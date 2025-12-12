Con perreo y salsa, Bad Bunny rompe el Estadio GNP en su segundo concierto de CDMX, junto a Feid y su amor por Puerto Rico

Así se vivió el segundo show de Benito en Ciudad de México (Foto: Ignacio Izquierdo)

“Aquí mataron gente por sacar la bandera, por eso es que ahora yo la llevo donde quiera”, dice Bad Bunny en La MuDANZA, canción con la que abre el segundo espectáculo del Debí Tirar Más Fotos World Tour en México, gira que rompió récords aquí y en todo el planeta.

El show es una oda a la identidad puertorriqueña, a su música, a sus ritmos, a sus atardeceres y al amor que los latinoamericanos sentimos por nuestra tierra, un sentimiento que, en palabras del mismo Benito, sólo nosotros podemos experimentarlo y entenderlo.

Bad Bunny confiesa que la audiencia es mejor que la del primer concierto

Euforia total en el Estadio GNP Seguros durante el segundo concierto de Bad Bunny (Foto: Ignacio Izquierdo)

Vestido de traje y rodeado de músicos puertorriqueños, Benito complace a los mexicanos con Callaita en versión salsa, la canción que, en definitiva, lo define a nivel internacional y con la que que triunfó en el Halftime Show del Superbowl de 2020. En unos meses, Bad Bunny protagonizará su propio medio tiempo, en solitario.

PIToRRO DE COCO, WELTiTA, TURiSTA, BAILE INoLVIDABLE y NUEVAYoL son los temas con los que Benito hace retumbar al Estadio GNP Seguros durante los primeros 15 minutos del concierto. Todas son canciones de Debí Tirar Más Fotos, el disco que compite a Mejor Álbum del Año en los Grammys contra Lady Gaga y Kendrick Lamar y que la revista Rolling Stone colocó a la cabeza de su lista de lo más destacado en la música del 2025.

Bad Bunny armó una fiesta en el Estadio GNP durante su segunda fecha en CDMX.

La emoción de los fanáticos es tal que el puertorriqueño confiesa que la audiencia del segundo concierto es mejor que la del primero.

El perreo de Bad Bunny en “La Casita”

El segmento de "La Casita" fue el favorito de los fans de Bad Bunny (Foto: Ignacio Izquierdo)

Pero lo que los fans más apasionados de Bad Bunny quieren es perrear, y por ello el cantante convierte un gigantesco estadio en una fiesta típica de Puerto Rico: una “pari de marquesina”. La controversial “Casita” levantada en General B es el escenario de la parte más bailable del concierto.

Temas como Tití Me Preguntó, Neverita, Si Veo A Tu Mamá, Me Porto Bonito, No me conoce, Yo Perreo Sola, Efecto, Safaera y muchos otros de sus clásicos, ponen a bailar a una audiencia joven que están viendo al artista más famoso de su generación. Para los miles de jóvenes que perrean entre vasos de cerveza, humo de vapes, olor a marihuana, luces de colores, fuego y pirotecnia, Bad Bunny es su Michael Jackson, y aunque otras generaciones no lo entiendan, el concierto que están viviendo es equiparable a aquel que dio el estadounidense en 1993 en el Estadio Azteca.

El puertorriqueño invitó a un joven a "La Casita" (Foto: Ignacio Izquierdo)

Un joven afortunado que logra colarse a La Casita abraza con euforia a Benito. Un fan grita a todo pulmón: “¡Pon el nombre de México en alto!“, antes de que el chico suelte en el micrófono la frase con la que comienza VOY A LLeVARTE PA PR: “¡Acho, PR es otra cosa!“.

La Casita termina a lo grande con el primer invitado de Bad Bunny para sus conciertos en México: Feid, con quien canta el tema sorpresa de la noche: Perro Negro.

Feid fue el artista invitado durante el segundo concierto de bad Bunny en CDMX.

Bad Bunny cierra su segundo show y pone a llorar a sus fans

Si el amor por la música puertorriqueña domina la primera parte del show, y el perreo la segunda, el tercer segmento tiene dos objetivos claros: llevar a los fans al límite de la euforia y después hacerlos llorar.

Ojitos Lindos, LA CANCIÓN, KLOuFRENS, Dákiti y EL APAGÓN suenan entre luces, explosiones y gritos. Bad Bunny está de vuelta a su escenario principal.

DtMF, canción que pone título al álbum y a la gira, musicaliza el momento más emotivo de la noche. Benito aconseja a su público: no hacer caso a las críticas malintencionadas, vivir el momento al máximo y valorar a las personas que nos rodean.

Bad Bunny termina con éxito su segundo show en CDMX (Foto: Ignacio Izquierdo)

El segundo de ocho conciertos de Bad Bunny en el emblemático Estadio GNP Seguros cierra con EoO, agradecimientos, lágrimas y fuegos artificiales que se pueden ver desde el metro por todos esos fans que seguramente decidieron salirse antes para alcanzar transporte público. Y se refuerza la frase de Benito que definió al espectáculo: “Esta noche, Puerto Rico y México son uno”.