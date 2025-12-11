México

Bu Cuarón rompe el silencio y responde a comentarios sobre su voz en el concierto de Dua Lipa en CDMX

Los hijos de Alfonso Cuarón cerraron la gira de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros

Los hijos de Alfonso Cuarón
Los hijos de Alfonso Cuarón cerraron la gira de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros. (Captura de pantalla @bucuaron)

El cierre del “Radical Optimist Tour” en Ciudad de México generó gran controversia más allá del espectáculo principal, cuando Bu Cuarón subió al escenario como acto previo al concierto de Dua Lipa. La joven artista, hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, fue la protagonista de uno de los momentos más comentados del evento al enfrentar opiniones divididas sobre su presentación y su lugar en la industria musical.

Durante tres noches consecutivas, el Estadio GNP Seguros albergó a miles de fans de la británica Dua Lipa, pero el foco se desplazó rápidamente tras la actuación de Bu Cuarón, cuyo proyecto musical se inclinó entre lo electrónico, experimental y un enfoque alejado del pop convencional. La propuesta, desarrollada junto a su hermano Olmo Cuarón en la producción, se diferenció del resto de los actos. Parte de la audiencia valoró la originalidad y la experimentación, mientras que otras voces atribuyeron su presencia en el cartel a su apellido y a la influencia de su familia.

La hija del cineasta respondió
La hija del cineasta respondió a las críticas. (Captura de pantalla @bucuaron TikTok)

Incluso el debate sobre los llamados “nepo babies”, adquirió nuevas dimensiones en redes sociales. Plataformas digitales amplificaron las reacciones tras la actuación de Bu Cuarón; usuarios analizaron su desempeño vocal, y cuestionaron la legitimidad de su ascenso artístico.

Frente a la controversia, la respuesta de la joven artista ocurrió pocos días después. A través de sus redes sociales como Instagram y TikTok, Bu Cuarón publicó un video interpretando una versión al piano de “Porque te vas”, tema popularizado por la cantante Jeanette, y el mismo que provocó polémica en el show. En la descripción, la cantante subrayó: “Escuché que les interesaba como canto”, mensaje que fue interpretado como una respuesta directa a las críticas que circularon tras su debut en el estadio mexicano.

Hija de Alfonso Cuarón recibe
Hija de Alfonso Cuarón recibe ola de críticas tras abrir concierto de Dua Lipa en CDMX. (Instagram)

La conversación digital creció cuando la artista respondió públicamente a un usuario que le preguntó por qué no consiguió la misma interpretación en vivo durante su apertura para Dua Lipa. “Porque llegué esa mañana con jetlag. Porque no supe hace dos días antes, pero si quieres ve mis otras presentaciones, fue mi primer estadio y solo quiero mejorar”, escribió Bu en TikTok.

Quién es Bu Cuarón

Tess Bu Cuarón, nacida en Londres en 2003, es hija del cineasta Alfonso Cuarón y la actriz y periodista italiana Annalisa Bugliani. Desde pequeña inició su formación musical en Italia, donde cursó estudios de piano y música clásica durante siete años en un conservatorio. Su proyecto se centra en el indie pop contemporáneo y la electrónica, alternando entre el inglés, el español y sonidos internacionales. Su EP más reciente, Drop By When You Drop Dead, explora una identidad experimental. Olmo Cuarón, su hermano, ha trabajado como productor y colaborador en la propuesta musical de Bu.

