Los síntomas de que tienes cortisol elevado y que se reflejan en tu cara

Pocas personas saben que el rostro puede delatar niveles poco saludables de esta hormona; algunos llaman a este fenómeno “cara de cortisol”

Niveles altos de cortisol incrementan
Niveles altos de cortisol incrementan el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, ubicada sobre los riñones. Su liberación responde principalmente al estrés y a la regulación del metabolismo, el sistema inmunitario y el sueño.

Y aunque en niveles normales cumple importantes funciones en el organismo, tener niveles elevados de cortisol puede resultar problemático porque altera múltiples funciones en el cuerpo.

De acuerdo con información de la Endocrine Society, entre sus efectos, el exceso de esta hormona se asocia con aumento de la presión arterial, acumulación de grasa abdominal, debilitamiento del sistema inmunológico, elevación de los niveles de glucosa en sangre y dificultades para conciliar el sueño.

Es por ello que es importante estar al pediente de posibles síntomas y aunque pocas personas lo saben, el rostro puede ser uno de sus principales delatores.

Este fenómeno es referido por algunos especialistas como la “cara de cortisol” y se presenta cuando en el rostro se juntan varias señales que pueden delatar niveles elevados de esta hormona.

El cortisol es una hormona
El cortisol es una hormona clave producida por las glándulas suprarrenales y vinculada al estrés y al metabolismo. (Noticiero Médico)

Cuáles son los signos del cortisol elevado que pueden reflejarse en tu rostro

Los niveles elevados de cortisol pueden manifestarse a través de cambios visibles en el rostro y entre algunas posibles señales se encuentran las siguientes.

Es importante mencionar que debe haber dos o más señales para poder considerarse como posibles síntomas de cortisol elevado y no uno solo aislado.

  1. Rostro redondeado: También llamado “cara de luna llena”, consiste en un ensanchamiento y redondeo del rostro.
  2. Aumento del acné: El exceso de cortisol puede estimular la producción de sebo y agravar problemas de acné.
  3. Hinchazón facial: La retención de líquidos puede provocar que la cara luzca más hinchada.
  4. Piel más delgada o frágil: El cortisol puede deteriorar la calidad de la piel, haciéndola más fina y susceptible a hematomas.
  5. Enrojecimiento o rubor frecuente: Algunos episodios de enrojecimiento facial pueden relacionarse con alteraciones hormonales producidas por el cortisol.
  6. Aparición de vello facial: En algunos casos, especialmente en mujeres, el cortisol elevado puede vincularse a crecimiento de vello en zonas no habituales.
Ante la presencia de estos
Ante la presencia de estos signos, resulta recomendable consultar a un profesional de la salud para un diagnóstico preciso y un abordaje adecuado.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros signos del cortisol elevado que no debes ignorar

Además de alteraciones en el rostro, otros signos de cortisol elevado que no deben pasarse por alto incluyen los siguientes:

  • Aumento de la grasa abdominal: Acumulación de tejido adiposo en la zona del abdomen.
  • Dificultad para dormir: Problemas para conciliar el sueño o permanecer dormido.
  • Cansancio constante: Sensación de fatiga persistente, aun después de descansar.
  • Cambios de ánimo: Episodios frecuentes de ansiedad, irritabilidad o depresión.
  • Debilidad muscular: Pérdida de fuerza o masa muscular, especialmente en brazos y piernas.
  • Cicatrización lenta: Las heridas pueden tardar más en sanar.
  • Frecuentes resfriados o infecciones: El sistema inmunitario se debilita, aumentando la vulnerabilidad a enfermedades.
  • Presión arterial alta: Incremento en los valores de la tensión arterial.
  • Dificultades de concentración y memoria: Problemas para enfocarse o retener información.
  • Menstruación irregular: Alteraciones en el ciclo menstrual en mujeres.

Estos signos pueden indicar un desequilibrio hormonal que requiere evaluación médica para identificar la causa y establecer un tratamiento adecuado.

