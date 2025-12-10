Espionaje y diplomacia: México habría permitido ingreso de espías rusos tras advertencia de EEUU, revela NYT

Embajada de Rusia en México. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

El gobierno de Estados Unidos entregó a México una lista con más de dos decenas de presuntos espías rusos que operaban bajo cobertura diplomática en la Embajada de Rusia en la Ciudad de México, pero las autoridades mexicanas se negaron a expulsarlos, reveló una investigación publicada por The New York Times.

Según el reportaje, desde al menos 2022 EEUU advirtió de forma reiterada y directa al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a su círculo cercano y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre el incremento de las operaciones encubiertas de Moscú en territorio mexicano.

La información también detalló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) elaboró expedientes detallados y al menos tres agentes estadounidenses confirmaron sobre la presencia de espías rusos, con antecedentes de operaciones en Europa y Estados Unidos.

“No tenemos información”, dijo AMLO… aunque sí la había

En marzo de 2022, luego de que el entonces jefe del Comando Norte de Estados Unidos, general Glen VanHerck, declarara públicamente que México se había convertido en un refugio para espías del GRU (la agencia de inteligencia militar rusa), AMLO desestimó la advertencia.

AMLO habría negado la existencia de alguna advertencia y conocimiento de los supuestos espías rusos. Crédito: Gobierno de México

“No tenemos información sobre eso”, afirmó el expresidente en sus conferencias matutinas, sin embargo, de acuerdo con algunos funcionarios estadounidenses y mexicanos citados por el NYT, esa afirmación no era correcta, pues el tema ya había sido tratado en múltiples reuniones de alto nivel.

México aceptó revisar a nuevos diplomáticos pero no expulsó a los ya instalados

Bajo múltiples peticiones de EEUU, en 2023 el gobierno mexicano accedió a que funcionarios estadounidenses opinaran sobre nuevas solicitudes de acreditación diplomática rusa, lo que derivó en el rechazo de algunos perfiles.

En 2023 el gobierno mexicano accedió a que funcionarios estadounidenses opinaran sobre nuevas solicitudes de acreditación diplomática rusa. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con algunos funcionarios actuales y recientes citados por el diario, incluso tras la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, los presuntos espías rusos que ya se encontraban en México no fueron expulsados.

“El gobierno mexicano ayudó, pero pudo haber hecho mucho más”, declaró Juan González, exdirector de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Biden. “Les dimos los nombres de espías rusos experimentados que participaron en operaciones sofisticadas en toda Europa”, añadió.

México, un punto estratégico para Moscú

Funcionarios estadounidenses explicaron que la proximidad con Estados Unidos y la cobertura que ofrece el turismo convirtieron a México en un punto estratégico para el espionaje ruso.

México sería un país clave para el tráfico de información clasificada. (Windy)

Según la investigación, los agentes se mueven entre la Ciudad de México y destinos turísticos como Cancún, donde se reúnen con contactos que viajan desde Estados Unidos para intercambiar información.

Además, se detectó un aumento de campañas de desinformación dirigidas a debilitar la relación de México con Estados Unidos y Europa, lo que incluso llevó a las embajadas de EEUU y Francia a crear puestos especializados para vigilar la actividad rusa.

Cabe señalar que la Embajada de Rusia en México es una de las más grandes del mundo, con 85 diplomáticos, pese a la escasa relación económica, militar y cultural entre ambos países. En contraste, México solo tiene 16 diplomáticos en Moscú.

Reubicación tras la guerra en Ucrania

Tras la invasión rusa a Ucrania, Estados Unidos y Europa expulsaron a más de 100 agentes de inteligencia rusos, según funcionarios occidentales, muchos de ellos fueron reubicados en México, lo que revitalizó el antiguo apodo del país como “la Viena de América Latina”, en alusión a su papel como centro de espionaje durante la Guerra Fría.

Reunión de Vladimir Putin, presidente de Rusia con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para tratar temas de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“La proximidad es clave para reclutar y manejar espías, y eso es lo que ofrece México”, afirmó para el medio Duyane Norman, exjefe de operaciones de la CIA en Latinoamérica. “Rusia puede actuar con mayor impunidad en México”, concluyó.

Tensión diplomática y neutralidad mexicana

Estados Unidos también expresó su inconformidad por la postura de neutralidad de México frente al conflicto en Ucrania. Aunque el país votó en la ONU para condenar la invasión, no ha impuesto sanciones a Moscú ni ha enviado ayuda militar.

Bajo el gobierno de Sheinbaum, México reafirmó en la ONU la soberanía de Ucrania, pero mantuvo relaciones diplomáticas cercanas con Rusia.

Bajo el gobierno de Sheinbaum, México reafirmó en la ONU la soberanía de Ucrania, pero mantuvo relaciones diplomáticas cercanas con Rusia. REUTERS/Raquel Cunha

Para funcionarios estadounidenses, esta tolerancia estaría relacionada con la visión histórica de sectores del partido en el poder, Morena, que mantienen una profunda desconfianza hacia Estados Unidos.

Cabe señalar que el gobierno mexicano declinó hacer comentarios sobre el reportaje mientras que la Embajada de Rusia respondió que sus misiones suelen ser blanco de “acusaciones infundadas de espionaje” y defendió la relación bilateral.

Finalmente, la investigación del NYT señaló que México continúa siendo una de las principales plataformas de espionaje ruso en el hemisferio occidental, sin que hasta ahora se haya producido una depuración de fondo en la embajada de Moscú.