Licencia de conducir Edomex 2025: documentos que necesito llevar a las unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

Conoce dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Estado de México (X@SEMOV_Edomex)

La reciente estrategia implementada por la Secretaría de Movilidad del Estado de México responde a la necesidad de descentralizar el acceso a la Licencia de Conducir y facilitar el trámite a los residentes de diversas regiones, evitando que deban trasladarse largas distancias para completarlo.

Para ello, durante la semana actual se han habilitado distintas unidades móviles que permiten a los interesados agilizar y simplificar la obtención de este documento, indispensable para que los ciudadanos del Estado de México circulen legalmente en sus vehículos.

¿Qué documentos debo llevar para tramitar la licencia de conducir en las unidades móviles del Edomex?

El comprobante de pago de derechos integra la lista de requisitos, y los conductores tienen la opción de obtener el Formato Universal de Pago tanto en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/como mediante el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Se solicita el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias(SNDIF) y, en el caso de quienes gestionen la licencia tipo C, también el Certificado Estándar de Competencias EEC1631. Además, es obligatorio haber superado el examen de conocimientos.

Dentro de la documentación imprescindible se encuentran el acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP), una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio.

¿Cuáles son las unidades móviles que hay en el Edomex esta semana?

En Zinacantepec, el módulo de atención funcionará del 10 al 12 de diciembre en Jardín Constitución 101, Colonia Centro, Código Postal 51350, frente a la Presidencia. Ecatepec tendrá disponibles los servicios el 11 y 12 de diciembre en avenida Insurgentes, esquina Paseo Las Américas, Manzana 138, Lote 1, dentro del Conjunto Urbano Las Américas, Código Postal 55076. En Hueypoxtla, la unidad se ubicará los días 9 y 10 de diciembre en Calle Plaza Principal, Colonia Centro, Código Postal 55670, frente al Palacio Municipal.

Por su parte, Polotitlán contará con atención en Portal Hidalgo 7, Manzana 002, Código Postal 54200, frente al Palacio Municipal; mientras que Timilpan recibirá a los usuarios en Manzana 001, Colonia Centro, Código Postal 50500, frente al Palacio Municipal, también los días 9 y 10. Tultitlán ofrecerá el servicio en Plaza Hidalgo, Colonia Centro, Código Postal 54900, frente al Palacio Municipal en las mismas fechas.

Unidades móviles esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

Las sedes instaladas en Tecámac, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl extenderán el periodo de atención. En Tecámac, el módulo permanecerá del 8 al 12 de diciembre en Bosque de los Eucaliptos, esquina Calle Bosque de las Caobas, Manzana 007, Colonia Héroes de Tecámac, Código Postal 55764, dentro de la Unidad Deportiva Cedros Los Héroes Tecámac.

En Cuautitlán Izcalli, la atención se mantendrá del 8 al 13 de diciembre en Hacienda de Sierra Vieja 2, Colonia Hacienda del Parque, Código Postal 54769, dentro del estacionamiento de Outlets Punta Norte. Para Nezahualcóyotl, los servicios estarán disponibles también del 8 al 13 de diciembre en avenida General Lázaro Cárdenas, Colonia Rey Neza, Código Postal 57809, en el estacionamiento Estadio Neza 86.

Unidades móviles esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

El horario general para la atención en todas las sedes será de lunes a viernes entre las 9:00 y 17:30 horas, y los sábados de 9:00 a 12:30 horas, de acuerdo con el horario del centro de México.

¿Cuáles son los costos para tramitar la licencia de conducir en el Edomex?

Asimismo, la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México informó los costos para tramitar la licencia de conducir.

Automovilista “A”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos | 3 años - $1,287 pesos | 4 años - $1,712 pesos.

Motociclista “C”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos | 3 años - $1,287 pesos | 4 años - $1, 712 pesos.

Chofer de Servicio Particular “E”

1 año - $942 pesos | 2 años - $1, 256 pesos | 3 años - $1, 675 pesos | 4 años - $2, 232 pesos.

Permiso Provisional “B”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos

Permiso Provisional “A”

1 año - $3,420 pesos.

Duplicado

1 año - $ 486 pesos.

Constancia

1 año - $ 109 pesos.

Para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.