Bad Bunny sufre caída en el Estadio GNP Seguros durante su primer concierto en México

El inicio del DtMF World Tour 2025 en Ciudad de México tuvo un instante inesperado cuando Bad Bunny experimentó una caída accidental sobre el escenario “La Casita” durante su primer concierto en el Estadio GNP Seguros. Más de 60 mil asistentes presenciaron el resbalón del puertorriqueño, hecho que marcó la noche.
El miércoles 10 de diciembre, el intérprete llegó al recinto ubicado en la capital mexicana para inaugurar la primera de sus ocho presentaciones programadas. La multitud agotó las localidades y algunos seguidores incluso permanecieron varias horas acampando a las afueras del estadio con el objetivo de obtener las mejores ubicaciones para el espectáculo de “El Conejo Malo”.
La caída tuvo lugar cuando Bad Bunny se presentó en el escenario alterno, conocido como “La Casita”, instalado en el centro de la zona General B. Mientras interpretaba una de sus canciones, el cantante resbaló y perdió el equilibrio, cayendo directo en la misma plataforma de este segundo escenario ante la mirada del público. Lejos de detener el show, el artista comenzó a reírse y reaccionó con rapidez. Se reincorporó en pocos segundos y reanudó la interpretación. La respuesta de los presentes fue inmediata: una fuerte ovación acompañó al músico, quien no permitió que el incidente interfiriera con la dinámica del concierto.
“¡México, con las manos arriba! ¡Las manos arriba!”, gritó el artista siguiendo con su tema. El ánimo de los miles de asistentes permaneció intacto tras el momento inesperado.
Por otro lado, La estructura del show en el Estadio GNP Seguros continúa generando debate. Además del escenario principal, la disposición incluye la sección “Vecinos”, ubicada detrás de la tarima principal, con boletos cotizados en 12 mil 183 pesos mexicanos. Estas zonas nuevas ofrecen perspectivas diferentes del espectáculo, pero algunos asistentes han comentado que la distancia respecto al artista durante determinadas canciones puede limitar la experiencia.
El DtMF World Tour 2025 en México contempla fechas el 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, todas en el Estadio GNP Seguros.
Setlist de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros
Aquí tienes el listado de canciones del setlist de Bad Bunny con ortografía convencional:
- LA MuDANZA (Intro)
- Callaita
- PIToRRO DE COCO
- WELTiTA
- TURiSTA
- BAILE INoLVIDABLE
- NUEVAYoL
- VeLDÁ
- Tití Me Preguntó
- Neverita
- Si Veo A Tu Mamá
- VOY A LLeVaRTE PA PR
- ME PoRTO BOnITO
- NO ME CoNOCE
- BiCHiYaL
- Yo Perreo Sola
- EfeCTo
- SAFAeRA
- DiLES
- MoNACO
- CARo (exclusiva)
- CAFé CON RON
- Ábreme Paso
- Ojitos Lindos
- LA CANCIÓN
- KLOuFRENS
- Dákiti
- EL APAGÓN
- DtMF
- EoO