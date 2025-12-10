Gobierno federal solicita propuestas para regular el arrendamiento húmedo en la aviación comercial

Volaris rentó aviones extranjeros para cubrir la alta demanda de diciembre y enero. REUTERS/Jorge Duenes

Este martes se llevó a cabo una reunión entre autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y representantes de la industria aeronáutica, con el objetivo de analizar propuestas de mejora regulatoria relacionadas con el arrendamiento húmedo contemplado en la Ley de Aviación Civil.

Esto en medio de los reclamos de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) debido al permiso temporal otorgado a la aerolínea Volaris para arrendar aviones extranjeros, con su tripulación, con el objetivo de hacer frente a la alta demanda de la temporada decembrina.

Este martes, la SICT reafirmó su disposición a mantener un diálogo con todos los actores de la aviación mexicana, con el objetivo de avanzar hacia un sistema más seguro, eficiente y moderno que beneficie tanto a la ciudadanía como a la comunidad aeronáutica.

EL permiso otorgado a Volaris despertó el malestar de la industria aérea mexicana. REUTERS/Edgard Garrido

La dependencia federal subrayó que la seguridad y la mejora continua guían los espacios de intercambio con la industria aérea, priorizando la conectividad del país y el bienestar de los usuarios.

Durante una reciente reunión, la SICT solicitó a representantes de la industria aeronáutica diversas propuestas para mejorar la regulación del arrendamiento húmedo, una figura contemplada en la Ley de Aviación Civil.

Qué es el arrendamiento húmedo que utiliza Volaris para cubrir la temporada alta

El arrendamiento húmedo en aviación comercial es un acuerdo en el que una aerolínea (arrendadora) proporciona a otra (arrendataria) una aeronave junto con la tripulación, el mantenimiento y el seguro.

Se conoce en inglés como wet lease y suele denominarse también ACMI por las siglas de Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance.

La compañía arrendataria se encarga normalmente de los gastos operativos directos, como el combustible, tarifas aeroportuarias y otros costos relacionados con la operación.

Los vuelos operados bajo arrendamiento húmedo suelen realizarse bajo el número de vuelo y el certificado de operador aéreo de la empresa arrendadora.

Este tipo de acuerdos se utilizan habitualmente para cubrir picos de demanda estacionales, reemplazar aviones en mantenimiento o iniciar nuevas rutas temporalmente.

La duración del arrendamiento húmedo puede ser de corto, mediano o largo plazo según las necesidades de la aerolínea arrendataria.

ASPA considera ilegal el permiso a pilotos extranjeros

Desde finales de noviembre, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México denunció que la reciente autorización para que pilotos extranjeros operen vuelos de Volaris en territorio nacional representa una violación a la legislación mexicana.

La organización exigió a las autoridades la revocación inmediata de este permiso, al considerar que “ceder el control de nuestros cielos a tripulaciones extranjeras constituye una traición a la soberanía y al espíritu mismo de la legislación mexicana”.

La polémica surge mientras Estados Unidos mantiene la amenaza de imponer sanciones a México por la distribución de vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con la ASPA, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), otorgó la autorización que permitiría a pilotos de Malta y Lituania operar aviones de Volaris.

Sin embargo, las autoridades federales recordaron que la legislación permite la autorización dle modelo “arrendamiento húmedo”, en el cual se renta una aeronave con matrícula extranjera con todo y tripulación, y señaló que el permiso para Volaris es temporal.

La ASPA advirtió que el permiso incumple una norma técnica obligatoria sobre el arrendamiento y operación de aeronaves en México, compromete la soberanía aérea, abre la puerta al cabotaje encubierto y afecta los derechos laborales de los pilotos mexicanos.