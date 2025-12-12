México

Recuerdan con los mejores memes Las Mañanitas a la Virgen por Itatí Cantoral

El internet se llenó de imágenes y comentarios que le dieron la bienvenida al maratón Guadalupe-Reyes

Los mejores memes con los que usuarios en redes recordaron la emblemática participación de Itatí Cantoral. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cada 12 de diciembre, mientras millones de fieles mexicanos celebran con devoción el Día de la Virgen de Guadalupe, las redes sociales también se llenan de humor y creatividad con los memes inspirados en las tradicionales Mañanitas dedicadas a la Virgen.

Aunque la festividad tiene profundas raíces religiosas, la cultura digital ha logrado que ciertos momentos se conviertan en fenómenos virales que acompañan la conmemoración año tras año.

Foto: (Metro Tacubaya/Fecebook)
Foto: (Metro Tacubaya/Fecebook)
Foto: (Captura de pantalla)
Foto: (Captura de pantalla)

Uno de los casos más emblemáticos y repetidos en Internet es, sin lugar a dudas, el de la actriz y cantante Itatí Cantoral, cuya participación en una de las ceremonias de Mañanitas se volvió legendaria en redes sociales.

Fue en 2016 cuando Cantoral acudió a la Basílica de Guadalupe para ofrecer una interpretación de La Guadalupana, una pieza emblemática dentro del repertorio tradicional. Su forma de entonar la canción —con gestos expresivos y un estilo poco convencional— provocó que esa actuación se viralizara de inmediato, transformándose en material recurrido por internautas cada año.

Foto: (Captura de pantalla)
Foto: (Captura de pantalla)
Foto: (Captura de pantalla)
Foto: (Captura de pantalla)

Desde entonces, las plataformas digitales como X (antes Twitter), TikTok e Instagram reviven ese clip con montajes, ediciones y chistes que mezclan devoción con humor. Cada 12 de diciembre, el nombre de Itatí Cantoral vuelve a aparecer entre los temas más comentados en redes gracias a esta tradición digital, que ha perdurado por casi una década.

Además de los memes centrados en Cantoral, cada año surgen otros relacionados con la tradición del 12 de diciembre: imágenes jocosas sobre la llegada de peregrinos, la emoción y cansancio de quienes caminan largas distancias para visitar la Basílica, y situaciones cotidianas mezcladas con símbolos de la celebración guadalupana.

Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
(Captura: X)
(Captura: X)

Aquí, el ingenio popular encuentra un espacio perfecto para expresarse, ya sea con ironías sobre el frío de la madrugada o con parodias de la forma en que algunas personas viven esta fecha religiosa.

Este fenómeno refleja un punto interesante en la cultura mexicana contemporánea: la convivencia entre la tradición religiosa y el humor digital. Aunque la mayoría de los memes se hacen con cariño y sin intención de ofender, permiten que las generaciones más jóvenes se conecten con una festividad que podría parecer distante de sus intereses cotidianos. En ese sentido, los memes no sustituyen la devoción, sino que ofrecen una forma de compartir experiencias y risas en torno a una fecha emblemática para México.

Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)

En resumen, los mejores memes de las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe se centran en personas y momentos que se han convertido en íconos digitales, con Itatí Cantoral como referente principal. Cada diciembre, estos contenidos resurgen con nuevas versiones, mostrando cómo una tradición religiosa puede encontrar también un lugar en el entretenimiento y la cultura de Internet.

Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)
Foto: (Redes sociales)

