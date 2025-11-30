Receta de pastel de tres leches en vaso: la versión exprés con seis ingredientes

Tres leches en vaso, la tendencia que transforma la repostería mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el pastel de tres leches en formato individual ha revolucionado las celebraciones familiares en México. Además de su practicidad, su sabor y textura irresistibles lo han vuelto el favorito para quienes buscan un postre rápido y lleno de tradición.

La presentación en vaso brinda una opción elegante y una experiencia gastronómica intensa, pues logra que cada porción absorba perfectamente la mezcla de leches.

La versión individual del pastel de tres leches ofrece una experiencia gastronómica intensa y una presentación elegante en cada porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión individual que ha revolucionado el pastel de tres leches

Principalmente, la presentación en vaso tiene su origen en la necesidad de agilizar el servicio sin perder la esencia del clásico.

Principalmente, utiliza ingredientes simples y de fácil acceso, como el panqué de vainilla y las tres leches tradicionales, pero evita procesos complicados como batir o desmoldar.

Lo mejor es que, al igual que la versión original, existen variaciones en la decoración: frutos rojos, canela o ralladura de limón, según la preferencia y la ocasión.

La receta de pastel de tres leches en vaso utiliza solo seis ingredientes simples y accesibles para un resultado delicioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pastel de 3 leches con solo 6 ingredientes

El pastel de tres leches en vaso utiliza un montaje en capas que maximiza la humedad del pan y la integración de sabores.

La técnica consiste en empapar pequeños cubos de pan con una mezcla de tres tipos de leche y vainilla, para luego refrigerarlos y obtener una textura suave y jugosa.

Mientras que la decoración se puede personalizar para aportar frescura o un toque aromático, dependiendo del gusto personal.

Ingredientes

1 panqué de vainilla (o una plancha de bizcocho esponja)

1 taza de leche evaporada

1 taza de leche entera

1/2 taza de leche condensada

1 cucharadita de extracto de vainilla

Crema batida (para decorar)

Opcional para decorar: canela en polvo, frutos rojos o ralladura de limón.

El montaje en capas maximiza la humedad y la integración de sabores en el pastel de tres leches individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pastel de 3 leches con solo 6 ingredientes, paso a paso

Cortar el panqué (o bizcocho) en cubos pequeños, procurando que queden de tamaño uniforme para que absorban la mezcla de manera homogénea. En un recipiente, mezclar la leche evaporada, la leche entera, la leche condensada y el extracto de vainilla hasta que los ingredientes queden perfectamente integrados. Colocar una capa de cubos de pan en el fondo de cada vaso. Verter una porción de la mezcla de tres leches sobre los cubos, asegurándose de humedecer bien cada pieza de pan para lograr un postre jugoso. Añadir una segunda capa de pan y repetir el baño con el resto de la mezcla de leches. Cubrir los vasos y llevarlos al refrigerador durante al menos dos horas para que el pan absorba completamente el líquido y se logre la textura característica del tres leches. Al servir, decorar con una capa generosa de crema batida y espolvorea canela, añadir frutos rojos o ralladura de limón, de acuerdo con las preferencias. Se recomienda servir frío para potenciar la textura y el sabor del postre tradicional actualizado.

La decoración del pastel de tres leches en vaso se personaliza con canela, frutos rojos o ralladura de limón según la ocasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su preparación ágil no sacrifica sabor ni textura, y garantiza un postre húmedo, jugoso y con la suavidad característica, listo en menos tiempo y con una presentación sofisticada.