Estas son las ciudades y zonas que tendrán mayor plusvalía inmobiliaria en México para el Mundial 2026

Las sedes mundialistas registrarán incrementos en zonas específicas debido a la presión turística, la demanda de vivienda temporal y la modernización de infraestructura

La Ciudad de México, sede principal del Copa Mundial de Futbol 2026 en el país, observará una revalorización diferenciada que dependerá de su conectividad, oferta de servicios y proximidad con el Estadio Azteca, uno de los inmuebles que recibirá mayor atención internacional.

Las colonias en el sur, ubicadas en las alcaldías Coyocán y Tlalpan, se perfilan como los puntos más dinámicos. La demanda por vivienda temporal, hospedaje alternativo y alquiler de corto plazo intensificará la competencia por inmuebles residenciales y comerciales en estas áreas.

Además, los corredores del sur-suroeste, donde confluyen servicios, movilidad y oferta de desarrollos verticales, podrían presentar incrementos de plusvalía por encima de sus promedios habituales.

Especialistas consultados señalan que la preparación logística y el arribo de turismo deportivo podrían generar presiones adicionales en las colonias conectadas a vías primarias como Calzada de Tlalpan, Periférico Sur y Canal de Miramontes.

México ingresará a 2026 con un mercado inmobiliario profundamente segmentado, donde el nearshoring, el Mundial de Futbol y el auge turístico redefinirán polos de plusvalía en ciudades industriales, metropolitanas y de lujo, de acuerdo al análisis de Safe Capitals

Guadalajara: Zapopan y los alrededores del Estadio Akron muestran mayor proyección

En Guadalajara, el eje del crecimiento lo marcará la zona metropolitana de Zapopan, donde se encuentra el Estadio Akron. Las áreas residenciales y comerciales cercanas al inmueble deportivo tendrán un incremento relevante en demanda, impulsado por visitantes internacionales y nacionales que buscarán alojamiento, estancias cortas y servicios durante el torneo.

Desarrollos verticales, complejos mixtos y zonas residenciales consolidadas en Avenida Vallarta, Puerta de Hierro, Andares y Tesistán proyectan un aumento de valor debido a su conectividad y oferta de amenidades. La derrama turística del Mundial también favorecerá a corredores gastronómicos y zonas hoteleras cercanas, lo cual influirá en el comportamiento de precios.

Monterrey: combinación de boom industrial y Copa del Mundo acelerará la plusvalía

Monterrey será la única sede que combinará dos motores simultáneos: el empuje del nearshoring y el efecto turístico del Mundial 2026. Esto coloca a la ciudad en uno de los panoramas más robustos en términos de plusvalía.

Las zonas cercanas al Estadio BBVA, así como los corredores de Guadalupe, San Nicolás y Apodaca, tendrán un impulso por el flujo de visitantes, la demanda de hospedaje alternativo y el crecimiento de la oferta de alquileres temporales.

A ello se suma que la ciudad continúa liderando la atracción industrial, lo que incrementa de forma paralela la necesidad de vivienda para profesionistas y personal especializado.

Municipios como San Pedro Garza García también podrían experimentar una revalorización adicional vinculada al aumento de servicios, movilidad reforzada y mayor presencia internacional durante las semanas del torneo.

Análisis especializado: el Mundial como detonador de revalorización focalizada

De acuerdo con análisis de Safe Capitals -especializada en análisis estratégico y consultoría inmobiliaria-, el Mundial no generará un crecimiento homogéneo en las ciudades sede, sino un impulso focalizado en zonas estratégicas. La plusvalía podría llegar a 20%–40% en sectores específicos donde confluyen conectividad, infraestructura, servicios turísticos y cercanía con estadios.

El fenómeno también se vincula con cambios en patrones de renta, incremento en plataformas de alojamiento temporal y ajustes en la demanda de espacios mixtos y comerciales.

Los especialistas advierten que el mercado 2026 exigirá decisiones basadas en estudios de riesgo, diagnósticos de mercado y proyecciones jurídicas y financieras, debido a la volatilidad global y las transformaciones regulatorias previstas para el próximo año.

Más allá de las sedes: Querétaro y los corredores turísticos también repuntarán

Aunque no es ciudad sede, Querétaro consolidará su rol como destino industrial del Bajío. Zonas como El Marqués, Juriquilla y Corregidora mantienen incrementos de plusvalía de 6 por ciento a 8 por ciento, impulsados por los sectores aeroespacial, automotriz y logístico.

En el sur, la combinación de Tren Maya + turismo redibuja el panorama inmobiliario:

Mérida continúa posicionándose por su seguridad y calidad de vida.

Riviera Maya —Tulum, Playa del Carmen y Bacalar— vive un ciclo acelerado de inversión y demanda habitacional.

En el Pacífico, Riviera Nayarit fortalece su liderazgo en el segmento de ultra-lujo: plusvalías proyectadas de 15 por ciento a 22 por ciento y rendimientos estimados de 9 por ciento a 14 por ciento, impulsados por la llegada de nuevas marcas hoteleras internacionales.

El impulso del nearshoring, que continúa atrayendo inversiones manufactureras y logísticas al país, colocará a Monterrey y Querétaro entre las ciudades con mayor potencial de plusvalía para 2026.