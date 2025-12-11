San Luis Metal Fest 2026: fechas, registro y bandas confirmadas para el festival gratuito

El festival se llevará a cabo los próximos 16 y 17 de mayo de 2026 en el Teatro del Pueblo de la FENAPO. (Facebook)

La ciudad de San Luis Potosí será anfitriona de uno de los festivales dirigido para la comunidad metalera en 2026: el San Luis Metal Fest, bajo el concepto “The Awakening of Darkness”. Este evento, programado para el 16 y 17 de mayo en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (FENAPO), realizará su primera edición con características inéditas para el público mexicano y latinoamericano, al adoptar un esquema gratuito basado en registro previo y donación.

La organización en este caso corre a cargo de Sierra Centro Producciones y Medussa Entertainment. Durante la rueda de prensa de presentación el 10 de diciembre donde participaron Reyna Garay (Relaciones Públicas de Sierra Centro Producciones), Charlie Salgado (director de Medussa Entertainment) e Iván Jahzeel. Profundizaron en las bases logísticas del encuentro, “Lo que estamos construyendo no es solo un festival; es un mensaje”, afirmó Salgado, priorizando la importancia del acceso abierto para la comunidad metalera.

“San Luis tiene una identidad fuerte, y el metal también. Queremos que ese cruce genere movimiento, derrama económica, turismo y orgullo. Este festival pertenece a la gente, al público que se registra, a quienes aman este género. Por eso es gratuito. Por eso lo estamos haciendo así”, aseguró Reyna Garay.

El acceso será gratuito previo registro en el sitio. (Facebook)

El festival contará con un cartel integrado tanto por bandas internacionales como nacionales. Durante la presentación, se anunciaron oficialmente a Void, Hellripper, Necrofier, Atomic Agressor y Crimson Glory, agrupaciones consideradas referentes dentro de la escena del metal. Sin embargo, se anticipó que será el próximo 20 de diciembre cuando se darán a conocer a los grupos y el cartel definitivo.

En cuanto a la logística de ingreso, los organizadores establecieron un sistema de registro que se realiza a través de un enlace oficial. Los primeros 5 mil registros accederán a una zona VIP con privilegios de visibilidad y comodidades diferenciadas, mientras que otros 10 mil asistentes conformarán la Zona Preferente, localizada frente al escenario principal. Se sumarán 15 mil entradas más para la Zona General, con un total de 30 mil asistentes estimados.

El San Luis Metal Fest 2026, llevará por nombre “The Awakening of Darkness”, y se realizará en el Teatro del Pueblo de la FENAPO. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta del San Luis Metal Fest 2026 incluirá también un pabellón de mercancía, arte y cultura del metal, con creadores y expositores, así como áreas dedicadas a la gastronomía de San Luis Potosí y la riqueza de la Huasteca.

Cómo registrarse para asistir al San Luis Metal Fest 2026

El registro para obtener los accesos ya se encuentra habilitado a través de un enlace en su página oficial.

Primeros 5 mil registros obtendrán acceso VIP, con beneficios especiales en zonas de visibilidad y comodidades exclusivas.

Los siguientes 10 mil registros formarán parte de la Zona Preferente, ubicada frente al escenario.

Finalmente, se liberarán 15 mil accesos adicionales para la Zona General, sumando un total de 30 mil asistentes, cifra que posiciona al festival como uno de los eventos gratuitos de metal más grandes del continente.