Lalo España anuncia su separación tras dos años de relación: “Es fuerte enfrentar estos procesos de duelo”

El nombre real de Lalo España es Eduardo Martínez (Foto: Instagram)

Después de poco más de dos años juntos, Lalo España dio a conocer públicamente el fin de su relación sentimental. El actor, conocido por su personaje de “Germán” en Vecinos, compartió un mensaje emocional en Instagram donde describió este cierre como un proceso difícil, pero necesario para avanzar desde la madurez afectiva.

En el comunicado, el actor destacó que la decisión se dio en buenos términos y que el cariño sigue presente pese a la separación. “Hoy cerramos un ciclo después de poco más de dos años de relación sentimental con un ser maravilloso al que le agradezco enormemente por todo lo vivido, disfrutado, compartido y aprendido caminando juntos entre vivencias de muchos colores”, escribió al inicio del mensaje.

En duelo por su ruptura

España profundizó en el duelo emocional que acompaña una ruptura, reconociendo la importancia de permitir que las emociones fluyan. “Es fuerte enfrentar estos procesos de duelo; efectivamente, todo pasa, pero eso que pasa debemos habitarlo, sentirlo, procesarlo y agradecer las lecciones de vida para seguir adelante en nuestro transitar ante las inevitables caídas y levantadas; el corazón se entristece después de una despedida cuando hubo tantos pasajes hermosos, sumamente gratos y entrañables”, expresó el comediante.

El actor también agradeció a su expareja por haberle acompañado en un periodo significativo de su vida, especialmente después de haber pasado más de una década sin tener pareja formal. “Gracias por haberme llevado de la mano para confiar, fluir y atreverme a arriesgar y abrir el corazón después de 12 años sin tener pareja”, dijo.

Asimismo, reflexionó sobre la importancia de reconocer cuando una relación comienza a transformarse. Para España, actuar con honestidad y sin miedo es fundamental para evitar daños emocionales. “Es muy sano detenernos y reconocer cuando las experiencias van cambiando y el panorama se modifica, cuando empezamos a sentir algo distinto, no fingir por miedo a estar solos, por temor de lastimar a alguien, cerrar de manera amorosa, civilizada, armónica. De verdad, amé muchísimo a mi pareja y le agradezco enormemente lo estupenda persona que es, un ser lleno de luz, amoroso, agradable, sociable, carismático, supertrabajador, bueno, noble, guapo, simpático”.

El comediante reiteró que ambos tomaron la decisión desde el respeto mutuo, dejando abierta la posibilidad de mantener una relación cordial. “Muchos factores transforman poco a poco la manera en que fluimos con otra persona. Gracias de todo corazón, quedo en paz contigo y eso me deja tranquilo. Sabes que cuentas conmigo, eres un tipazo y mereces grandes bendiciones”, apuntó.

Al finalizar su mensaje, España subrayó que la ruptura se dio en armonía y sin conflictos. “Lo mejor para ti y tu familia. Las puertas de mi cariño y amistad están abiertas de aquí para allá y me resulta como un bálsamo sentir que de ti hacia mí también. Te abrazo con mucho cariño. ¡Gracias y mis mejores deseos para ti, para mí, para los dos! Estamos vivos, lo demás es extra. Abraza y honra tu vida, que yo también así lo haré”.

El mensaje generó reacciones de apoyo entre seguidores y colegas, quienes destacaron la honestidad y sensibilidad con la que el actor afrontó este episodio personal.