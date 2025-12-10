México

Guerrero registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guardar
México es un país sísmico
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

Un sismo de 4.1 de magnitud se registró en el municipio de Técpan ubicado en Guerrero, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señalan que el movimiento telúrico ocurrió a las 3:56 horas de este 10 de diciembre a 12 km al noreste del municipio y tuvo una profundidad de 44.3 km.

La zona exacta donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 17.316 grados de latitud y -100.583 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Temblor hoy 10 de diciembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 10 de diciembre

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 10 de diciembre

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Estado del AICM EN VIVO:

Atole de almendra: una deliciosa receta para acompañar la temporada de frío

Esta rica bebida es fácil de preparar en casa y aporta un toque especial sobre la mesa, ideal para acompañar panes y tamales

Atole de almendra: una deliciosa

Metro CDMX y Metrobús: hoy miércoles 10 de diciembre del 2025

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús: hoy

Congreso CDMX pide reforzar atención psicológica para impulsar salud mental en población joven

La propuesta responde a la radicalización de los grupos denominados incel, asociados a agresiones y conductas suicidas

Congreso CDMX pide reforzar atención
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Guatemala a hombre

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

Detienen a la pareja sentimental de un líder criminal en Chihuahua con más de medio millón de pesos en efectivo

Armamento, ponchallantas y tres detenidos: el saldo de los operativos en el residencial Málaga de Culiacán

Cuál era el papel de Claudia Álvarez en Los Valenzuela, grupo del Cártel de Sinaloa que confrontó a Los Chapitos

Capturan a presunto implicado en el ataque contra subsecretario de seguridad de Colima

ENTRETENIMIENTO

Día de Muertas: así fue

Día de Muertas: así fue el polémico encuentro en La Más Draga, rumbo a la gran final

Bad Bunny sorprende al asistir a las luchas en CDMX antes de sus conciertos en el Estadio GNP

Eduardo Manzano sí aparecerá en las próximas temporadas de Una Familia de 10: Esto se sabe

La Granja VIP: Quién es el tercer nominado de la novena semana en el reality

Quién es Carlos Adyan, presentador que hizo preguntas incómodas a Fátima Bosch

DEPORTES

Cruz Azul vs Flamengo en

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025: ¿Qué pasa si ambos equipos empatan?

¿Cómo le fue a Toluca y Tigres la última vez que jugaron una final?

Concachampions 2026: así quedaron los partidos de la primera ronda del torneo de Concacaf

Robert Dante Siboldi saldría de Mazatlán FC tras confirmar venta al Atlante en la Liga MX

Quién es José ‘Chapulín’ Salas, boxeador mexicano que peleará por el campeonato mundial de peso gallo