Quién es Carlos Adyan, presentador que hizo preguntas incómodas a Fátima Bosch

El presentador hizo preguntas incómodas a la Miss Universo. (Instagram/@carlosadyan)

La reciente decisión de Fátima Bosch de dejar incompleta una entrevista en Telemundo ha reforzado la atención mediática sobre el complicado inicio de su reinado como Miss Universo.

Mientras la joven mexicana participaba en la grabación del programa Pica y se extiende, se multiplicaron las preguntas sobre la controversia que empaña su victoria, desde la demanda por difamación supuestamente presentada por Nawat Itsaragrisil (director ejecutivo de Miss Universo Tailandia) hasta los rumores sobre irregularidades en la elección de la ganadora y las circunstancias particulares del caso de Miss Costa de Marfil.

Durante la conversación, los presentadores no evitaron asuntos delicados. Carlos Adyan preguntó directamente sobre el motivo por el que la representante marfileña no obtuvo la corona, tema relacionado con los obstáculos para viajar que enfrenta debido a su pasaporte. Bosch respondió que desconocía los detalles normativos que rigen el certamen pero declaró:

La Miss Universo preferiría omitir preguntas morbosas. Crédito: (TikTok/@mumx2025fatimabosch)

“Todas deberían tener las mismas oportunidades de ganar sin importar su pasaporte, pero como organización es una empresa y es un trabajo (...). Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”.

La trayectoria de Carlos Adyan llama la atención después de que le hiciera cuestionamientos incómodos a Fátima Bosch.

Quién es Carlos Adyan

Este comunicador puertorriqueño dejó su isla junto a su madre y su hermano menor para empezar de cero en Estados Unidos cuando apenas tenía quince años.

“A pesar de que sabía inglés fluido temía mucho a mi acento y las burlas y eso me hacía ser el chico tímido del salón cuando desde pequeño era el más extrovertido”, compartió al analizar sus inicios.

ARCHIVO - Carlos Adyan llega a los Premios Latin AMAs en el BB&T Center el jueves 15 de abril de 2021, en Sunrise, Florida. (Foto AP/Taimy Alvarez, archivo)

La adaptación tuvo momentos complejos, pero el empeño por avanzar llevó a Adyan a superar las inseguridades y a integrarse plenamente en su nuevo entorno. El propio presentador rememoró cómo, en su segundo año en territorio estadounidense, asumió el reto de volverse parte activa de la comunidad escolar, llegando a presidir la Sociedad Nacional de Honor. Esta determinación consolidó su carácter y cimentó la base de lo que sería una carrera ascendente en medios hispanos.

El ingreso de Carlos Adyan al mundo televisivo inició con pasos firmes en Miami, donde, tras servir como asistente personal de Marc Anthony, acudió a una audición de Telemundo que cambiaría el rumbo de su vida profesional.

En cuestión de horas tras la prueba, fue convocado para el puesto de reportero de tráfico en el noticiero local, una experiencia que le facilitó el aprendizaje de habilidades centrales para la televisión en vivo. Adyan relató: “Desde ese momento me enfoqué en mi meta, y a pesar de ser el reportero de tráfico pedía que me permitieran hacer cosas de espectáculo”.

En ese periodo, el joven periodista también asumió nuevos retos en la conducción de Acceso local en Telemundo 51 y colaboró en Suelta la sopa, sentando las bases para consolidarse como una voz reconocida del entretenimiento en español.

La Miss Universo dio declaraciones. Crédito: (TikTok/@mumx2025fatimabosch)

Sus primeras experiencias frente a la cámara, narradas por Adyan, fueron determinantes; durante un evento cubierto para el programa Al Extremo de TV Azteca, descubrió la comodidad y seguridad que sentía en el medio audiovisual. Esa convicción lo impulsaría a especializarse y crecer profesionalmente.

En el año 2020, el contexto impuesto por la pandemia llevó a Adyan a formar parte de En casa con Telemundo, un espacio orientado a ofrecer noticias positivas y momentos de recreo familiar en tiempos de aislamiento.

En la actualidad, transcurridos cinco años desde el inicio de En casa con Telemundo, Carlos Adyan ha consolidado su imagen como presentador de referencia entre el público millennial.

Fátima Bosch abandona la entrevista

La incomodidad de la reina mexicana quedó patente cuando Lourdes Stephen la interrogó en torno a las polémicas financieras que involucran a Raúl Rocha Cantú, dueño de la Organización de Miss Universo y sujeto al congelamiento de cuentas bancarias. “Miss Universo es un sueño. Yo no tengo nada que ver con esas cosas. Mi trabajo es ser una voz para las mujeres. No creo que se deba relacionar mi participación con los temas que pueda haber externos”, afirmó Bosch.

Minutos después, ante la insistencia sobre la supuesta demanda en Tailandia, la Miss Universo reiteró que no tenía conocimiento formal de una acción legal y que no deseaba profundizar en el tema. Aseguró: “yo no he difamado a nadie, yo no he dicho nada que no sea verdad, lo que sí opino es que este es un tema que... se habla, pero hay que darle vuelta a la hoja porque simple y sencillamente hay cosas más importantes de las cuales hablar, como el empoderamiento a la mujer real”.

Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Carlos Adyan.

La tensión fue en aumento. Al poco tiempo de abordar estos cuestionamientos, Bosch decidió abandonar el foro y canceló sus futuras apariciones pactadas con la cadena, incluido un segmento especial con mariachis en su honor. Fue la propia Lourdes Stephen quien informó al aire que, tras el primer bloque, Fátima se retiró y no continuaría en el programa. Por su parte, Carlos Adyan explicó: “Al final ella se paró de la entrevista y nosotros realmente no teníamos conocimiento de que ella se había ido del estudio hasta que nos indicaron que no iba a participar en este segmento porque ella decidió abandonar las instalaciones”.

El episodio generó una oleada de reacciones en redes sociales, principalmente críticas hacia la labor de Adyan y muestras de apoyo a Bosch.