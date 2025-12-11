Pastel selva negra de cereza y mermelada de guayaba: el postre que amarás esta Navidad

Rebanada de pastel mostrando las capas de chocolate, crema, cereza y mermelada de guayaba, lista para servir. (Gemini)

El pastel Selva Negra, uno de los pasteles más emblemáticos de Europa, se distingue por su esponjoso bizcocho de chocolate, capas generosas de crema batida y cerezas ácidas.

En esta versión fusionamos su estructura tradicional con un giro mexicano: utilizamos mermelada natural de guayaba, que aporta perfume, brillo y una acidez delicada que equilibra perfectamente el chocolate, junto a cerezas frescas o en almíbar. Una combinación irresistible, con alma de celebración y un colorido espectacular.

Receta de Pastel Selva Negra de cereza y mermelada de guayaba

Este pastel es ideal para sorprender en la mesa de Navidad, en cumpleaños o para cerrar con broche de oro una cena especial. Además, su preparación puede hacerse con anticipación y decorarse el día de la fiesta, garantizando un resultado vistoso, fresco y delicioso.

La guayaba se utiliza para este platillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

Para el bizcocho de chocolate

2 tazas de harina de trigo 3/4 taza de cacao en polvo sin azúcar 2 cucharaditas de polvo para hornear 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio 1/2 cucharadita de sal 1 2/3 tazas de azúcar 1 taza de leche entera (puede ser vegetal) 2/3 taza de aceite vegetal 3 huevos grandes 1 taza de agua caliente 2 cucharaditas de extracto de vainilla

Para el relleno y decoración

450 ml de crema para batir fría 1/3 taza de azúcar glass 2 cucharaditas de vainilla 1 1/2 tazas de cerezas frescas deshuesadas o en almíbar (sin hueso) 1 taza de mermelada de guayaba de buena calidad (firme, sin demasiada agua) Chocolate amargo rallado para decorar (opcional) Frutas frescas extra y hojas de menta (opcional)

Ingredientes que conforman la receta del pastel de selva negra (Gemini)

¿Cómo hacer Pastel Selva Negra de cereza y mermelada de guayaba?

1. Haz el bizcocho de chocolate:

Precalienta el horno a 180°C y engrasa dos moldes redondos de 20-22 cm.

Mezcla harina, cacao, polvo de hornear, bicarbonato y sal en un bowl.

En otro bowl, bate azúcar, leche, aceite, huevos y vainilla hasta integrar.

Agrega los ingredientes secos poco a poco, alternando con el agua caliente; mezcla solo lo necesario.

Divide la mezcla en los moldes y hornea por 30-35 minutos o hasta que al insertar un palillo, salga limpio.

Deja enfriar 10 minutos, desmolda y enfría completamente.

2. Prepara la crema:

Bate la crema fría con azúcar glass y vainilla hasta obtener picos firmes. Reserva en refrigeración.

3. Prepara la mermelada y cerezas:

Si usas cerezas en almíbar, escúrrelas bien.

Reserva algunas cerezas para decorar.

4. Arma el pastel:

Coloca una base de bizcocho en el plato. Unta una capa de mermelada de guayaba.

Distribuye 1/3 de la crema batida encima y agrega una parte de las cerezas.

Coloca el otro bizcocho encima. Unta con más mermelada y cubre todo el pastel con crema batida restantes.

Decora con el resto de las cerezas, virutas de chocolate amargo, montoncitos de mermelada y hojas de menta si quieres.

Prepara este delicioso postre (Freepik)

Porciones

12-14 rebanadas generosas.

Valor nutricional aproximado (por rebanada)

Calorías: 350

Grasas: 18 g

Grasas saturadas: 9 g

Carbohidratos: 48 g

Azúcares: 31 g

Proteínas: 5 g

(Valores aproximados según ingredientes y tamaño de la porción.)

¿Cuánto tiempo se conserva?

Hasta 3 días en refrigeración, perfectamente cubierto; la textura será aún más suave y los sabores se integrarán mejor.