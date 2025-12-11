Pastel selva negra de cereza y mermelada de guayaba: el postre que amarás esta Navidad

El pastel Selva Negra, uno de los pasteles más emblemáticos de Europa, se distingue por su esponjoso bizcocho de chocolate, capas generosas de crema batida y cerezas ácidas.
En esta versión fusionamos su estructura tradicional con un giro mexicano: utilizamos mermelada natural de guayaba, que aporta perfume, brillo y una acidez delicada que equilibra perfectamente el chocolate, junto a cerezas frescas o en almíbar. Una combinación irresistible, con alma de celebración y un colorido espectacular.
Receta de Pastel Selva Negra de cereza y mermelada de guayaba
Este pastel es ideal para sorprender en la mesa de Navidad, en cumpleaños o para cerrar con broche de oro una cena especial. Además, su preparación puede hacerse con anticipación y decorarse el día de la fiesta, garantizando un resultado vistoso, fresco y delicioso.
Ingredientes
Para el bizcocho de chocolate
- 2 tazas de harina de trigo
- 3/4 taza de cacao en polvo sin azúcar
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1/2 cucharadita de sal
- 1 2/3 tazas de azúcar
- 1 taza de leche entera (puede ser vegetal)
- 2/3 taza de aceite vegetal
- 3 huevos grandes
- 1 taza de agua caliente
- 2 cucharaditas de extracto de vainilla
Para el relleno y decoración
- 450 ml de crema para batir fría
- 1/3 taza de azúcar glass
- 2 cucharaditas de vainilla
- 1 1/2 tazas de cerezas frescas deshuesadas o en almíbar (sin hueso)
- 1 taza de mermelada de guayaba de buena calidad (firme, sin demasiada agua)
- Chocolate amargo rallado para decorar (opcional)
- Frutas frescas extra y hojas de menta (opcional)
¿Cómo hacer Pastel Selva Negra de cereza y mermelada de guayaba?
1. Haz el bizcocho de chocolate:
- Precalienta el horno a 180°C y engrasa dos moldes redondos de 20-22 cm.
- Mezcla harina, cacao, polvo de hornear, bicarbonato y sal en un bowl.
- En otro bowl, bate azúcar, leche, aceite, huevos y vainilla hasta integrar.
- Agrega los ingredientes secos poco a poco, alternando con el agua caliente; mezcla solo lo necesario.
- Divide la mezcla en los moldes y hornea por 30-35 minutos o hasta que al insertar un palillo, salga limpio.
- Deja enfriar 10 minutos, desmolda y enfría completamente.
2. Prepara la crema:
- Bate la crema fría con azúcar glass y vainilla hasta obtener picos firmes. Reserva en refrigeración.
3. Prepara la mermelada y cerezas:
- Si usas cerezas en almíbar, escúrrelas bien.
- Reserva algunas cerezas para decorar.
4. Arma el pastel:
- Coloca una base de bizcocho en el plato. Unta una capa de mermelada de guayaba.
- Distribuye 1/3 de la crema batida encima y agrega una parte de las cerezas.
- Coloca el otro bizcocho encima. Unta con más mermelada y cubre todo el pastel con crema batida restantes.
- Decora con el resto de las cerezas, virutas de chocolate amargo, montoncitos de mermelada y hojas de menta si quieres.
Porciones
12-14 rebanadas generosas.
Valor nutricional aproximado (por rebanada)
- Calorías: 350
- Grasas: 18 g
- Grasas saturadas: 9 g
- Carbohidratos: 48 g
- Azúcares: 31 g
- Proteínas: 5 g
(Valores aproximados según ingredientes y tamaño de la porción.)
¿Cuánto tiempo se conserva?
Hasta 3 días en refrigeración, perfectamente cubierto; la textura será aún más suave y los sabores se integrarán mejor.