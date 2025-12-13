¿En qué canción de Bad Bunny te debes salir para alcanzar Metro en la CDMX?

El arranque de la serie de conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México ha desatado una ola de entusiasmo sin precedentes, con una asistencia proyectada de más de 500 mil personas a lo largo de las ocho fechas programadas para diciembre de 2025.
El primer espectáculo, celebrado el 10 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, no solo registró un lleno total, sino que también se convirtió en tendencia en redes sociales. Lo mismo pasó con el segundo concierto de Bad Bunny.
La serie de conciertos continuará los días 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, consolidando a Bad Bunny como uno de los artistas internacionales con mayor capacidad de convocatoria en México.
¿En qué momento del concierto de Bad Bunny salirme para alcanzar transporte público?
Cerca del Estadio GNP Seguros se encuentra la estación del metro Ciudad Deportiva. El show, que dura más de dos horas, suele terminar antes de las 12 de la noche. Es decir, que en teoría, los asistentes al concierto tendrían oportunidad de abordar el colectivo.
Sin embargo, para evitar accidentes, las autoridades suelen cerrar el acceso en la estación unos 15 minutos antes de las 12, por lo que muchos fanáticos ya no alcanzan a entrar.
Lo recomendable es caminar a una estación cercana, como Puebla, pero si quieres abordar en Ciudad Deportiva, debes salirte antes de que acabe el concierto. En específico, antes de que comience la canción EoO y después de DTmF.
Si sales del Estadio GNP Seguros en ese momento y corres hasta el Metro, sí alcanzarás a entrar para abordar uno de los últimos trenes.
Este es el programa del show de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros
Act 1: Escenario principal
LA MuDANZA
Callaíta (Salsa Version)
PIToRRO DE COCO
WELTiTA
TURiSTA
BAILE INoLVIDABLE
NUEVAYoL
Act 2: “La Casita”
VeLDÁ
Tití me preguntó
Neverita
Si veo a tu mamá
La romana
VOY A LLeVARTE PA PR
Me porto bonito
No me conoce
Bichiyal
Yo perreo sola
Efecto
Safaera
Diles
MONACO
25/8
CAFé CON RON
Canción sorpresa
Act 3: Escenario principal
Ojitos lindos
La canción
KLOuFRENS
DÁKITI
El apagón
DtMF
EoO
Tres razones para no perderse a Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros
- El artista puertorriqueño ha consolidado giras con una producción visual y sonora que sorprende a la audiencia por la tecnología utilizada y la calidad de su puesta en escena.
- Durante sus conciertos, Bad Bunny interpreta sus mayores éxitos junto a piezas recientes, muchas de ellas inspiradas directamente en la tradición musical de Puerto Rico y en sonidos caribeños reconocibles.
- El ambiente festivo dentro del Estadio GNP Seguros refuerza la experiencia colectiva, con asistentes de distintas edades que participan activamente.