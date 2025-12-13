¿En qué canción de Bad Bunny te debes salir para alcanzar Metro en la CDMX?

DeBi TiRAR MaS FOToS World Tour en México está siendo el éxito esperado. REUTERS/Henry Romero

El arranque de la serie de conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México ha desatado una ola de entusiasmo sin precedentes, con una asistencia proyectada de más de 500 mil personas a lo largo de las ocho fechas programadas para diciembre de 2025.

El primer espectáculo, celebrado el 10 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, no solo registró un lleno total, sino que también se convirtió en tendencia en redes sociales. Lo mismo pasó con el segundo concierto de Bad Bunny.

La serie de conciertos continuará los días 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, consolidando a Bad Bunny como uno de los artistas internacionales con mayor capacidad de convocatoria en México.

¿En qué momento del concierto de Bad Bunny salirme para alcanzar transporte público?

Euforia total en el Estadio GNP Seguros durante el segundo concierto de Bad Bunny (Foto: Ignacio Izquierdo)

Cerca del Estadio GNP Seguros se encuentra la estación del metro Ciudad Deportiva. El show, que dura más de dos horas, suele terminar antes de las 12 de la noche. Es decir, que en teoría, los asistentes al concierto tendrían oportunidad de abordar el colectivo.

Sin embargo, para evitar accidentes, las autoridades suelen cerrar el acceso en la estación unos 15 minutos antes de las 12, por lo que muchos fanáticos ya no alcanzan a entrar.

Lo recomendable es caminar a una estación cercana, como Puebla, pero si quieres abordar en Ciudad Deportiva, debes salirte antes de que acabe el concierto. En específico, antes de que comience la canción EoO y después de DTmF.

Si sales del Estadio GNP Seguros en ese momento y corres hasta el Metro, sí alcanzarás a entrar para abordar uno de los últimos trenes.

Este es el programa del show de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros

Así se vivió el segundo show de Benito en Ciudad de México (Foto: Ignacio Izquierdo)

Act 1: Escenario principal

LA MuDANZA

Callaíta (Salsa Version)

PIToRRO DE COCO

WELTiTA

TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

Act 2: “La Casita”

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

La romana

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No me conoce

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

MONACO

25/8

CAFé CON RON

Canción sorpresa

Act 3: Escenario principal

Ojitos lindos

La canción

KLOuFRENS

DÁKITI

El apagón

DtMF

EoO

Tres razones para no perderse a Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros

El músico puertorriqueño Bad Bunny se presenta en concierto durante su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOTOS" en la Ciudad de México, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

El artista puertorriqueño ha consolidado giras con una producción visual y sonora que sorprende a la audiencia por la tecnología utilizada y la calidad de su puesta en escena.

Durante sus conciertos, Bad Bunny interpreta sus mayores éxitos junto a piezas recientes, muchas de ellas inspiradas directamente en la tradición musical de Puerto Rico y en sonidos caribeños reconocibles.

El ambiente festivo dentro del Estadio GNP Seguros refuerza la experiencia colectiva, con asistentes de distintas edades que participan activamente.