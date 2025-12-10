México

Los Toscano, grupo criminal que opera en mercados y tianguis del estado de Puebla

La organización delictiva se dedica desde el cobro de piso hasta el trasiego de drogas, robo de hidrocarburos y control de mercados

Los Toscano es un grupo
Los Toscano es un grupo delictivo que opera en el estado de Puebla (Jesús Avilés/ Infobae México)

El 29 de enero de 2025, el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla, la presencia de al menos siete grupos criminales en el estado.

Entre los que sobresalen el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana y otras organizaciones locales entre las que figuran Los Toscano, las cuales han influido en la transformación del panorama de seguridad en la región.

Estos grupos disputan territorios clave dedicados al trasiego de drogas, robo de hidrocarburos y control de mercados regionales, lo que ha incrementado la violencia y la disputa entre bandas.

Los Toscano y la disputa por mercados locales

Julio César “N”, alias “El
Julio César “N”, alias “El Señor J”, fue capturado en Puebla por su presunto liderazgo en el grupo delictivo “Los Toscano”. (SSP / SEMAR)

Uno de los grupos que ha cobrado notoriedad en el contexto poblano es el de Los Toscano, señalado por autoridades y medios como protagonistas de disputas territoriales y ajustes de cuentas.

Esta organización local, con influencia en diversos puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en el tianguis Los Lavaderos y otros mercados populares, se ha enfrentado con la agrupación delictiva conocida como “El Chupon”.

La pugna entre estos dos grupos ha generado una serie de enfrentamientos por el dominio de actividades ilícitas dentro de los mercados, afectando a comerciantes y visitantes, según testimonios recogidos por El Sol de Puebla.

De acuerdo con información publicada por la misma fuente, Los Toscano mantienen disputas directas con Abraham N, alias El Chupon, el último delincuente de peso de la “dinastía” de José Christian N, “El Grillo”, quien murió en reclusión.

La pugna entre bandas criminales
La pugna entre bandas criminales en Puebla ha incrementado la violencia y las amenazas contra comerciantes y visitantes de mercados. (Cuartoscuro)

Pese a que se trata de un personaje “escurridizo” para las autoridades, este sujeto ya habría ganado terreno en mercados como La Cuchilla, Hidalgo, Zapata, La Piedad, y sus alrededores de la mano de “Los Oaxacos”, “El Cachorro”, “El Cuasi”, “El Joel” y “El Pecas”.

De acuerdo con la información del medio local, ahora existe una disputa por el tianguis de Los Lavaderos, razón por la que se han enfrentado para controlar el cobro de piso, la venta de drogas y la operación de mercados callejeros.

Esta rivalidad se ha traducido en actos de violencia que incluyen amenazas, ataques armados y constantes denuncias por parte de comerciantes, quienes han sido testigos de la lucha por la supremacía dentro y fuera de los recintos comerciales.

Un comerciante entrevistado por El Sol de Puebla afirmó que “no quieren que entren grupos ajenos, y cuando vienen a querer hacer su negocio, hay broncas fuertes”.

Además de su actividad en mercados, Los Toscano han figurado en investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla por su presunta vinculación con sucesos violentos en la capital.

Los Toscano y el ataque armado al Bar Lacoss

Continúa la investigación por el
Continúa la investigación por el ataque armado y el incendio del Bar Lacoss. (X: @elvallemexico)

El ataque al Bar Lacoss, ocurrido en días recientes, ha colocado nuevamente a Los Toscano bajo los reflectores de las autoridades y los medios de comunicación.

El Sol de Puebla detalló que la policía atribuye a este grupo la autoría intelectual y material del atentado, el cual dejó muertos y heridos según las versiones oficiales.

Se señala que miembros de Los Toscano actuaron en colaboración con El Tato, quien amagaba a dueños y gerentes de centros nocturnos, principalmente al sur de la ciudad, amenazando y obligándolos a vender droga marcada con la letra “T”.

Las investigaciones oficiales, sustentadas en videos y testimonios, apuntan a que el ataque al Bar Lacoss podría haber sido una represalia por disputas, así como por intentar expandir el control de la organización en nuevas zonas de la ciudad.

Las autoridades han reforzado la vigilancia en mercados y zonas comerciales donde operan estos grupos, mientras continúa la búsqueda de los responsables directos del atentado.

