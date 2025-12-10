México

Quién es Carlos Adyan, presentador que hizo preguntas incómodas a Fátima Bosch

El comunicador cuestionó a la Miss Universo sobre temas que ella prefirió evadir

Guardar
El presentador hizo preguntas incómodas
El presentador hizo preguntas incómodas a la Miss Universo. (Instagram/@carlosadyan)

La reciente decisión de Fátima Bosch de dejar incompleta una entrevista en Telemundo ha reforzado la atención mediática sobre el complicado inicio de su reinado como Miss Universo.

Mientras la joven mexicana participaba en la grabación del programa Pica y se extiende, se multiplicaron las preguntas sobre la controversia que empaña su victoria, desde la demanda por difamación supuestamente presentada por Nawat Itsaragrisil (director ejecutivo de Miss Universo Tailandia) hasta los rumores sobre irregularidades en la elección de la ganadora y las circunstancias particulares del caso de Miss Costa de Marfil.

Durante la conversación, los presentadores no evitaron asuntos delicados. Carlos Adyan preguntó directamente sobre el motivo por el que la representante marfileña no obtuvo la corona, tema relacionado con los obstáculos para viajar que enfrenta debido a su pasaporte. Bosch respondió que desconocía los detalles normativos que rigen el certamen pero declaró: 

La Miss Universo preferiría omitir preguntas morbosas. Crédito: (TikTok/@mumx2025fatimabosch)

“Todas deberían tener las mismas oportunidades de ganar sin importar su pasaporte, pero como organización es una empresa y es un trabajo (...). Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”.

La trayectoria de Carlos Adyan llama la atención después de que le hiciera cuestionamientos incómodos a Fátima Bosch.

Quién es Carlos Adyan

Este comunicador puertorriqueño dejó su isla junto a su madre y su hermano menor para empezar de cero en Estados Unidos cuando apenas tenía quince años.

“A pesar de que sabía inglés fluido temía mucho a mi acento y las burlas y eso me hacía ser el chico tímido del salón cuando desde pequeño era el más extrovertido”, compartió al analizar sus inicios.

ARCHIVO - Carlos Adyan llega
ARCHIVO - Carlos Adyan llega a los Premios Latin AMAs en el BB&T Center el jueves 15 de abril de 2021, en Sunrise, Florida. (Foto AP/Taimy Alvarez, archivo)

La adaptación tuvo momentos complejos, pero el empeño por avanzar llevó a Adyan a superar las inseguridades y a integrarse plenamente en su nuevo entorno. El propio presentador rememoró cómo, en su segundo año en territorio estadounidense, asumió el reto de volverse parte activa de la comunidad escolar, llegando a presidir la Sociedad Nacional de Honor. Esta determinación consolidó su carácter y cimentó la base de lo que sería una carrera ascendente en medios hispanos.

El ingreso de Carlos Adyan al mundo televisivo inició con pasos firmes en Miami, donde, tras servir como asistente personal de Marc Anthony, acudió a una audición de Telemundo que cambiaría el rumbo de su vida profesional.

En cuestión de horas tras la prueba, fue convocado para el puesto de reportero de tráfico en el noticiero local, una experiencia que le facilitó el aprendizaje de habilidades centrales para la televisión en vivo. Adyan relató: “Desde ese momento me enfoqué en mi meta, y a pesar de ser el reportero de tráfico pedía que me permitieran hacer cosas de espectáculo”.

En ese periodo, el joven periodista también asumió nuevos retos en la conducción de Acceso local en Telemundo 51 y colaboró en Suelta la sopa, sentando las bases para consolidarse como una voz reconocida del entretenimiento en español.

La Miss Universo dio declaraciones. Crédito: (TikTok/@mumx2025fatimabosch)

Sus primeras experiencias frente a la cámara, narradas por Adyan, fueron determinantes; durante un evento cubierto para el programa Al Extremo de TV Azteca, descubrió la comodidad y seguridad que sentía en el medio audiovisual. Esa convicción lo impulsaría a especializarse y crecer profesionalmente.

En el año 2020, el contexto impuesto por la pandemia llevó a Adyan a formar parte de En casa con Telemundo, un espacio orientado a ofrecer noticias positivas y momentos de recreo familiar en tiempos de aislamiento.

En la actualidad, transcurridos cinco años desde el inicio de En casa con Telemundo, Carlos Adyan ha consolidado su imagen como presentador de referencia entre el público millennial.

Fátima Bosch abandona la entrevista

La incomodidad de la reina mexicana quedó patente cuando Lourdes Stephen la interrogó en torno a las polémicas financieras que involucran a Raúl Rocha Cantú, dueño de la Organización de Miss Universo y sujeto al congelamiento de cuentas bancarias. “Miss Universo es un sueño. Yo no tengo nada que ver con esas cosas. Mi trabajo es ser una voz para las mujeres. No creo que se deba relacionar mi participación con los temas que pueda haber externos”, afirmó Bosch.

Minutos después, ante la insistencia sobre la supuesta demanda en Tailandia, la Miss Universo reiteró que no tenía conocimiento formal de una acción legal y que no deseaba profundizar en el tema. Aseguró: “yo no he difamado a nadie, yo no he dicho nada que no sea verdad, lo que sí opino es que este es un tema que... se habla, pero hay que darle vuelta a la hoja porque simple y sencillamente hay cosas más importantes de las cuales hablar, como el empoderamiento a la mujer real”.

Andrea Meza, Aleyda Ortiz y
Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Carlos Adyan.

La tensión fue en aumento. Al poco tiempo de abordar estos cuestionamientos, Bosch decidió abandonar el foro y canceló sus futuras apariciones pactadas con la cadena, incluido un segmento especial con mariachis en su honor. Fue la propia Lourdes Stephen quien informó al aire que, tras el primer bloque, Fátima se retiró y no continuaría en el programa. Por su parte, Carlos Adyan explicó: “Al final ella se paró de la entrevista y nosotros realmente no teníamos conocimiento de que ella se había ido del estudio hasta que nos indicaron que no iba a participar en este segmento porque ella decidió abandonar las instalaciones”.

El episodio generó una oleada de reacciones en redes sociales, principalmente críticas hacia la labor de Adyan y muestras de apoyo a Bosch.

Temas Relacionados

Carlos Adyanmexico-entretenimiento

Más Noticias

Pensión Adultos Mayores: de cuánto podría ser el aumento confirmado para 2026

La actualización del beneficio social busca que los recursos entregados a los beneficiarios no pierdan valor ante el aumento de los precios

Pensión Adultos Mayores: de cuánto

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

También llevaba chalecos antibalas y explosivos

Detienen en Guatemala a hombre

¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito de Guanajuato para pasar la Navidad, según la IA?

Un análisis posiciona a esta localidad del Bajío como el lugar ideal para disfrutar de la temporada decembrina

¿Cuál es el Pueblo Mágico

La FGR acusó a César Duarte por presunto desvió de recursos mediante sus empresas ganaderas

Los cargos fueron revelados este 9 de diciembre durante la audiencia inicial del ex gobernador de Chihuahua

La FGR acusó a César

Christian Nodal y Cazzu se encontrarían cara a cara en los juzgados tras la demanda del sonorense

El cantante sonorense estaría buscando llegar a un acuerdo conciliatorio con la mamá de su primogénita Inti

Christian Nodal y Cazzu se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Guatemala a hombre

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

Detienen a la pareja sentimental de un líder criminal en Chihuahua con más de medio millón de pesos en efectivo

Armamento, ponchallantas y tres detenidos: el saldo de los operativos en el residencial Málaga de Culiacán

Cuál era el papel de Claudia Álvarez en Los Valenzuela, grupo del Cártel de Sinaloa que confrontó a Los Chapitos

Capturan a presunto implicado en el ataque contra subsecretario de seguridad de Colima

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal y Cazzu se

Christian Nodal y Cazzu se encontrarían cara a cara en los juzgados tras la demanda del sonorense

Exatlón México: quién gana el Juego de los Enigmas hoy 9 de diciembre

Kimberly La Más Preciosa presume amistad con Aracely Arámbula, aunque ya no le habla a Wendy y Las Perdidas

Cuántos millones de dólares dejará Bad Bunny en México como derrama económica

Lidia Ávila revela por primera vez la causa de muerte de su bebé hace 16 años: “No podía comer”

DEPORTES

Cruz Azul vs Flamengo en

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025: ¿Qué pasa si ambos equipos empatan?

¿Cómo le fue a Toluca y Tigres la última vez que jugaron una final?

Concachampions 2026: así quedaron los partidos de la primera ronda del torneo de Concacaf

Robert Dante Siboldi saldría de Mazatlán FC tras confirmar venta al Atlante en la Liga MX

Quién es José ‘Chapulín’ Salas, boxeador mexicano que peleará por el campeonato mundial de peso gallo