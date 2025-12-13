México

Becas Benito Juárez: ¿Qué estudiantes reciben el depósito de mil 900 pesos el lunes 15 de diciembre?

La CNBBBJ retoma el calendario de pagos para alumnos de Educación Media Superior tras la pausa del 12 de diciembre

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) reanuda este lunes 15 de diciembre la dispersión de pagos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre del ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de Educación Media Superior inscritos en la Beca Universal Benito Juárez.

El apoyo económico asciende a mil 900 pesos y se deposita directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

El calendario de pagos avanzó de manera escalonada desde el pasado 4 de diciembre, pero el viernes 12 no se realizaron depósitos debido a las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe y ser el Día del Banquero, una fecha que suele generar afectaciones en la movilidad y en la operación bancaria en diversas regiones del país.

Con la reactivación del operativo, las autoridades buscan concluir la entrega de apoyos antes de las festividades decembrinas.

De acuerdo con la programación oficial, este lunes 15 de diciembre recibirán su depósito los estudiantes de preparatoria cuyo primer apellido inicie con las letras:

  • N
  • Ñ
  • O
  • P
  • Q

En el caso de la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior, el pago se realiza con base en la primera letra del apellido del propio estudiante, ya que él o ella es titular de la tarjeta bancaria.

Último pago del año para estudiantes de bachillerato público

El monto de mil 900 pesos corresponde al último pago de 2025 para alumnos inscritos en planteles públicos de nivel medio superior. Este apoyo tiene como objetivo reducir el abandono escolar por motivos económicos, así como contribuir a la permanencia de las y los jóvenes en el sistema educativo.

La CNBBBJ recordó que las Becas Benito Juárez se entregan durante 10 meses al año, ya que julio y agosto no contemplan pagos por tratarse del periodo vacacional. Por ello, el depósito de diciembre representa el cierre anual del programa para miles de estudiantes en todo el país.

Calendario completo de pagos de la Beca Benito Juárez en diciembre

El calendario oficial para estudiantes de preparatoria quedó establecido de la siguiente forma:

  • Jueves 4: A y B
  • Viernes 5: C
  • Lunes 8: D, E y F
  • Martes 9: G
  • Miércoles 10: H, I, J, K y L
  • Jueves 11: M
  • Viernes 12: Sin pagos
  • Lunes 15: N, Ñ, O, P y Q
  • Martes 16: R
  • Miércoles 17: S
  • Jueves 18: T, U, V, W, X, Y y Z

Las autoridades señalaron que los depósitos son escalonados, por lo que pueden reflejarse a distintas horas del día, incluso por la tarde.

Cómo confirmar si ya cayó el depósito

Los estudiantes pueden verificar la llegada del apoyo económico a través de:

  • La app Banco del Bienestar Móvil, disponible para dispositivos Android y iOS.
  • Cajeros automáticos del Banco del Bienestar, consultando saldo.
  • La línea telefónica 800 900 2000, opción 1, ingresando los datos de la tarjeta.

La CNBBBJ pidió a las y los beneficiarios mantener la calma en caso de que el depósito no se refleje de inmediato, ya que la dispersión concluye conforme avanza la jornada bancaria.

