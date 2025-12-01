México

¿Quién es la Máscara?: Quiénes fueron los personajes eliminados este domingo

Las revelaciones de este fin de semana dejaron atónitos a los investigadores

Las revelaciones de este fin de semana dejaron atónitos a los investigadores. (@eslamascara)

La competencia de ‘¿Quién es la Máscara? 2025’ vivió una de sus noches más sorprendentes el domingo 30 de noviembre, con la revelación de dos participantes eliminados en la antesala de la semifinal. El actor Eduardo España y el actor Diego Klein abandonaron el reality tras perder sus respectivos duelos y desataron reacciones tanto en el público como en el panel de investigadores.

En el primer bloque de enfrentamientos, cuatro personajes ingresaron al escenario: Carro Ñero, Tropi Coco, Maestro Bops y Samurái. Tras la votación y el análisis de las pistas, Samurái resultó eliminado y fue obligado a quitarse la máscara, descubriéndose así que detrás del personaje estaba Eduardo España, conocido por su trabajo en la serie de comedia ‘Vecinos’. La reacción fue inmediata; los investigadores, quienes habían especulado con nombres como Jorge Poza, Ernesto Laguardia y Alejandro Speitzer, no lograron adivinar al participante real.

El primer eliminado fue el presonaje de "Samurai". (@eslamascara)

“No sé por qué, ahora sí que como Timbiriche: ‘me compararon con todos, menos conmigo’”, bromeó España al revelar su identidad, en respuesta a las diversas hipótesis planteadas durante el programa. La participación del actor llamó la atención por alejarse de su faceta humorística habitual y por evitar dejar pistas evidentes en sus interpretaciones. Omar Chaparro, conductor del reality, ponderó el giro que dio Eduardo en su presentación, señalando que el reto representó para él un cambio significativo, pues supo “dejar atrás la comedia y ocultar su propio nombre”.

El segundo duelo trajo consigo otra de las expulsiones más comentadas del ciclo. Esta vez, los personajes en contienda fueron Metaliebre, Hieny Fer, Nocturna y Capi Bara. El turno de desenmascararse recayó en Capi Bara, cuyo rostro correspondió a Diego Klein, actor protagonista de la telenovela ‘Con Esa Misma Mirada’. Los investigadores, entre quienes se encontraba JuanPa Zurita, especularon sobre posibles identidades como José Eduardo Derbez o Gabriel Soto, descartando a Klein hasta el momento de la revelación.

"Capi Bara" tomó por sorpresa a los investigadores. (@eslamascara)

La salida de Capi Bara generó sorpresa y un reconocimiento especial de los expertos, quienes subrayaron el esfuerzo de Klein por equilibrar su agenda profesional con la participación en el concurso. “Fuiste un personaje muy querido. De verdad la mega rompiste. Lo hiciste cañón”, expresó Zurita.

La despedida de ambos personajes aumentó la expectativa de cara a la recta final de ¿Quién es la Máscara? 2025, que se encamina hacia su desenlace con un grupo reducido de concursantes. Los siguientes episodios definirán quién logrará mantenerse oculto hasta la última emisión del programa.

Personajes que continúan en ¿Quién es la máscara? 2025

  • Hieny Fer
  • Maestro Bops
  • Tony Manguera
  • Carro Ñero
  • Nocturna
  • Tropicoco
  • Metaliebre

