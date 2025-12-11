México

Estas son las ciudades y zonas que tendrán mayor plusvalía inmobiliaria en México para el Mundial 2026

Las sedes mundialistas registrarán incrementos en zonas específicas debido a la presión turística, la demanda de vivienda temporal y la modernización de infraestructura

Guardar
Las sedes mundialistas registrarán incrementos
Las sedes mundialistas registrarán incrementos en zonas específicas debido a la presión turística, la demanda de vivienda temporal y la modernización de infraestructura

La Ciudad de México, sede principal del Copa Mundial de Futbol 2026 en el país, observará una revalorización diferenciada que dependerá de su conectividad, oferta de servicios y proximidad con el Estadio Azteca, uno de los inmuebles que recibirá mayor atención internacional.

Las colonias en el sur, ubicadas en las alcaldías Coyocán y Tlalpan, se perfilan como los puntos más dinámicos. La demanda por vivienda temporal, hospedaje alternativo y alquiler de corto plazo intensificará la competencia por inmuebles residenciales y comerciales en estas áreas.

Además, los corredores del sur-suroeste, donde confluyen servicios, movilidad y oferta de desarrollos verticales, podrían presentar incrementos de plusvalía por encima de sus promedios habituales.

Especialistas consultados señalan que la preparación logística y el arribo de turismo deportivo podrían generar presiones adicionales en las colonias conectadas a vías primarias como Calzada de Tlalpan, Periférico Sur y Canal de Miramontes.

México ingresará a 2026 con
México ingresará a 2026 con un mercado inmobiliario profundamente segmentado, donde el nearshoring, el Mundial de Futbol y el auge turístico redefinirán polos de plusvalía en ciudades industriales, metropolitanas y de lujo, de acuerdo al análisis de Safe Capitals

Guadalajara: Zapopan y los alrededores del Estadio Akron muestran mayor proyección

En Guadalajara, el eje del crecimiento lo marcará la zona metropolitana de Zapopan, donde se encuentra el Estadio Akron. Las áreas residenciales y comerciales cercanas al inmueble deportivo tendrán un incremento relevante en demanda, impulsado por visitantes internacionales y nacionales que buscarán alojamiento, estancias cortas y servicios durante el torneo.

Desarrollos verticales, complejos mixtos y zonas residenciales consolidadas en Avenida Vallarta, Puerta de Hierro, Andares y Tesistán proyectan un aumento de valor debido a su conectividad y oferta de amenidades. La derrama turística del Mundial también favorecerá a corredores gastronómicos y zonas hoteleras cercanas, lo cual influirá en el comportamiento de precios.

Monterrey: combinación de boom industrial y Copa del Mundo acelerará la plusvalía

Monterrey será la única sede que combinará dos motores simultáneos: el empuje del nearshoring y el efecto turístico del Mundial 2026. Esto coloca a la ciudad en uno de los panoramas más robustos en términos de plusvalía.

Las zonas cercanas al Estadio BBVA, así como los corredores de Guadalupe, San Nicolás y Apodaca, tendrán un impulso por el flujo de visitantes, la demanda de hospedaje alternativo y el crecimiento de la oferta de alquileres temporales.

A ello se suma que la ciudad continúa liderando la atracción industrial, lo que incrementa de forma paralela la necesidad de vivienda para profesionistas y personal especializado.

México ingresará a 2026 con
México ingresará a 2026 con un mercado inmobiliario profundamente segmentado, donde el nearshoring, el Mundial de Futbol y el auge turístico redefinirán polos de plusvalía en ciudades industriales, metropolitanas y de lujo, de acuerdo al análisis de Safe Capitals

Municipios como San Pedro Garza García también podrían experimentar una revalorización adicional vinculada al aumento de servicios, movilidad reforzada y mayor presencia internacional durante las semanas del torneo.

Análisis especializado: el Mundial como detonador de revalorización focalizada

De acuerdo con análisis de Safe Capitals -especializada en análisis estratégico y consultoría inmobiliaria-, el Mundial no generará un crecimiento homogéneo en las ciudades sede, sino un impulso focalizado en zonas estratégicas. La plusvalía podría llegar a 20%–40% en sectores específicos donde confluyen conectividad, infraestructura, servicios turísticos y cercanía con estadios.

El fenómeno también se vincula con cambios en patrones de renta, incremento en plataformas de alojamiento temporal y ajustes en la demanda de espacios mixtos y comerciales.

Los especialistas advierten que el mercado 2026 exigirá decisiones basadas en estudios de riesgo, diagnósticos de mercado y proyecciones jurídicas y financieras, debido a la volatilidad global y las transformaciones regulatorias previstas para el próximo año.

Más allá de las sedes: Querétaro y los corredores turísticos también repuntarán

Aunque no es ciudad sede, Querétaro consolidará su rol como destino industrial del Bajío. Zonas como El Marqués, Juriquilla y Corregidora mantienen incrementos de plusvalía de 6 por ciento a 8 por ciento, impulsados por los sectores aeroespacial, automotriz y logístico.

En el sur, la combinación de Tren Maya + turismo redibuja el panorama inmobiliario:

  • Mérida continúa posicionándose por su seguridad y calidad de vida.
  • Riviera Maya —Tulum, Playa del Carmen y Bacalar— vive un ciclo acelerado de inversión y demanda habitacional.
México ingresará a 2026 con
México ingresará a 2026 con un mercado inmobiliario profundamente segmentado, donde el nearshoring, el Mundial de Futbol y el auge turístico redefinirán polos de plusvalía en ciudades industriales, metropolitanas y de lujo, de acuerdo al análisis de Safe Capitals

En el Pacífico, Riviera Nayarit fortalece su liderazgo en el segmento de ultra-lujo: plusvalías proyectadas de 15 por ciento a 22 por ciento y rendimientos estimados de 9 por ciento a 14 por ciento, impulsados por la llegada de nuevas marcas hoteleras internacionales.

El impulso del nearshoring, que continúa atrayendo inversiones manufactureras y logísticas al país, colocará a Monterrey y Querétaro entre las ciudades con mayor potencial de plusvalía para 2026.

Temas Relacionados

Ciudades con mayor plusvalíaMundial 2026Plusvalía inmobiliaria MéxicoCDMXMonterreyQuerétaromexico-noticias

Más Noticias

Senado y Cámara de Diputados concluyen periodo de sesiones: estas son las principales reformas que se aprobaron en 2025

El Congreso de la Unión aprobó diversas reformas, que van desde la Ley de Amparo hasta la prohibición de los vapeadores

Senado y Cámara de Diputados

¿Por qué México es uno de los destinos favoritos para los turistas chinos?

La llegada de visitantes provenientes de China muestra un crecimiento sostenido, impulsado por campañas de promoción cultural

¿Por qué México es uno

Marcos Cipac de Aquino: el pintor indígena al que se atribuye la imagen de la Virgen de Guadalupe

Diversos historiadores apuntan a que la figura de la Virgen de Guadalupe no es milagrosa, sino producto del talento artístico indígena

Marcos Cipac de Aquino: el

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 11 de diciembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en

Intercambio navideño se vuelve viral: regalan bolsa de aire de La Rosa de Guadalupe

Un paquete inesperado con el famoso “airecito” de la serie mexicana desató risas, memes y miles de reacciones en redes sociales

Intercambio navideño se vuelve viral:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a exdirector de Licencias

Procesan a exdirector de Licencias mercantiles en Uruapan por presunto desvío de más de 600 mil pesos

Cambian fecha de sentencia de “El Mayo” Zambada en EEUU tras petición de su abogado Frank Pérez

Capturan a cinco sicarios de Los Cabrera Sarabia tras detención de “El Limones” en Durango | Videos

Marcha y quema de un árbol de Navidad: la reacción al asesinato de Ángeles en Zitácuaro, Michoacán | Video

De la prisión a la calle: la influencia persistente de la Mafia Mexicana en la arquitectura del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

“No quiero contaminarme”: productora de

“No quiero contaminarme”: productora de ‘LCDLF México’ explica por qué no ve La Granja VIP

“Benito escucha a México”: Julieta Venegas quiere cantar con Bad Bunny en alguno de sus ocho conciertos en CDMX

Un video, un corrido y una polémica frase: las claves de la presunta fuga de Marianne Gonzaga y su hija de México

La mexicana Karla Souza cumple 40 años y consolida su proyección en el cine y la televisión

Bad Bunny revela que planea cerrar el año en México y surgen rumores de un concierto final en Año Nuevo

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, recorrido

MLB regresa a CDMX, recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Quién es Rebecca Da Silva, la mujer por la que Roberto Carlos apoya a México en el Mundial 2026

Fans de la WWE estallan la cancelación de Jeff Hardy en Monterrey y crecen sospechas de fraude

Javier ´El Chicharito´ Hernández se despide de la afición: “No hay que ser perfectos para ser buenos”

Landon Donovan revienta a la Selección Mexicana y asegura su fracaso en el Mundial 2026: “Están en un mal momento”