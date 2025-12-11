México

Perrita conquista las redes con trucos de acróbata semáforo en cruce vial en Monterrey

La mascota llamada Ronchita fue captada acompañando a su cuidador durante sus actos callejeros, generando millones de vistas.



Usuarios aplauden la historia del perrito trabajador, aunque otros expresan preocupación por su bienestar.

Una intensa conversación digital se ha encendido en distintas plataformas después de que un video difundido en TikTok mostrara a un perro acompañando a su cuidador mientras este realiza acrobacias en un cruce vehicular. El llamado por los usuarios “lomito chambeador” se volvió tendencia nacional, despertando tanto ternura como preocupación entre millones de internautas.

El clip, publicado por la usuaria @brendarnaiz, acumula más de seis millones de reproducciones y miles de comentarios. En las imágenes se aprecia a una perrita equipada con una pequeña mochila, aguardando a su dueño mientras él ejecuta malabares y se acerca a los automovilistas para recibir monedas. Entre las reacciones que potenciaron la discusión destacó la frase: “Ya hasta firulais consiguió chamba y yo… ¡Nada!”, comentario del usuario JouUs FloWer que rápidamente sumó miles de interacciones.

Usuarios de TikTok identificaron a la perrita como “Ronchita” y aseguran que fue rescatada por un joven conocido como PedroPerros, quien —según las publicaciones— se dedica a recoger animales en situación de calle y enseñarles trucos para recaudar fondos destinados a su alimentación.


La historia de “Ronchita” conmueve a miles

Una internauta, bajo el nombre @pardos, escribió que “el chico que está con ‘Ronchita’, rescata perros y les enseña a hacer trucos para ganar dinero y comprar croquetas para ellos, apóyenlo cada que lo vean”.Otra usuaria, @error, reforzó la versión con el mensaje: “Yo sigo a ese chico, hace live aquí en TikTok para recaudar fondos para ayudar a perritos de la calle, su perrita y él siempre trabajan en el semáforo. Apóyenlo cuando los vean”.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos usuarios expresaron preocupación por la exposición del animal. Alice comentó con firmeza: “Existe maltrato animal, mejor que él sea el payaso”. Por otro lado, otra usuaria externó dudas respecto a la forma de entrenamiento de Ronchita: “Yo solo espero que el perrito no haya tenido que sufrir ningún tipo de maltrato para aprender a hacer eso y que lo alimente bien de lo que saca a costa de él”

La situación, registrada en México, ha llevado a algunos internautas a pedir que autoridades o asociaciones de bienestar animal revisen el caso para confirmar que la mascota esté siendo tratada adecuadamente. Otros defienden que se trata de una relación genuina de apoyo mutuo en un contexto de necesidad.

Por ahora, el “lomito chambeador” continúa acumulando vistas, comentarios y muestras de apoyo en TikTok, donde miles han compartido el video acompañado de mensajes de cariño hacia Ronchita y su joven cuidador.

