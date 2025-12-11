Atole de avellana: cómo preparar esta deliciosa bebida sencillamente desde casa

Foto: (Gemini IA)

El atole es una de las bebidas más representativas de la gastronomía mexicana, presente en celebraciones, desayunos familiares y antojos nocturnos. Su origen se remonta a las culturas prehispánicas, donde el maíz era la base de la alimentación diaria.

Con el paso del tiempo, esta bebida espesa se diversificó y comenzó a prepararse con distintos sabores, desde frutas hasta semillas y nueces. Entre estas variantes destaca el atole de avellana, una opción aromática y reconfortante que combina la textura tradicional del atole con el sabor suave y tostado de la avellana.

La bebida tradicional, elaborada con avellanas tostadas y masa de maíz, se distingue por su textura cremosa y su valor nutricional. Foto: (iStock)

Receta de Atole de Avellana

Ingredientes:

1 taza de avellanas naturales

1 taza de masa de maíz o ½ taza de harina de maíz nixtamalizado

1 litro de leche (puede ser vegetal si se prefiere)

1 litro de agua

1 raja de canela

¾ taza de azúcar o al gusto

1 pizca de sal

Preparación:

Tostar las avellanas: Coloca las avellanas en un sartén a fuego medio y tuéstalas durante unos minutos, moviéndolas constantemente para que no se quemen. Este paso intensifica su sabor. Molido de las avellanas: Una vez tostadas, deja que se enfríen ligeramente y muélelas en una licuadora o procesador hasta obtener una pasta o polvo fino. Si prefieres una textura más suave, puedes colar el resultado para retirar restos gruesos. Disolver la masa: En un recipiente, mezcla la masa de maíz con una taza de agua hasta que no quede ningún grumo. Si usas harina de maíz, disuélvela de la misma forma. Calentar la base del atole: En una olla grande, vierte el resto del agua junto con la leche y agrega la raja de canela. Calienta a fuego medio hasta que esté a punto de hervir. Incorporar la masa y las avellanas: Baja el fuego e incorpora la mezcla de masa poco a poco mientras revuelves constantemente. Añade también la avellana molida y sigue mezclando para evitar que se formen grumos o se pegue al fondo. Endulzar y espesar: Agrega el azúcar y la pizca de sal. Cocina aproximadamente 15 a 20 minutos, moviendo de forma continua hasta obtener una consistencia espesa y homogénea. Servir: Retira la raja de canela y sirve caliente.

La receta, que combina ingredientes como leche, canela y azúcar, ofrece la posibilidad de ajustar el dulzor y la consistencia. Foto: (Gemini IA)

La avellana, además de aportar un sabor distintivo, contiene nutrientes como vitamina E, grasas saludables y minerales, lo que convierte al atole en una bebida no solo deliciosa, sino también nutritiva.

El atole de avellana es una bebida que combina tradición y sabor, perfecta para disfrutar en cualquier época del año. Su preparación casera permite ajustar la textura y el dulzor al gusto, dando como resultado una experiencia cálida y profundamente mexicana. Si deseas, puedes acompañarlo con pan dulce, galletas o tamales para un momento verdaderamente especial.