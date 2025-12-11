México

Aseguran tres inmuebles usados como talleres para blindar vehículos en Culiacán, Sinaloa

Una alerta anónima movilizó a los elementos de seguridad a la colonia Miguel Hidalgo

Los agentes aseguraron la zona
(Especial)

Las autoridades de Sinaloa informaron sobre un operativo que derivó en la ubicación de inmuebles que fueron habilitados para a fabricación de vehículos con blindaje artesanal.

El 10 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado compartió un breve mensaje sobre las acciones llevadas a cabo en Culiacán, específicamente en la colonia Miguel Hidalgo.

A través de sus redes sociales, la institución confirmó que agentes de seguridad acudieron a la zona recibir una alerta al número de emergencias.

“Derivado de una denuncia ciudadana al 089, las autoridades del Grupo Interinstitucional se desplegaron en la colonia Miguel Hidalgo de la Ciudad de Culiacán Sinaloa, donde hasta el momento se logró ubicar tres domicilios habilitados como talleres en los que presuntamente se encontraban blindando vehículos de manera artesanal”, refiere el informe de los hechos.

No hay riesgo para los civiles: SSP Sinaloa

De igual manera, los uniformados identificaron que en el sitio hay otros objetos ilícitos, sin que haya más detalles sobre los mismos. La SSP estatal destacó que el lugar fue asegurado por elementos del Grupo Interinstitucional y que no hay riesgo para la ciudadanía.

Al sitio llegaron agentes de
(Facebook/Link Sinaloa TV)

Evite circular por la zona y atienda las indicaciones de las fuerzas de seguridad”, compartieron poco después de las 7:00 de la noche del 10 de diciembre.

Por su parte, desde antes de que las autoridades estatales confirmaran el operativo, medios de comunicación locales reportaron la movilización de elementos de seguridad en la zona.

Información compartida por El Debate señala que fue alrededor de las 2:30 de la tarde que efectivos llegaron a un inmueble ubicado en la calle Alba de Costa. Al lugar llegaron unidades blindadas oficiales para resguardar la zona.

Tres detenidos y un muerto tras enfrentamiento armado en Sinaloa

Cabe recordar que apenas un día entes, el 9 de diciembre, la Secretaría de Seguridad de Sinaloa informó sobre la detención de tres civiles armados y la muerte de uno más tras un enfrentamiento en el sector Santa Fe de la capital sinaloense.

A los detenidos se les
Crédito: SSP Sinaloa

El reporte refiere que cuatro hombres llegaron a un hospital con heridas de bala, uno de los cuales falleció. Cerca de las instalaciones, elementos de seguridad incautaron la unidad usada por los implicados, quienes habrían despojado a una persona del vehículo. Los arrestos fueron realizados en el fraccionamiento Málaga Residencial.

“A través de labores de inteligencia en el despliegue para ubicar a los demás participantes en ese enfrentamiento […] se ubicó a tres civiles armados presuntamente relacionados con el evento de seguridad de Santa Fe, a quienes se les aseguraron cinco armas y un vehículo", destaca la SSP.

