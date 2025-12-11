México

Atole de avellana: cómo preparar esta deliciosa bebida sencillamente desde casa

Esta receta es ideal para acompañar las tardes o las mañanas frías con un rico pan o tamales

Guardar
Foto: (Gemini IA)
Foto: (Gemini IA)

El atole es una de las bebidas más representativas de la gastronomía mexicana, presente en celebraciones, desayunos familiares y antojos nocturnos. Su origen se remonta a las culturas prehispánicas, donde el maíz era la base de la alimentación diaria.

Con el paso del tiempo, esta bebida espesa se diversificó y comenzó a prepararse con distintos sabores, desde frutas hasta semillas y nueces. Entre estas variantes destaca el atole de avellana, una opción aromática y reconfortante que combina la textura tradicional del atole con el sabor suave y tostado de la avellana.

La bebida tradicional, elaborada con
La bebida tradicional, elaborada con avellanas tostadas y masa de maíz, se distingue por su textura cremosa y su valor nutricional. Foto: (iStock)

Receta de Atole de Avellana

Ingredientes:

  • 1 taza de avellanas naturales
  • 1 taza de masa de maíz o ½ taza de harina de maíz nixtamalizado
  • 1 litro de leche (puede ser vegetal si se prefiere)
  • 1 litro de agua
  • 1 raja de canela
  • ¾ taza de azúcar o al gusto
  • 1 pizca de sal

Preparación:

  1. Tostar las avellanas: Coloca las avellanas en un sartén a fuego medio y tuéstalas durante unos minutos, moviéndolas constantemente para que no se quemen. Este paso intensifica su sabor.
  2. Molido de las avellanas: Una vez tostadas, deja que se enfríen ligeramente y muélelas en una licuadora o procesador hasta obtener una pasta o polvo fino. Si prefieres una textura más suave, puedes colar el resultado para retirar restos gruesos.
  3. Disolver la masa: En un recipiente, mezcla la masa de maíz con una taza de agua hasta que no quede ningún grumo. Si usas harina de maíz, disuélvela de la misma forma.
  4. Calentar la base del atole: En una olla grande, vierte el resto del agua junto con la leche y agrega la raja de canela. Calienta a fuego medio hasta que esté a punto de hervir.
  5. Incorporar la masa y las avellanas: Baja el fuego e incorpora la mezcla de masa poco a poco mientras revuelves constantemente. Añade también la avellana molida y sigue mezclando para evitar que se formen grumos o se pegue al fondo.
  6. Endulzar y espesar: Agrega el azúcar y la pizca de sal. Cocina aproximadamente 15 a 20 minutos, moviendo de forma continua hasta obtener una consistencia espesa y homogénea.
  7. Servir: Retira la raja de canela y sirve caliente.
La receta, que combina ingredientes
La receta, que combina ingredientes como leche, canela y azúcar, ofrece la posibilidad de ajustar el dulzor y la consistencia. Foto: (Gemini IA)

La avellana, además de aportar un sabor distintivo, contiene nutrientes como vitamina E, grasas saludables y minerales, lo que convierte al atole en una bebida no solo deliciosa, sino también nutritiva.

El atole de avellana es una bebida que combina tradición y sabor, perfecta para disfrutar en cualquier época del año. Su preparación casera permite ajustar la textura y el dulzor al gusto, dando como resultado una experiencia cálida y profundamente mexicana. Si deseas, puedes acompañarlo con pan dulce, galletas o tamales para un momento verdaderamente especial.

Temas Relacionados

Atole de avellanaAvellanaCocinaRecetas caserasmexico-recetasmexico-noiticias

Más Noticias

Temblor hoy 11 de diciembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy 11 de diciembre

San Luis Metal Fest 2026: fechas, registro y bandas confirmadas para el festival gratuito

El festival se llevará a cabo los próximos 16 y 17 de mayo de 2026 en el Teatro del Pueblo de la FENAPO

San Luis Metal Fest 2026:

Bu Cuarón rompe el silencio y responde a comentarios sobre su voz en el concierto de Dua Lipa en CDMX

Los hijos de Alfonso Cuarón cerraron la gira de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros

Bu Cuarón rompe el silencio

Desaparece madre de familia junto a sus cinco hijos en Chilpancingo, Guerrero

El caso de una familia no localizada en la capital del estado ha intensificado la coordinación entre instancias estatales, municipales y federales

Desaparece madre de familia junto

Bad Bunny sufre caída en el Estadio GNP Seguros durante su primer concierto en México

El accidente del cantante ocurrió cuando se encontraba en “La Casita”

Bad Bunny sufre caída en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades en Oaxaca catearon presunto

Autoridades en Oaxaca catearon presunto punto de venta de droga en el marco de la Operación Sable, hay un detenido

Aseguran tres inmuebles usados como talleres para blindar vehículos en Culiacán, Sinaloa

Detienen a mexicano en Costa Rica con 400 kilos de cocaína: sería miembro de una célula ligada al Cártel de Sinaloa

Localizan en el extranjero a Ney González, exgobernador de Nayarit prófugo: buscan su extradición

Juez decidió aplazar la audiencia de Julio César Chávez Jr. en Hermosillo, Sonora

ENTRETENIMIENTO

San Luis Metal Fest 2026:

San Luis Metal Fest 2026: fechas, registro y bandas confirmadas para el festival gratuito

Bu Cuarón rompe el silencio y responde a comentarios sobre su voz en el concierto de Dua Lipa en CDMX

Bad Bunny sufre caída en el Estadio GNP Seguros durante su primer concierto en México

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la novena semana del reality

Bad Bunny en México: así es la vista de General B para La Casita en el Estadio GNP

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

Místico vs Soberano Jr: un duelo de padrino contra ahijado por el Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL

La Selección de Costa Rica destituye a Ignacio Hierro tras la salida de Miguel Herrera

Esto dijo Diego Lainez de la ausencia de Alexis Vega en la final de ida Tigres vs Toluca

No solo Alberto Lati, otra figura de Fox Sports México abandonará la televisora