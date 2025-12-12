Golpe millonario al narco: aseguran 16 áreas de producción de droga en Sinaloa

Parte de las labores en el sitio (SSPC)

Las autoridades federales anunciaron la localización e inhabilitación de 16 áreas donde eran almacenadas sustancias para la producción de drogas en Sinaloa. Se trata de una afectación que supera los 300 millones de pesos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó los resultados de las acciones relevantes correspondientes al 10 de diciembre, entre ellos decomisos en diferentes puntos del estado gobernado por Rubén Rocha Moya.

Fue en los municipios de Mocorito, Badiraguato, Cosalá y Culiacán que elementos de seguridad hallaron diversas sustancias y material presuntamente usado para la elaboración de drogas.

Casi 13 mil litros y más de 2 toneladas de sustancias químicas

Los efectivos acudieron a los poblados de La Cañada, La Soledad, Rincón de los Monzón, Santiago Comanito, Ejido Zapotillo, El Melón, Cofradía, Los Mayos, La Junta, Presa Vinoramas, San José de las Bocas, La Bandera, El Rincón de la Lagunita y Las Habitas.

No fueron reportadas personas detenidas (SSPC)

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron los encargados de hallar y desarticular las áreas mencionadas. Los militares incautaron un total de 12 mil 996 litros y 2 mil 187 kilogramos de sustancias químicas.

De igual manera, los militares hallaron tres reactores de síntesis orgánica, cuatro condensadores, tres secadoras y dos centrifugadoras.

“La afectación económica a la delincuencia organizada es de 305 millones de pesos”, es parte de lo informado por la institución encabezada por Omar García Harfuch.

Además, imágenes compartidas por la SSPC muestran parte de las labores de los agentes en el sitio, las cuales muestran que parte de lo decomisado estaba en inmediaciones de una cueva.

Elementos militares hallaron los sitios (SSPC)

Otros aseguramientos en Sinaloa

Por su parte, en acciones también realizadas el 10 de diciembre en Guasave, Sinaloa, sitio en el que efectivos de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron el arresto de dos personas que llevaban seis kilos de heroína.

Mientras que en otras acciones, el 10 de diciembre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó sobre un operativo que resultó en el aseguramiento de tres inmuebles que al parecer eran usados como talleres para realizar blindajes artesanales a vehículos.

Las autoridades estatales detallaron que el operativo fue realizado en la colonia Miguel Hidalgo, en la capital sinaloense. Los elementos de seguridad revisaron los inmuebles derivado de una denuncia anónima al 089.

“Se logró ubicar tres domicilios habilitados como talleres en los que presuntamente se encontraban blindando vehículos de manera artesanal", destacó la institución estatal, la cual destacó que el sitio fue asegurado por elementos del Grupo Interinstitucional.