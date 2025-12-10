Padre DJ conquista las redes al crear versión electrónica de “La Guadalupana”

La mezcla del Padre Guilherme generó miles de reacciones por unir devoción y modernidad.

La figura del sacerdote Guilherme Guimarães Peixoto volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que un clip suyo mezclando una adaptación electrónica de “La Guadalupana” se convirtiera en uno de los contenidos más compartidos del día. El religioso, originario de Portugal y conocido por complementar su labor pastoral con presentaciones como DJ, sorprendió a miles al fusionar música electrónica con un canto tradicional profundamente arraigado en la fe mexicana.

El material viral mostró al sacerdote frente a una tornamesa, acompañado por un grupo de jóvenes que celebraban la mezcla mientras él mantenía su atuendo clerical. Durante la ejecución, Peixoto combinó ritmos contemporáneos con la melodía emblemática dedicada a la Virgen de Guadalupe, generando una reacción inmediata entre internautas mexicanos y extranjeros.

Representación de Juan Diego frente a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, evocando el momento milagroso que forma parte de la tradición guadalupana. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el ambiente transmitía energía festiva, el sacerdote se mantuvo en una postura respetuosa, consciente de la importancia del canto para la comunidad mexicana, especialmente en el marco de las celebraciones del 12 de diciembre. Usuarios destacaron que, pese a tratarse de una versión moderna, la intención espiritual permaneció intacta.

Existen diversas preguntas sobre los enigmas detrás del manto de la Virgen de Guadalupe. Crédito: Infobae/ Jovani Pérez

La popularidad de Guilherme Guimarães Peixoto ha crecido en los últimos años gracias a su presencia en festivales internacionales, donde utiliza la música como herramienta para conectar con públicos jóvenes. Su propuesta —según se ha documentado en diversas presentaciones— busca acercar mensajes de fe a través de un lenguaje musical más cercano a las nuevas generaciones.

El sacerdote portugués sorprendió al mezclar música electrónica con el clásico canto guadalupano. Crédito: Redes sociales

La reacción en redes sociales no tardó en explotar. Miles de personas celebraron el gesto del sacerdote y la mezcla que logró unir tradición, devoción y creatividad. Entre los comentarios que destacaron en plataformas como X (antes Twitter) se encuentran mensajes como: “Que millones de jóvenes alaben a nuestra Guadalupana a través de su música.”“¡Lo máximo! Me encanta este padre.”“Ya era hora de una nueva versión de La Guadalupana.”

La iniciativa también generó debate sobre cómo la música electrónica puede incorporarse en espacios religiosos o con temática espiritual, aunque la mayoría de los usuarios interpretó la mezcla como un homenaje genuino a la Virgen de Guadalupe y al arraigo cultural mexicano.