Armamento, ponchallantas y tres detenidos: el saldo de los operativos en el residencial Málaga de Culiacán

Los tres hombres arrestados estarían relacionados con el enfrentamiento sucedido este 9 de diciembre en el sector Santa Fe de la capital sinaloense

A los detenidos se les
A los detenidos se les aseguró armamento, ponchallantas, un vehículo y otros objetos. Crédito: SSP Sinaloa

En una serie de acciones coordinadas, fuerzas de seguridad estatales y federales aseguraron armas largas, cargadores, ponchallantas, cartuchos útiles, un automóvil y lograron la detención de tres civiles armados en el residencial Málaga de Culiacán, Sinaloa.

Los tres presuntos delincuentes habrían participado en un enfrentamiento ocurrido entre grupos criminales en el sector Santa Fe, de la capital sinaloense, la tarde de este 9 de diciembre de 2025.

Estos hechos fueron informados por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) mediante sus medios oficiales.

Hasta el momento las autoridades no han proporcionado información sobre a qué grupos pertenecen los sujetos que se enfrentaron a balazos en el sector Santa Fe.

Llamado de emergencia a las autoridades

El despliegue de elementos del Grupo Interinstitucional inició tras reportes al C4 sobre un hecho violento en el sector norte de Culiacán, específicamente en la colonia Santa Fe.

De acuerdo con información oficial, la movilización se activó luego de que cuatro hombres ingresaran heridos por arma de fuego a un hospital, uno de los cuales falleció.

En los alrededores, el personal policial localizó el vehículo utilizado para el traslado de los lesionados.

Tras esos hechos, las autoridades comenzaron un operativo para localizar a la otra facción de presuntos delincuentes que habría participado en el enfrentamiento.

Localización de los presuntos delincuentes en el residencial Málaga

Tras labores de inteligencia, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva ubicaron a tres sospechosos armados dentro del fraccionamiento Málaga Residencial, los cuales estarían relacionados con el enfrentamiento del sector Santa Fe, siendo los atacantes de los delincuentes que terminaron en el hospital.

Este fue el resultado del
Este fue el resultado del operativo en el residencial Málaga Crédito: SSP Sinaloa

Durante la intervención se aseguraron los siguientes objetos:

  • 3 armas largas
  • 2 armas cortas
  • 1 vehículo
  • Ponchallantas
  • Equipo táctico
  • Cargadores
  • Cartuchos útiles

Las unidades aseguradas, así como el armamento y los artefactos ponchallantas, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su peritaje.

Enfrentamiento en el sector Santa Fe

De acuerdos con informes de medios locales, cuatro presuntos sicarios que viajaban en un automóvil Mazda tinto por el sector Santa Fe, entre las avenidas Constelaciones y Santa Pasarina, fueron atacados a balazos la tarde del martes 9 de diciembre de 2025 por un grupo armado rival.

Tras el ataque, los ocupantes del vehículo, heridos por impactos de bala, descendieron del automóvil y presuntamente robaron un Chevrolet Aveo para recibir atención médica. Con este vehículo, se dirigieron a la sala de urgencias de un hospital en la capital de Sinaloa para recibir atención médica, tras su llegada, personal del hospital dio aviso a las autoridades.

Los atacantes de los hombres detenidos en el hospital, serían los tres detenidos en el residencial Málaga.

Llamado de autoridades y seguimiento

Las autoridades federales y estatales reiteraron su disposición para continuar con operativos destinados a restablecer la seguridad en la región.

“La coordinación de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno ha permitido actuar de manera inmediata frente a estos eventos”, señaló la SSP mediante un comunicado.

Tanto el Gobierno Federal como el Gobierno del Estado de Sinaloa exhortaron a la ciudadanía a utilizar el 911 para reportes de emergencia y el 089 en caso de denuncias anónimas vinculadas a hechos delictivos.

