alemania, donde autoridades de salud han exhortado a la población a reforzar las medidas de prevención ante el aumento de contagios asociado a esta variante de la influenza.

Aunque la influenza no es un virus nuevo, el subtipo H3N2 ha captado la atención de la comunidad científica debido a su origen particular y a las mutaciones que presenta, las cuales podrían dificultar la respuesta del sistema inmunológico humano.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Virology, el virus fue detectado por primera vez en cerdos de Colombia, lo que llevó a los investigadores a una conclusión relevante: el virus se originó en humanos y posteriormente se adaptó a los porcinos, donde pasó desapercibido durante años.

¿Cuál es el origen del virus H3N2?

El origen del H3N2 se remonta a principios de la década de los 2000, cuando se identificó este subtipo de influenza en cerdos. Sin embargo, no fue sino hasta años después que los científicos pudieron analizar a fondo su comportamiento.

Las muestras clave fueron recolectadas en 2017, pero al secuenciar su genoma recientemente, los especialistas descubrieron que el virus no coincidía con ninguno de los linajes conocidos de gripe porcina. Se trataba de una nueva variante, resultado de un salto del virus de humanos a cerdos alrededor del año 2002.

Las mutaciones del H3N2 podrían dificultar el reconocimiento del virus por el sistema inmunológico.

Este hallazgo es relevante porque confirma que los virus de la influenza pueden cruzar especies, adaptarse y mutar con el tiempo, lo que aumenta la posibilidad de que surjan variantes con características distintas a las ya conocidas.

¿Qué significa H3N2?

El nombre H3N2 corresponde a un subtipo del virus Influenza A, y hace referencia a dos proteínas presentes en su superficie:

Hemaglutinina (H3)

Neuraminidasa (N2)

Estas proteínas son clave para que el virus ingrese a las células y se propague. Cambios o mutaciones en estas estructuras pueden afectar la forma en que el sistema inmunológico reconoce al virus.

Aunque la cepa H3N2 —apodada por algunos especialistas como “súper gripe”— ya ha sido detectada en países europeos, los primeros brotes estuvieron relacionados con la influenza tipo A H1N1, de la cual esta variante parece haber evolucionado.

¿Qué tan peligrosa es la gripe H3N2?

A diferencia de otras variantes, los estudios han identificado mutaciones en zonas clave de la hemaglutinina, lo que provoca un desvío antigénico importante. En términos simples, esto significa que el sistema inmunológico humano podría no reconocer al virus con facilidad, incluso en personas previamente expuestas a otras cepas de influenza.

La gripe H3N2 ha provocado un aumento de contagios en países europeos como Reino Unido y Alemania.

Este factor eleva el riesgo de contagio y complicaciones, especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.