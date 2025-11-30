México

Receta de pastel de tres leches en vaso: la versión exprés con seis ingredientes

La presentación individual maximiza la integración de sabores y la humedad del pan

Guardar
Tres leches en vaso, la
Tres leches en vaso, la tendencia que transforma la repostería mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el pastel de tres leches en formato individual ha revolucionado las celebraciones familiares en México. Además de su practicidad, su sabor y textura irresistibles lo han vuelto el favorito para quienes buscan un postre rápido y lleno de tradición.

La presentación en vaso brinda una opción elegante y una experiencia gastronómica intensa, pues logra que cada porción absorba perfectamente la mezcla de leches.

La versión individual del pastel
La versión individual del pastel de tres leches ofrece una experiencia gastronómica intensa y una presentación elegante en cada porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión individual que ha revolucionado el pastel de tres leches

Principalmente, la presentación en vaso tiene su origen en la necesidad de agilizar el servicio sin perder la esencia del clásico.

Principalmente, utiliza ingredientes simples y de fácil acceso, como el panqué de vainilla y las tres leches tradicionales, pero evita procesos complicados como batir o desmoldar.

Lo mejor es que, al igual que la versión original, existen variaciones en la decoración: frutos rojos, canela o ralladura de limón, según la preferencia y la ocasión.

La receta de pastel de
La receta de pastel de tres leches en vaso utiliza solo seis ingredientes simples y accesibles para un resultado delicioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pastel de 3 leches con solo 6 ingredientes

El pastel de tres leches en vaso utiliza un montaje en capas que maximiza la humedad del pan y la integración de sabores.

La técnica consiste en empapar pequeños cubos de pan con una mezcla de tres tipos de leche y vainilla, para luego refrigerarlos y obtener una textura suave y jugosa.

Mientras que la decoración se puede personalizar para aportar frescura o un toque aromático, dependiendo del gusto personal.

Ingredientes

  • 1 panqué de vainilla (o una plancha de bizcocho esponja)
  • 1 taza de leche evaporada
  • 1 taza de leche entera
  • 1/2 taza de leche condensada
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • Crema batida (para decorar) 
  • Opcional para decorar: canela en polvo, frutos rojos o ralladura de limón.
El montaje en capas maximiza
El montaje en capas maximiza la humedad y la integración de sabores en el pastel de tres leches individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pastel de 3 leches con solo 6 ingredientes, paso a paso

  1. Cortar el panqué (o bizcocho) en cubos pequeños, procurando que queden de tamaño uniforme para que absorban la mezcla de manera homogénea.
  2. En un recipiente, mezclar la leche evaporada, la leche entera, la leche condensada y el extracto de vainilla hasta que los ingredientes queden perfectamente integrados.
  3. Colocar una capa de cubos de pan en el fondo de cada vaso.
  4. Verter una porción de la mezcla de tres leches sobre los cubos, asegurándose de humedecer bien cada pieza de pan para lograr un postre jugoso.
  5. Añadir una segunda capa de pan y repetir el baño con el resto de la mezcla de leches.
  6. Cubrir los vasos y llevarlos al refrigerador durante al menos dos horas para que el pan absorba completamente el líquido y se logre la textura característica del tres leches.
  7. Al servir, decorar con una capa generosa de crema batida y espolvorea canela, añadir frutos rojos o ralladura de limón, de acuerdo con las preferencias.
  8. Se recomienda servir frío para potenciar la textura y el sabor del postre tradicional actualizado.
La decoración del pastel de
La decoración del pastel de tres leches en vaso se personaliza con canela, frutos rojos o ralladura de limón según la ocasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su preparación ágil no sacrifica sabor ni textura, y garantiza un postre húmedo, jugoso y con la suavidad característica, listo en menos tiempo y con una presentación sofisticada.

Temas Relacionados

Pastel de tres lechesPastel en vasoPostresBizcochoReceta fácilReceta exprésPostre tradicionalmexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Esta es la cirugía que te ayuda a eliminar las “alas de murciélago” de los brazos

Conoce este procedimiento estético, ideal para mejor el aspecto de tu cuerpo

Esta es la cirugía que

Esta es la versión mexica de la Navidad: celebraban el nacimiento de Huitzilopochtli

Conoce el Panquetzaliztli, festividad ícono de los antiguos mexicanos

Esta es la versión mexica

Aficionado fallece en accidente vial rumbo al partido América vs. Monterrey

El fallecimiento del fanático en el trayecto al Estadio Ciudad de los Deportes impulsó discusiones sobre la urgencia de reforzar medidas preventivas para los asistentes

Aficionado fallece en accidente vial

Alcalde de Hidalgo denunció que fue interceptado cuando circulaba por la carretera: “Nos alejamos muy rápido”

Alfredo González Quiroz acusó que un vehículo le cerró el camino cuando se dirigía a la comunidad de Corralillos

Alcalde de Hidalgo denunció que

Emma Coronel se pregunta cómo habría sido su vida si no se hubiera casado con “El Chapo” Guzmán a los 18 años

La modelo se sinceró sobre sus primeros años junto al capo mexicano en el documental “Casada con El Chapo: Emma Coronel habla”, producidó por Oxygen

Emma Coronel se pregunta cómo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcalde de Hidalgo denunció que

Alcalde de Hidalgo denunció que fue interceptado cuando circulaba por la carretera: “Nos alejamos muy rápido”

Marina asegura inmueble con más de una tonelada de presunta metanfetamina y precursores químicos en Sinaloa

Detienen a policía municipal de Michoacán implicado en un feminicidio y tortura, aún faltan 8 por ser aprehendidos

Harfuch se reúne con representantes de transportistas y acuerda fortalecer seguridad en carreteras

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

Estos podrían ser los artistas

Estos podrían ser los artistas mexicanos más escuchados del Spotify Wrapped 2025

Este es el artista mexicano que todos quieren escuchar en voz de Dua Lipa durante sus conciertos en la CDMX

Conoce los podcast más exitosos de Spotify México este fin de semana

Zootopia y Toy Story compiten por ser la película más vista de Disney+ México este fin de semana

Estadio GNP Seguros se prepara para recibir a Dua Lipa: este será el clima en CDMX los días de concierto

DEPORTES

Aficionado fallece en accidente vial

Aficionado fallece en accidente vial rumbo al partido América vs. Monterrey

WWE Survivor Series War Games 2025: cartelera, a qué hora y dónde verlo en vivo el evento desde México

Kenti Robles despeja dudas y asegura que México Femenil jugará sin presión rumbo a Brasil 2027

Bárbaro Cavernario destroza a Místico y Soberano Jr. en la Leyenda Azul y Claudio Castagnoli se alza con el titulo pesado del CMLL

Matías Grande reflexiona sobre un 2025 clave y proyecta su camino hacia la siguiente justa olímpica