“Benito escucha a México”: Julieta Venegas quiere cantar con Bad Bunny en alguno de sus ocho conciertos en CDMX

La cantautora apuesta por romper los géneros y desafía a Benito a compartir el escenario más grande de la ciudad

Julieta Venegas quiere cantar con Bad Bunny en alguno de sus ocho conciertos en México. (Infobae México)

En pleno furor por los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, la voz de una de las artistas mexicanas más queridas y respetadas ha resonado con fuerza: Julieta Venegas expresó abiertamente su deseo de compartir el escenario con el puertorriqueño durante alguna de sus ocho presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

El sueño tiene todo para volverse realidad, especialmente porque ambos comparten una exitosa colaboración llamada “Lo Siento BB:/”, que en su momento revolucionó la música latina al fusionar los estilos de Venegas y del artista urbano bajo la producción de Tainy.

Julieta Venegas pide pista para el escenario de Benito

Julieta Venegas y Bad Bunny en "Lo siento BB :/". (Spotify)

En una entrevista con medios de comunicación, Julieta Venegas no se guardó nada y lanzó la propuesta directamente, tras la pregunta de los reporteros sobre una colaboración arriba del escenario.

Me encantaría, o en el Super Bowl, Benito escucha a México… Yo soy compositora de canciones, a mí la mezcla de los géneros (musicales) se me hace como ‘de qué color me vestí ese día’, no estoy preocupada por la división de géneros. Justo es lo que decimos, yo creo que ya hay mucha libertad de hacer revolturas”.

Este llamado abierto llega mientras Bad Bunny atraviesa uno de los momentos más críticos de su carrera en cuanto a agenda mexicana: agotó ocho fechas consecutivas en la capital, pero no ha hecho referencia a la posibilidad de invitar a colaboradores especiales a sus conciertos.

Aun así, la expectativa ya está puesta. La canción “Lo Siento BB:/”, lanzada en el último disco de Tainy, fue aclamada por su frescura y por la armonía inesperada entre la voz suave de Venegas y el flow de Benito.

La mezcla de géneros como bandera

La interpretación de Venegas del clásico “Mi muñeca me habló” se volvió uno de los momentos más comentados del estreno. (Amazon Prime Video, YouTube)

La cantante y compositora tijuanense es conocida por su apertura a la experimentación musical y su actitud sin prejuicios hacia las colaboraciones. Más allá de su consolidada carrera en el pop-rock latino, Venegas ha trabajado con artistas de diversos géneros, desde Natalia Lafourcade hasta Bad Bunny, y no teme romper etiquetas.

De hecho, hace un par de semanas sorprendió y encantó a todo su público al aparecer como invitada sorpresa en la película navideña de 31 Minutos, misma que se estrenó por Prime Video.

En dicha aparición la cantante interpretó junto al elenco de marionetas chilenas la canción “Mi Muñeca Me Habló”, la cual es un icono musical del programa para varias generaciones de espectadores.

Julieta Venegas trabaja en un musical en Tijuana

La cantante mexicana Juieta Venegas posa durante una rueda de prensa este viernes, en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

En la misma entrevista, Julieta Venegas reveló que ya trabaja en un proyecto importante, explorando la composición para cine y musicales, con la intención de llevar una historia de ficción situada en Tijuana —su ciudad natal— a las tablas en formato de musical.

“Es un proyecto que estamos empezando con la idea de hacer un musical que suceda en Tijuana, en mi ciudad… Es una historia ficcionada con mis canciones, en forma de musical”, detalló la también ganadora de Grammy y Latin Grammy.

Con Bad Bunny reventando estadios en México, la petición pública de Julieta Venegas suma presión para que el intérprete de “Yonaguni” invite a la artista mexicana y construyan juntos uno de los momentos más memorables de la gira, digna de una inclusión sorpresa en su setlist.

