Reviven video de Alexis Ayala asegurando que no sería parte de La Casa de los Famosos: “No hay nadie con una carrera”

Alexis Ayala sería uno de los habitantes con mejor sueldo en La Casa de los Famosos México. Casa de los Famosos

A pocos días de que se anuncie al ganador de La Casa de los Famosos México 2025, un video antiguo de Alexis Ayala ha provocado una fuerte controversia en redes sociales, principalmente en Facebook.

En el clip difundido, se observa al reconocido actor expresar que existe una diferencia clara entre quienes cuentan con formación actoral y quienes eligen estar en un reality show.

Sus palabras han hecho gran eco en el público del programa 24/7, pues su participación ha sido de las más criticadas por sus posicionamientos y estrategias para consagrarse como el ganador de la tercera edición.

Reviven video de Alexis Ayala hablando de La Casa de los Famosos México. (Crédito: Unicable)

Alexis Ayala habla de La Casa de los Famosos México años antes de entrar

El villano de las telenovelas aparece en una grabación de 2023 declarando su rechazo a formatos como el de La Casa de los Famosos, lo que ha llevado a que el público cuestione la coherencia de su participación.

“No hay una primera actriz, no hay nadie que tenga una carrera de cine, teatro y televisión con bases fundamentadas. Lo que hay son conductores, gente que maneja la comedia, gente que hace los realities, quienes piensan diferente a como pensamos quienes tenemos una carrera actoral”, expresó Ayala en un programa de Unicable.

En ese entonces, Ayala planteó que para él los realities solo buscan visibilidad mediática más que crecimiento artístico: “El reality está hecho para hacerse más famosos y para entrar en una dinámica diferente”.

Quién es Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La difusión del fragmento recogido del programa “Montse & Joe”, grabado en 2023, despertó una ola de reacciones en redes sociales, donde diversos usuarios señalaron la contradicción entre las ideas previas del intérprete y su decisión posterior de ingresar al reality de Televisa.

¿Alexis Ayala entró a La Casa de los Famosos México por crisis económica?

Ante la interrogativa sobre las razones que llevaron a Alexis Ayala a ser parte del reality show, cabe recordar que durante su estancia en la casa confesó haber atravesado una fuerte crisis económica que lo llevó a vender su casa, aunque se desconoce si esa fue la razón de su ingreso.

“La venta de la casa se resolvió el miércoles antes de entrar aquí, antes de que me encerraran; el notario resolvió todo. Vengo con abogados desde hace más de un año y una serie de cosas”, compartió.

(Captura de pantalla)

Pese a lo vivido, reflexionó sobre la situación y compartió que al atravesar dificultades aprendió a valorar a la gente: “Hoy soy mucho más rico que nunca”.