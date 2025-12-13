México

H3N2, la llamada “súper gripe”: su origen, mutaciones y nivel de riesgo

La gripe H3N2 ha generado una ola de contagios en Europa; estudios científicos revelan su origen y explican por qué representa un riesgo para la salud pública

Guardar
Estudios científicos señalan que el
Estudios científicos señalan que el virus H3N2 se originó en humanos y se adaptó a cerdos.| Canvas

La gripe H3N2 ha encendido las alertas sanitarias en diversas regiones de Europa, particularmente en Reino Unido y Alemania, donde autoridades de salud han exhortado a la población a reforzar las medidas de prevención ante el aumento de contagios asociado a esta variante de la influenza.

Aunque la influenza no es un virus nuevo, el subtipo H3N2 ha captado la atención de la comunidad científica debido a su origen particular y a las mutaciones que presenta, las cuales podrían dificultar la respuesta del sistema inmunológico humano.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Virology, el virus fue detectado por primera vez en cerdos de Colombia, lo que llevó a los investigadores a una conclusión relevante: el virus se originó en humanos y posteriormente se adaptó a los porcinos, donde pasó desapercibido durante años.

¿Cuál es el origen del virus H3N2?

El origen del H3N2 se remonta a principios de la década de los 2000, cuando se identificó este subtipo de influenza en cerdos. Sin embargo, no fue sino hasta años después que los científicos pudieron analizar a fondo su comportamiento.

Las muestras clave fueron recolectadas en 2017, pero al secuenciar su genoma recientemente, los especialistas descubrieron que el virus no coincidía con ninguno de los linajes conocidos de gripe porcina. Se trataba de una nueva variante, resultado de un salto del virus de humanos a cerdos alrededor del año 2002.

Las mutaciones del H3N2 podrían
Las mutaciones del H3N2 podrían dificultar el reconocimiento del virus por el sistema inmunológico. Foto: (iStock)

Este hallazgo es relevante porque confirma que los virus de la influenza pueden cruzar especies, adaptarse y mutar con el tiempo, lo que aumenta la posibilidad de que surjan variantes con características distintas a las ya conocidas.

¿Qué significa H3N2?

El nombre H3N2 corresponde a un subtipo del virus Influenza A, y hace referencia a dos proteínas presentes en su superficie:

  • Hemaglutinina (H3)
  • Neuraminidasa (N2)

Estas proteínas son clave para que el virus ingrese a las células y se propague. Cambios o mutaciones en estas estructuras pueden afectar la forma en que el sistema inmunológico reconoce al virus.

Aunque la cepa H3N2 —apodada por algunos especialistas como “súper gripe”— ya ha sido detectada en países europeos, los primeros brotes estuvieron relacionados con la influenza tipo A H1N1, de la cual esta variante parece haber evolucionado.

¿Qué tan peligrosa es la gripe H3N2?

A diferencia de otras variantes, los estudios han identificado mutaciones en zonas clave de la hemaglutinina, lo que provoca un desvío antigénico importante. En términos simples, esto significa que el sistema inmunológico humano podría no reconocer al virus con facilidad, incluso en personas previamente expuestas a otras cepas de influenza.

La gripe H3N2 ha provocado
La gripe H3N2 ha provocado un aumento de contagios en países europeos como Reino Unido y Alemania.| Foto: Canva

Este factor eleva el riesgo de contagio y complicaciones, especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Temas Relacionados

H3N2gripe H3N2origenmexico-noticias

Más Noticias

Un herido y una mujer fallece tras incendio en casa de Iztapalapa

Una veladora encendida habría sido el origen del siniestro que consumió una vivienda en la colonia Tenorios

Un herido y una mujer

El secreto detrás del éxito de Selena, según la estricta crianza de Abraham Quintanilla

La intimidad de una relación marcada por disciplina y desafíos familiares en pleno ascenso artístico

El secreto detrás del éxito

Mexicano se vuelve viral al vivir su primer sismo y tsunami en Japón: “No me voy a morir encuerado”

Giordany Chan documentó el momento exacto del temblor y la alerta de tsunami junto a su esposa japonesa, Yukita Chan

Mexicano se vuelve viral al

Balacera en festejo a la Virgen de Guadalupe deja cuatro muertos y dos heridos en Irapuato, Guanajuato

Los primeros reportes indican que los sicarios buscaban atentar contra un vecino apodado como “El Chocorrol”, y quien se encontraba en el lugar

Balacera en festejo a la

“Veré a Selena otra vez”: la esperanza que tenía Abraham Quintanilla al pensar en su muerte

A.B. confirmó el deceso de su padre, quien en vida expresó su convicción sobre la resurrección y el poder del amor familiar

“Veré a Selena otra vez”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balacera en festejo a la

Balacera en festejo a la Virgen de Guadalupe deja cuatro muertos y dos heridos en Irapuato, Guanajuato

Gobernador de Coahuila afirma que “El Limones” usó la CATEM para cometer extorsiones en La Laguna

Culiacán en la mira: la guerra del Cártel de Sinaloa coloca al estado entre los más inseguros tras racha de paz

Peregrinos localizaron un cadáver en la autopista México-Pachuca durante su trayecto a la Basílica de Guadalupe

FBI especializó a policías de Jalisco en detección y neutralización de amenazas rumbo al Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

El secreto detrás del éxito

El secreto detrás del éxito de Selena, según la estricta crianza de Abraham Quintanilla

“Veré a Selena otra vez”: la esperanza que tenía Abraham Quintanilla al pensar en su muerte

“Con el corazón destrozado”: A.B. Quintanilla lamenta la muerte de su padre Abraham y le dedica icónica canción

Muere Abraham Quintanilla, el padre que impulsó la leyenda de Selena y redefinió la música Tex-Mex

Bad Bunny celebra a la Virgen de Guadalupe en su tercer concierto en México y fans cantan “La Guadalupana” | VIDEO

DEPORTES

Desirée Monsiváis sorprende al comparar

Desirée Monsiváis sorprende al comparar al nuevo refuerzo de Chivas, Brian Gutiérrez con Álvaro Fidalgo

Murió Jade Romero Peña, joven promesa del ciclismo mexicana a los 14 años

Marco Verde vs Raphael Igbokwe: cómo llega el medallista olímpico a su cuarta pelea profesional de este sábado 13 de septiembre

La IA predice al campeón de la Liga MX entre Toluca y Tigres

Canelo Álvarez ya tendría fecha para regresar a los cuadriláteros tras su derrota con Crawford