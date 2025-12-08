México

La ONU y autoridades mexicanas impulsan acciones contra finanzas del crimen organizado

La UNODC reunió a los organismos federales para fortalecer el combate contra el crimen organizado

La UNODC implementará nuevas estrategias
La UNODC implementará nuevas estrategias de seguridad junto con las embajadas y autoridades mexicanas para combatir la red financiera del crimen organizado.

Bajo el marco del Día Internacional para Prevenir y Combatir Todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México encabezó una nueva sesión de diálogo con Embajadas, en la que las autoridades, representantes de diplomáticos y organismos civiles intercambiaron propuestas para fortalecer el combate a las finanzas del crimen organizado.

Durante el encuentro se subrayó que las economías ilícitas generan miles de millones de dólares en ganancias ilegales a nivel mundial, con impactos directos en las personas, las comunidades, el desarrollo y el medio ambiente.

“Solo atacando las estructuras financieras es posible disminuir la capacidad de operación de los grupos criminales”, detalló la jefa de oficina de la UNODC, Stacy de la Torre.

La UNODC destacó que este año el tema central fue “Sigue el dinero. Detén el crimen organizado”, una consigna que pone el foco en la inteligencia financiera como eje estratégico contra las redes criminales.

Embajadas reconocen estrategias de seguridad del Gobierno federal

A la sesión asistieron representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Embajada de Italia en México y Transparencia Mexicana, además de delegaciones diplomáticas de:

  • Australia
  • Polonia
  • Japón
  • Francia
  • Suecia
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • España
  • Italia
En la reunión participaron las
En la reunión participaron las embajadas de al menos 9 países.

Tras cambiar el enfoque de seguridad para combatir al crimen organizado, el director de Prevención de Delitos Internacionales de la SRE, Mauricio Zapata, destacó que el Gobierno de México fortaleció en gran medida la cooperación multilateral ante los retos que impone la delincuencia organizada transnacional, así como la importancia de impulsar posiciones comunes en foros internacionales.

Por su parte, Sebastián Aguirre Noriega, de la Dirección General de Coordinación Internacional de la SSPC, presentó las líneas estratégicas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, en las que resaltó los avances del país en materia de investigación, inteligencia y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Una colaboración internacional frenará el crecimiento económico del crimen organizado, explican embajadas

Desde la perspectiva internacional, el teniente coronel Luca Brioschi, agregado de Policía de la Embajada de Italia, recordó la relevancia histórica de Palermo como sede de la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, uno de los principales instrumentos jurídicos para enfrentar este fenómeno a escala global.

Santiago Martínez, de Transparencia Mexicana,
Santiago Martínez, de Transparencia Mexicana, expuso la iniciativa "De Palermo a Mérida", la cual busca reforzar la reflexión pública sobre el vínculo entre corrupción y delincuencia organizada.

En tanto, Santiago Martínez, de Transparencia Mexicana, expuso la iniciativa “De Palermo a Mérida”, la cual busca reforzar la reflexión pública sobre el vínculo entre corrupción y delincuencia organizada, una relación que sigue alimentando las economías ilícitas en distintos países.

Finalmente, Stacy de la Torre, advirtió que sólo mediante el ataque directo a las estructuras financieras de los grupos criminales se puede reducir su capacidad de operación.

“Este día internacional es un recordatorio de que sin seguir el dinero, no es posible debilitar de fondo a las organizaciones delictivas”, señaló.

De la Torre llamó además a fortalecer los mecanismos contra el lavado de dinero y a aprovechar la inteligencia financiera como herramienta clave para frenar a la delincuencia organizada sin generar nuevos círculos de violencia.

ONU ya había alertado sobre el uso del sistema financiero para lavar dinero en México

El pasado mes de julio, la UNODC sostuvo un encuentro virtual donde participaron más de 400 representantes del sector financiero y la sociedad civil de América Latina y el Caribe denominada “Reflexiones Regionales sobre la Trata de Personas y el Lavado de Dinero”.

La UNODC ya había advertido
La UNODC ya había advertido de la creciente problemática de la expansión financiera criminal desde mediados del año 2025.

Dicho evento buscó fortalecer la coordinación entre entidades financieras, organizaciones sociales y gobiernos para detectar flujos financieros vinculados al lavado de dinero y uso de sistemas financieros sofisticados.

“El sector financiero es clave para cortar los recursos que sostienen a las redes de trata. Si bloqueamos el dinero, debilitamos su capacidad de operación”, afirmó Berenice Gaytán Fuentes, directora general de 360Educa, al destacar la importancia de que las empresas actúen con responsabilidad al identificar operaciones sospechosas.

