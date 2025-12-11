García Harfuch lidera Conferencia Nacional de Seguridad y aprueba acuerdos municipales

Más de 30 presidentas y presidentes municipales aprobaron nuevos acuerdos para avanzar en el Modelo Nacional. Crédito: X: Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lideró en la Ciudad de México la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

El encuentro reunió a más de 30 presidentas y presidentes municipales de distintas entidades del país, quienes aprobaron nuevos acuerdos para fortalecer la coordinación entre órdenes de gobierno y avanzar en la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

Desde redes sociales, Harfuch destacó el papel esencial de los gobiernos locales en la estrategia nacional: señaló que los municipios son la primera autoridad frente a la ciudadanía y subrayó la importancia de consolidar corporaciones policiales mejor capacitadas y con mayor presencia territorial.

“Agradecemos a las y los presidentes municipales que participaron en la Conferencia Nacional, donde aprobamos acuerdos para fortalecer la coordinación y dar seguimiento al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica”, publicó.

¿Quiénes asistieron a la conferencia liderada por Harfuch?

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán

Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme

Antonio Astiazarán Gutiérrez, alcalde de Hermosillo

Así como representantes de Ramos Arizpe, Saltillo y otras demarcaciones.

Varios de ellos compartieron imágenes y mensajes del encuentro, resaltando la disposición del Gobierno federal para reforzar estrategias locales.

Lamarque Cano calificó la reunión como “un encuentro amistoso” y un espacio para impulsar mejoras en la seguridad de Cajeme y del país.

Ultimas declaraciones e Harfuch sobre avances en la seguridad de país

Durante la asamblea, García Harfuch expuso los resultados más recientes de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Detalló que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025, se han detenido a 38 mil 773 personas por delitos de alto impacto.

Además, fueron desmantelados mil 760 laboratorios clandestinos, afectando significativamente las finanzas de organizaciones criminales.

El funcionario también reiteró que los homicidios dolosos registran una disminución del 37% en el promedio diario —al pasar de 86.9 a 54.7 víctimas—, cifra destacada por la presidenta Claudia Sheinbaum como uno de los resultados más importantes del periodo.

En regiones específicas, como Michoacán, la estrategia federal ha derivado en la detención de 207 personas, el aseguramiento de más de 12 mil cartuchos y la incautación de vehículos y explosivos de uso criminal.

Inseguridad en municipios: percepción alta pese a avances

A pesar de la disminución de homicidios y de los operativos federales, la percepción de inseguridad en municipios sigue siendo elevada.

De acuerdo con datos de la ENSU 2025 del INEGI, más del 60% de la población se siente insegura en su ciudad.

Los ciudadanos se sienten más vulnerables en cajeros automáticos, transporte público y calles con poca vigilancia.

Destacan como las localidades con mayor percepción negativa:

Culiacán, Sinaloa: 90.8%

Ecatepec, Estado de México: 90.7%

Uruapan, Michoacán: 89.5%

Tapachula, Chiapas: 88.1%

Ciudad Obregón, Sonora: 88.0%

Fresnillo, Zacatecas: 86.7%

Aunque algunos indicadores delictivos disminuyen, la falta de presencia policial y condiciones socioeconómicas adversas siguen alimentando la sensación de riesgo, lo que obliga a los gobiernos municipales a aplicar estrategias diferenciadas.

Al cierre del encuentro, Harfuch señaló que el fortalecimiento de los municipios es indispensable para que los avances federales se traduzcan en una mejora perceptible en cada territorio.

Su llamado final fue a sostener la coordinación y seguir ampliando capacidades locales para disminuir delitos y reforzar la confianza ciudadana.