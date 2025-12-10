La “última misión” de Gignac: el francés buscaría cerrar su historia con un título más

(REUTERS/Daniel Becerril)

La Final del Apertura 2025 coloca frente a frente a Toluca y Tigres en un duelo inédito que define dos aspiraciones distintas: el posible bicampeonato de los Diablos Rojos y la continuidad del dominio felino en la última década.

En este escenario, André-Pierre Gignac acapara los reflectores al llegar a esta serie con la posibilidad de sumar un nuevo campeonato en lo que podría ser la recta final de su carrera.

Una década que cambió la historia reciente de Tigres

(REUTERS/Daniel Becerril)

Desde su llegada en 2015, Gignac marcó un antes y un después en la institución regiomontana. Arribó procedente del Olympique de Marsella sin la etiqueta de superestrella global, pero con un historial goleador que pronto respaldó en México.

Su primera aparición con Tigres fue en la Copa Libertadores, torneo en el que mostró su capacidad para asumir liderazgos ofensivos.

El Apertura 2015 significó su primera coronación en la Liga MX y abrió un ciclo de protagonismo bajo la dirección de Ricardo Ferretti. Con su presencia, Tigres ganó también los títulos del Apertura 2016 y Apertura 2017, además del campeonato del Clausura 2019.

Ya con una década en México, volvió a levantar un trofeo de liga en el Clausura 2023, reflejo de su vigencia pese al paso del tiempo.

En lo individual, Gignac derribó uno de los registros más simbólicos del club: se convirtió en su máximo goleador histórico al superar a Tomás Boy y, para enero de 2024, alcanzó los 200 goles oficiales con la camiseta auriazul. Hoy registra 221 anotaciones en competencias oficiales, según cifras de Transfermarkt.

Entre el presente competitivo y un futuro ligado al club

(REUTERS/Daniel Becerril)

Con 40 años y una trayectoria consolidada, esta final podría representar una de sus últimas oportunidades para sumar un título más con Tigres.

Aunque no existe un anuncio formal de retiro, el propio club ha comenzado a proyectar su transición.

Con Guido Pizarro recién nombrado director técnico, la institución contempla que ambos puedan trabajar juntos en una etapa directiva, aprovechando la experiencia que compartieron en la cancha.

Títulos de Liga MX con Tigres

-Apertura 2015

-Apertura 2016

-Apertura 2017

-Clausura 2019

-Clausura 2023

Otros logros con Tigres

-Campeón de Campeones: 2016, 2017, 2018 y 2023

-Concacaf Champions League: 2020

-Campeones Cup: 2018 y 2023