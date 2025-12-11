Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se pueden registrar hoy 11 de diciembre?

Hoy deben registrarse las mujeres de 60 a 64 años de acuerdo al calendario oficial de la Secretaría del Bienestar

El proceso de incorporación a la Pensión Mujeres Bienestar, uno de los nuevos programas prioritarios del Gobierno de México, avanza conforme al calendario establecido para diciembre.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, los registros para nuevas beneficiarias se realizan del 1 al 13 de diciembre en los Módulos del Bienestar ubicados en todas las entidades federativas.

Esta pensión, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, otorga un apoyo económico bimestral como parte de la estrategia federal para reducir brechas de desigualdad y fortalecer la autonomía económica de las mujeres en este rango de edad.

La dependencia reiteró que el trámite es gratuito, directo y sin intermediarios, por lo que se exhorta a no entregar documentos a terceros.

¿Quiénes deben registrarse hoy jueves 11 de diciembre?

El registro de esta jornada se rige por el orden alfabético del primer apellido, con el propósito de evitar saturación y garantizar una atención ordenada en los módulos.

Hoy jueves 11 de diciembre, deberán acudir a registrarse:

Mujeres de 60 a 64 años ,

Que cumplen la edad en diciembre o ya se encuentran dentro del rango,

Cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ, O, P, Q o R.

La Secretaría del Bienestar precisó que solo serán atendidas las personas que acudan en la fecha correspondiente a su letra, por lo que se recomienda verificar el calendario antes de asistir.

Requisitos para solicitar la Pensión Mujeres Bienestar

Las mujeres que acudan a su registro deben presentar:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, INAPAM o carta de identidad).

CURP actualizado.

Acta de nacimiento .

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (agua, luz, gas, teléfono o predial).

Números de contacto, fijo y celular.

Si alguna solicitante enfrenta dificultades para acudir presencialmente debido a problemas de salud o movilidad, podrá solicitar una visita domiciliaria llamando a la Línea del Bienestar (800 639 42 64) o a través del portal gob.mx/bienestar.

¿A dónde deben acudir las mujeres que se registran hoy?

El registro se realiza en los Módulos del Bienestar, activos en todo el territorio nacional. Los módulos operan en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Para localizar la sede más cercana, la Secretaría del Bienestar invita a consultar el Buscador de Módulos disponible en su sitio web oficial. Ahí se actualizan direcciones, horarios y puntos de atención por entidad.

Calendario oficial para el registro en diciembre

El operativo de registro continúa bajo el siguiente esquema:

Jueves 11: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 12: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 13: todas las letras

Un programa que fortalece la seguridad económica de las mujeres

La Pensión Mujeres Bienestar forma parte de las nuevas políticas de apoyo universal impulsadas por el Gobierno de México. Su entrega es directa, sin intermediarios, y está diseñada para acompañar a las mujeres en una etapa de transición hacia la vejez, especialmente a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o sin ingresos suficientes.