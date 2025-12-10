Eva García de Joaquín, madre del líder de La Luz del Mundo, busca pagar fianza para librar la cárcel en EEUU

Eva García de Joaquín ofreció 5 millones de pesos, con 2 millones de adelanto, para poder librar la prisión en EEUU por su presunta colusión en la red criminal de su hijo Naasón Joaquín García | Facebook / Fundación Eva García de Joaquín - San Diego, CA - AP - Wikimedia

Eva García de Joaquín ―madre del líder Naasón Joaquín García de la Iglesia La Luz del Mundo— solicitó a una jueza federal de Manhattan que le conceda la libertad bajo fianza. La mujer de 80 años ofreció cinco millones de dólares como garantía. Esto en un intento por enfrentar en libertad el proceso judicial en su contra por delincuencia organizada, explotación sexual y enriquecimiento ilícito.

Eva García fue detenida en agosto pasado en Los Ángeles, California, en cumplimiento de una orden de arresto emitida por una corte federal de Nueva York. Posteriormente fue trasladada a la cárcel correccional de Essex, en Nueva Jersey, donde permanece recluida.

La acusación en su contra señala que, junto con su hijo Naasón y otros líderes de la LLDM, habría participado en una red criminal que durante tres generaciones utilizó la estructura religiosa para manipular, explotar y abusar de feligreses.

La fiscalía sostiene que Eva García fungió como facilitadora y encubridora de los abusos cometidos dentro de la organización, además de participar en esquemas de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Los fiscales aseguran contar con testimonios que la vinculan directamente con estas prácticas.

El "Apóstol de Jesucristo" se valió de otros líderes y familiares cercanos para construir una gran red de delitos, abusos y crímenes sexuales contra los feligreses de la iglesia de La Luz del Mundo | Jovani Pérez / Infobae México

Argumentos de la defensa: el pasado “humilde” de la madre del “Apóstol de Jesucristo”

La defensa, encabezada por la abogada Priya Chaudhry, presentó un documento de 26 páginas en el que se subraya que García no representa riesgo de fuga ni amenaza para la comunidad. Entre los argumentos destacan:

Edad avanzada: 80 años.

Condiciones físicas: mide 1.50 metros, no habla inglés, tiene educación básica y depende de una silla de ruedas.

Estado de salud: requiere asistencia médica constante.

Arraigo familiar: reside desde hace más de 12 años en Los Ángeles, donde viven sus hijos, nietos y bisnietos.

La defensa insiste en que su rol dentro de la iglesia fue el de “esposa y madre dedicada a la caridad”, puesto que repartía comida y encabezaba obras sociales, pero no se desempeñaba como dirigente criminal.

El acuerdo presentado a la jueza Loretta A, Preska hace hincapié en que Eva García es una mujer en una "condición vulnerable" y un pasado no criminal en La Luz del Mundo | X / @VBFact_Checks

Propuesta de fianza: ¿cómo quiere ser libre Eva García de Joaquín?

El plan presentado a la jueza Loretta A. Preska incluye:

Fianza de 5 millones de dólares.

Garantía inmediata de 2 millones respaldados con propiedades.

Ocho familiares directos pondrían sus casas como aval.

Arresto domiciliario supervisado con grillete electrónico y localizador GPS.

Retiro de pasaporte para impedir viajes internacionales.

La defensa asegura que estas medidas son suficientes para garantizar que García no se dará a la fuga y que incluso protegerán su delicada salud, ya que actualmente fue trasladada de la enfermería a población general dentro de la cárcel, lo que, según sus abogados, pone en riesgo su bienestar.

Postura de la fiscalía

Los fiscales federales rechazan la solicitud de fianza, argumentando que:

Eva García cuenta con recursos económicos y redes de apoyo que le permitirían escapar.

Los delitos imputados son de alta gravedad , relacionados con explotación sexual y delincuencia organizada.

La estructura criminal de la La Luz del Mundo se ha sostenido por generaciones, con participación activa de la familia Joaquín.

FOTO DE ARCHIVO: Naason Joaquín García, líder de una iglesia con sede en México que se estima tiene más de un millón de seguidores en todo el mundo, comparece ante el tribunal en Los Ángeles, California, EE. UU., el 10 de junio de 2019. REUTERS/Ringo Chiu/Foto de archivo

Además, la jueza Preska autorizó incorporar al proceso las declaraciones fiscales de varios líderes de la iglesia, incluyendo las de Eva García y Naasón Joaquín. Esta evidencia busca demostrar el enriquecimiento ilícito derivado de las actividades irregulares de la organización.