PT en Michoacán confirma muerte de Agustín Solorio, delegado político en Apatzingán que estaba desaparecido

El Partido del Trabajo (PT) en Michoacán confirmó la muerte de su coordinador en Apatzingán, Agustín Solorio Martínez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 5 de diciembre en la ciudad de Morelia.

A cinco días del inicio de su búsqueda, el partido emitió un comunicado en sus redes sociales en el que condenó el hecho y expresó sus condolencias a familiares y amigos del coordinador político.

“El Partido del Trabajo en Michoacán condenamos enérgicamente los hechos que le arrebataron la vida a nuestro compañero Agustín Solorio Martínez, Coordinador Político Distrital en Apatzingán“, escribió en redes el partido.

Además, se exigió a las autoridades que esclarezcan su fallecimiento y que se garantice la justicia para sus familiares.

“Exigimos a las autoridades el esclarecimiento inmediato de los hechos y que se garantice justicia plena en favor de quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida. Descansa en paz, compañero Agustín”, solicitó.

Foto: Facebook / PT Michoacán

La noticia también fue dada a conocer por la diputada Sandra Olimpia Garibay durante la sesión del Congreso del Estado, donde explicó que le habían informado del hallazgo del cuerpo del coordinador del PT en Apatzingán.

“Se encontró el cuerpo sin vida del delegado del PT en Apatzingán, Agustín Solorio, es una terrible noticia, pero sobre todo es terrible lo que estamos viviendo en la región de Tierra Caliente. Yo creo que es urgente que se revise y se refuerce la estrategia de seguridad”, comentó la diputada.

Hasta el momento no se han brindado detalles sobre la manera en la que se llevó a cabo la localización sin vida del petista, sin embargo, algunos reportes refieren que su cuerpo se ubicó en el estado de Guanajuato.

Delegado desapareció el 5 de diciembre

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán emitió la ficha del funcionario petista luego de que fue visto por última ocasión el pasado 5 de diciembre alrededor de las 15:00 horas en la ciudad de Morelia, por lo que el Partido del Trabajo emitió un comunicado en el que expresó su preocupación e hizo un llamado para que se actuara con eficacia.

El documento, firmado por el coordinador nacional del partido, Alberto Anaya Gutiérrez, fue emitido el pasado 8 de diciembre y expresó su indignación por la desaparición de su compañero.

Anaya Gutiérrez señaló que el PT exige una investigación a fondo e integral para poder localizar a Agustín Solorio con vida | Captura de Pantalla

Además, el partido solicitó a las autoridades que se actuaran de inmediato para localizarlo con vida.

“El PT reitera su solidaridad incondicional con la familia de Agustín Solorio en estos momentos de profunda incertidumbre y dolor. Hacemos un llamado respetuoso, pero contundente, a las autoridades para que actúen con la celeridad y eficacia que el caso amerita. La aparición con vida de nuestro compañero no es solo una exigencia partidista, sino un reclamo de justicia y seguridad que nuestra sociedad merece.

La seguridad y la vida de nuestros militantes y delegados son lo más importante. No pararemos hasta que Agustín Solorio regrese sano y salvo", detalla el documento.

Este hecho sucede en un contexto en el que Michoacán ocupa el séptimo lugar nacional en homicidios dolosos con mil 132 asesinatos registrados entre enero y octubre de 2025.